Gesund abnehmen: Zehn Lebensmittel, die Sie besser roh essen sollten

Obwohl das Gemüse bei den meisten gekocht auf den Tisch kommt, kann Brokkoli auch roh gegessen werden. Das Kohlgewächs enthält zahlreiche Nährstoffe wie B-Vitamin, Vitamin C, E und K, Kalium, Calcium sowie Beta-Carotinen. Brokkoli ist zudem reich an Ballaststoffen und Antioxidantien, auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Roh ist Brokkoli besonders gesund, denn so bleiben die meisten Vitamine – vor allem das hitzeempfindliche Vitamin C – und Mineralstoffe erhalten.

© Moodboard/Imago