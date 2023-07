Forscher empfehlen: Nach 18 Uhr nichts mehr essen

Harvard-Studie

Häufige späte Mahlzeiten beeinflussen das Körpergewicht nachhaltig. Wie sie sich negativ auf das Abnehmen auswirken können, lesen Sie hier.

Ein gelegentlicher Snack am Abend bedeutet nicht, dass man automatisch zunimmt. Schleicht sich die schlechte Gewohnheit allerdings dauerhaft ein, hat dies einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. Bereits frühere Studien konnten zeigen, dass der Stoffwechsel am Abend bei vielen Menschen deutlich langsamer arbeitet. Der Körper neigt also eher dazu, die aufgenommene Energie eher in Fettspeicher umzuwandeln als tagsüber. Forscher der Universität Harvard haben nun untersucht, wie sich spätes Essen tatsächlich auf den Körper auswirkt.

Welche Folgen spätes Essen auf den Kalorienverbrauch hat, verrät 24vita.de.

