Abnehmen mit 60-Sekunden-Übung: Kann eine Minute Bewegung 14 Minuten Sitzen ausgleichen?

Jede Sekunde zählt

Sie sitzen ständig und gehen Sport eher aus dem Weg? Forschende haben herausgefunden, dass auch wenig Bewegung ausreichen kann, um gesund zu bleiben.

Bewegung trainiert Herz und Kreislauf und regt den Stoffwechsel an. Die Folge: Die Verdauung profitiert, man beugt Bluthochdruck und anderen Herzkrankheiten vor und auch Übergewicht kommt bei aktiven Menschen seltener vor. Das wiederum senkt das Risiko, Diabetes und andere Stoffwechselkrankheiten zu entwickeln. Die gute Nachricht: Nicht nur anstrengende Sportarten machen uns fit und halten uns gesund. Selbst moderate und kurze Bewegungspausen haben enorme Effekte, wie US-amerikanische Wissenschaftler informieren.

Ein Forscherteam um Matthew Nayor vom Sections of Cardiology and Preventive Medicine and Epidemiology an der Boston University School of Medicine hat die Gesundheitsdaten von rund 2.000 Studienteilnehmern analysiert. „Mäßig intensive körperliche Aktivität verbessert die Fitness am effizientesten“, wird ein Studienergebnis in der Pressemitteilung der Boston University zitiert. Selbst ein einminütiger Spaziergang hat entsprechend bereits positive Auswirkung auf unsere Gesundheit.

Reichen 30 Minuten aus, um eine lange Sitzzeit auszugleichen?

+ Bewegung trainiert das Herz, Lachen regeneriert die Seele: Spaziergänge zu zweit sind wahre Medizin. © Daniel Gonzalez/Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Die Forschenden haben im Rahmen der Analyse herausgefunden, dass „ein höherer Zeitaufwand für körperliche Betätigung (mäßig-schwere körperliche Aktivität) und Aktivität auf niedrigem bis mittlerem Niveau (Schritte) sowie ein geringerer Zeitaufwand für sitzende Tätigkeiten zu einer höheren körperlichen Fitness führen“. Übersetzt heißt das soviel wie: Wer sich häufiger sportlich betätigt, häufiger leichte Bewegung in den Alltag einbaut und weniger sitzt, der fördert die eigene Fitness. Das ist keine neue Erkenntnis. Doch interessant war, wie wenig Bewegung die Fitness bereits enorm verbessert.

Wie das Fitnessportal fitforfun die Forschenden zitiert, reicht bereits eine Minute moderate Bewegung, um etwa 14 Minuten Sitzen wieder auszugleichen. Bei knapp acht Stunden Sitzen am Tag, wären es also am Tag etwa 35 Minuten Bewegung, um das Sitzpensum auszugleichen, heißt es weiter vonseiten fitforfun. Bereits ein Spaziergang an der frischen Luft würde reichen.

Eine aktuelle internationale Studie widerlegt diese These. Forschende um Sebastien Chastin von der Glasgow Caledonian University in Schottland hatten herausgefunden, dass langes Sitzen nicht durch eine halbe Stunde Bewegung ausgeglichen werden kann. Im Rahmen der Studie wurden die Gesundheitsdaten von rund 130.000 Menschen ausgewertet. Das Ergebnis: In den meisten Fällen waren 30 Minuten Bewegung am Tag bei Vielsitzern nicht ausreichend, um das Sterberisiko maßgeblich zu senken – im Vergleich mit Menschen, die sich häufiger bewegten. Wer täglich mehr als sieben Stunden sitzt, sollte sich den Forschenden zufolge weitaus häufiger bewegen als nur 30 Minuten, um das Risiko eines frühzeitigen Todes zu senken.

Sportarten, die enorm viele Kalorien verbrennen: So erreichen Sie noch schneller Ihre Traumfigur Schon mal von hochintensivem Intervalltraining, kurz HIT oder HIIT gehört? Dabei handelt es sich um ein Training, bei dem sich nach einer Aufwärmphase sehr fordernde und kurze Trainingseinheiten mit Erholungsphasen abwechseln. Die Übungen können individuell gewählt werden, so können Seilspringen, Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen in das HIIT-Training einfließen. Der Kalorienverbrauch pro Stunde: Bis zu 700 Kilokalorien. © Imago Hula-Hoop: Ein Sport, der in der Corona-Pandemie einen Hype erlebt hat. Und das zurecht: Denn das Reifen schwingen macht nicht nur Spaß, es verbrennt auch Unmengen von Kalorien. 400 bis 600 Kalorien sollen pro Stunde schmelzen, wie der NDR informiert. © Angel Santana Garcia/Imago Mit einer Runde Seilspringen heizen Sie Ihrem Stoffwechsel mächtig ein - gleichzeitig ist es megaeffektiv, zeitsparend und schweißtreibend. Und das Beste daran: Sie verbrennen bis zu 500 Kilokalorien - und das in nur 30 Minuten. Das schaffen Sie nicht einmal mit Joggen. Hierzu bräuchten Sie eine volle Stunde, um dieselbe Menge zu schaffen. Damit ist Seilspringen die Nummer Eins unter den Fatburner-Sportarten. © Imago Keine andere Sportart macht Groß und Klein so viel Spaß wie das Trampolin springen. Das Multi-Fitnesstalent für zu Hause ist für alle diejenigen, die zu faul sind, nach einem anstrengenden Bürotag nochmal außer Haus zu gehen. Und es lohnt sich - denn bereits in den 80er-Jahren konnte die NASA in einer Studie feststellen, dass Trampolin springen dreimal so effektiv wie Joggen ist. Zudem verbessert es Ihre Kondition und die Koordination. Kalorienverbrauch: bis zu 750 Kilokalorien pro Stunde. © Raquel Arocena/Imago Gruppe während des Tae Bo-Trainings Sie haben die Nase voll vom schnöden Fitnesstraining an den Geräten im Studio? Beim Tae Bo-Kurs kommt sicherlich keine Langeweile auf. Die dynamische Fitnesssport hält Sie mit Elementen aus Kickboxen und Aerobic mächtig auf Trab - und trainiert Arme und Beine intensiv. Durchhalten wird belohnt - Kalorienverbrauch: Satte 465 Kilokalorien pro Stunde. © Imago Frau geht nordic walken Nordic Walking ist ein Sport, den man in jedem Alter machen kann. Und das Tolle: Man braucht nur ein Paar Turnschuhe und zwei Walking-Stecken. Je nach Geschwindigkeit kann man bis zu 450 Kalorien pro Stunde verbrennen. © Imago Frau schwimmt in Pool Die Problematik am Joggen ist oftmals, dass es bei manchen auf die Knie gehen kann. Gelenkschonender ist hier Schwimmen. Zudem ist es besonders für Anfänger, aber auch Senioren oder Übergewichtige optimal geeignet, um fit zu werden oder zu bleiben. Vom Rückenkraulen bis hin zur Wassergymnastik ist für jeden etwas dabei. Kalorienverbrauch: 436 Kalorien pro Stunde bei zügigem Schwimmen. © Ilya Naymushin/Imago Mann auf einem Spinningrad in seiner Kueche waehrend des Lockdowns in der Corona-Krise Wenn die Tage wieder kälter werden, dann verlagern Sie doch einfach Ihr Radtraining nach drinnen. In sogenannten Spinning-Kursen kommen Sie richtig ins Schwitzen, haben viel Spaß mit Gleichgesinnten, trainieren Ihre Kondition und verbrennen jede Menge Kalorien. Kalorienverbrauch: 409 Kilokalorien pro Stunde. © Ute Grabowsky/Imago

Häufiger körperlich verausgaben und bewegte Pausen einbauen

Was für stärkere körperliche Betätigung spricht: Sie war den Forschenden aus den USA zufolge dreimal wirksamer als reines Gehen und mehr als 14-mal wirksamer als die Verringerung der Zeit, die man im Sitzen verbringt. Darüber hinaus stellten sie fest, dass Zeit, die man mit Sport verbringt, und das Erhöhen der Schritte pro Tag die negativen Auswirkungen der sitzenden Tätigkeit in Bezug auf die körperliche Fitness teilweise ausgleichen können, heißt es in der Pressemitteilung.

Keine Zeit für langwierige Sporteinheiten am Tag? Dann sollten Sie zumindest einmal stündlich vom Bürostuhl oder vom Sofa aufstehen und sich rund eine Minute bewegen. 60 Sekunden Ausfallschritte, 60 Sekunden Hula-Hoop-Pause oder einfach nur auf der Stelle joggen: In wenigen Tagen werden Sie feststellen, dass sich das auch positiv auf die Figur auswirkt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Daniel Gonzalez/Imago