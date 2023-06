Abnehmen mit Butterkaffee: Vier positive Wirkungen

Gewichtsreduktion

Butterkaffee ist das neue Diät-Trendgetränk. Es soll laut Erfahrungsberichten angeblich beim Abnehmen helfen, auch wenn es noch keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt.

Auf dem Weg zum Wunschgewicht gibt es durchaus verschiedene Methoden und Tricks, um den Kilos den Kampf anzusagen. Einer davon ist wohl Kaffee, denn das beliebte Heißgetränk soll beim Abnehmen helfen. Dabei kommt es beispielsweise auf die Uhrzeit an, wann Sie den Kaffee trinken. Auf Zusätze wie Milch oder Zucker im Kaffee sollten Sie beim Abnehmen hingegen besser verzichten. Außerdem gibt es mittlerweile sogar eine eigene Kaffee-Diät. Seit einiger Zeit ist nun ein neuer Diät-Kaffee-Trend in aller Munde: Butterkaffee. Auch er soll angeblich überschüssige Pfunde schmelzen lassen.

Wie Butterkaffee beim Abnehmen helfen soll

Ein Butterkaffee – auch Bulletproof Coffee genannt – besteht aus einer Tasse Kaffee. Zu dieser wird schließlich ein Esslöffel Butter und ein Esslöffel Öl (z. B. Kokosöl) hinzugefügt und fertig ist der Butterkaffee, der in den letzten Jahren mehr und mehr zum Trendgetränk avancierte. Er soll nicht nur Energie liefern, sondern aufgrund seiner enthaltenen hochwertigen Fette auch den Stoffwechsel anregen sowie die Fettverbrennung steigern und somit das perfekte Getränk zum Abnehmen sein. Zudem soll er angeblich den mentalen Fokus erhöhen und für ein gleichmäßiges Energieniveau sorgen. Dass Butterkaffee ist ein echter Wach- und Sattmacher ist, zeigen wohl Erfahrungswerte. Wissenschaftlich belegt ist seine Wirkung jedoch bislang nicht. Dennoch soll er folgende fünf positive Folgen haben können:

Mehr Energie : Viele Menschen sollen sich nach dem Verzehr von Butterkaffee besser konzentrieren können und mehr Energie verspüren.

: Viele Menschen sollen sich nach dem Verzehr von Butterkaffee besser konzentrieren können und mehr Energie verspüren. Bessere kognitive Fähigkeiten : Menschen, die Bulletproof Coffee getrunken haben, berichten davon, dass sie sich nach dem Konsum mental klarer fühlten.

: Menschen, die Bulletproof Coffee getrunken haben, berichten davon, dass sie sich nach dem Konsum mental klarer fühlten. Hilft gegen Heißhunger : Butterkaffee soll dabei helfen können, den Appetit zu zügeln und das Verlangen auf Süßes zu reduzieren. Viele Menschen fühlen sich aufgrund der enthaltenen Fette nach dem Trinken länger satt. Somit kann das Getränk dabei helfen, Heißhungerattacken vorzubeugen.

: Butterkaffee soll dabei helfen können, den Appetit zu zügeln und das Verlangen auf Süßes zu reduzieren. Viele Menschen fühlen sich aufgrund der enthaltenen Fette nach dem Trinken länger satt. Somit kann das Getränk dabei helfen, Heißhungerattacken vorzubeugen. Unterstützt Gewichtsreduktion: Da das Getränk satt macht und somit das Verlangen nach Essen verringert, hilft es beim Abnehmen, indem es den Stoffwechsel anregt.

Ist Butterkaffee gesund? Getränk gilt bei gesundheitlichen Vorteilen als umstritten

Besonders beliebt ist der Butterkaffee bei Abnehmwilligen, die sich beispielsweise an eine Low-Carb-Diät oder Keto-Diät halten. Bei diesen Diät-Formen wird der Konsum von Kohlenhydraten reduziert bzw. komplett darauf verzichtet. Auch beim Intervallfasten wird das Getränk am Morgen gerne konsumiert, da er lange satt hält. Wenn es um die gesundheitlichen Vorteile geht, ist Butterkaffee jedoch ein umstrittenes Getränk. So wird es von Experten häufig wegen des mangelnden Nährstoffgehalts und dem hohen übermäßigen Konsum von gesättigten Fettsäuren kritisiert.

Denn eine Ernährung mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren soll das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie den Cholesterinspiegel erhöhen. Außerdem handelt es sich bei Butterkaffee um eine echte Kalorienbombe. Um wirklich damit abnehmen zu können, ist eine Umstellung der Ernährungsweise also nötig. Zudem berichteten einige Menschen, dass sie nach dem Konsum von Butterkaffee unter Magen-Darm-Problemen litten. Aufgrund des hohen Fettanteils kann das Getränk für manche Menschen schwer verdaulich sein.

