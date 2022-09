Sie schaffen keine 10.000 Schritte am Tag? Auch 2.000 wirken vorbeugend gegen Krebs, so Forscher

Nicht übertreiben

10.000 Schritte am Tag zurücklegen: das Ziel vieler Menschen. Eine Studie zeigt: Das Risiko für Krebs und Herz-Erkrankungen sinkt auch mit weniger Schritten.

Abends auf dem Sofa zeigt der Schrittzähler der Fitness-Uhr erst 3.000 Schritte an? Für viele ein Motivator, um nochmal eine Runde draußen zu drehen. Denn die Faustregel, dass 10.000 Schritte am Tag sehr gesund sind, hält sich hartnäckig. Tatsächlich gilt: Je mehr Bewegung, desto besser – sofern es der Gesundheitszustand zulässt. Wer etwa eine Corona-Erkrankung hinter sich hat, sollte nicht sofort wieder mit dem Training beginnen.

Doch was ist dran an dem positiven Effekt von 10.000 Schritten am Tag? „Körperliche Aktivität senkt das Krebsrisiko, auch unabhängig davon, dass durch viel Bewegung ein gesundes Körpergewicht erhalten bleiben kann“, informiert die Deutsche Krebsgesellschaft auf ihrer Website. „Üben Sie so wenig wie möglich Tätigkeiten im Sitzen aus“, heißt es weiter. Bewegung wirke sich deshalb negativ auf die Entwicklung bösartiger Tumoren aus, da sie sogenannte Tumorsuppressorgene unterstützt, die das Wachstum von Krebszellen unterdrücken. Nachgewiesen wurde dieser Effekt für eine Reihe von Krebserkrankungen wie Brust- oder Dickdarmkrebs.

+ Wer einen Hund hat, geht täglich oft mehr als 10.000 Schritte. © Marcus Beckert/Imago

Auch das Herz profitiert von Bewegung. Bereits ein täglicher, zügiger Spaziergang von zehn Minuten senkt das persönliche Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 20 Prozent, heißt es auf den Seiten der Deutschen Herzstiftung.

Umfrage zum Thema Krebs

Bewegung senkt Risiko eines vorzeitigen Todes

Eine neue dänische Studie bestätigt, dass sich auch wenig Bewegung positiv auf das Krebs- und Herz-Erkrankungsrisiko auswirkt. Forschende um Borja del Pozo Cruz von der Syddansk Universitet in Odense hatten für ihre Analyse die Daten von 78.500 Studienteilnehmern der UK Datenbank, die seit 2006 Blutproben und Daten zu einer halben Million Briten gesammelt hatte, mit deren Schrittzahl verglichen. Sieben Tage lang hatten die Probanden dafür einen Schrittzähler getragen. In den folgenden sieben Jahren wurde unter anderem erfasst, welche Teilnehmer an Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstarben.

Krebserregende Viren: Diese Erreger können Krebs auslösen Das Epstein-Barr-Virus (EBV) zählt zur Gruppe der Herpesviren. Dem Deutschen Krebsforschungszentrum (dkfz) zufolge gilt als sicher, dass eine Infektion mit EBV zur Entstehung von B-Zell-Lymphomen beitragen kann, einer bösartigen Erkrankung von B-Lymphozyten. Mit Lymphom werden in der Medizin bösartige Tumoren des lymphatischen Systems bezeichnet. In Tumoren von T-Lymphozyten (T-Zell-Lymphome) konnte das Epstein-Barr-Virus ebenfalls nachgewiesen werden, so das dkfz. © Imago Das Magenbakterium Helicobacter pylori soll das Risiko in sich bergen, Magenkrebs zu fördern. Das Pikante daran: Etwa ein Viertel der deutschen Bevölkerung trägt es bereits in sich. Helicobacter soll Magengeschwüre begünstigen, welche sich dann zu Krebs ausweiten können. Allerdings ist eine Behandlung in den meisten Fällen mit einer Kombination aus Antibiotika und Magensäureblockern äußerst erfolgreich. © dpa Die rote Schleife soll das Thema Aids und HIV in die Mitte der Gesellschaft rücken. Eine Infektion mit sogenannten HI-Viren (humane Immundefizienzviren) kann die Krankheit Aids auslösen. Menschen mit Aids sind häufiger von Krebs betroffen, vermutlich aufgrund ihres geschwächten Immunsystems, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum informiert. © Oliver Berg/dpa Hepatitis B fördert Leberentzündungen. Auch diese können sich zu Leberkrebs weiterentwickeln. Allerdings können Sie sich gegen diesen Hepatitis-Typ beim Hausarzt impfen lassen. © Martin Wagner/Imago Hepatitis C Viren Gegen Hepatitis-C-Viren gibt es unglücklicherweise (noch) keinen Impfstoff. Die aggressiven Erreger zählen zu den häufigsten Ursachen für Leberkrebs. Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum informiert, werden Hepatitis-C-Viren inzwischen aber auch mit weiteren Tumorarten in Zusammenhang gebracht: Auch Krebs der Gallenwege sowie das Multiple Myelom könnten durch eine Infektion begünstigt werden, heißt es. © CAVALLINI JAMES/Imago HPV (Humane Papillomviren) Humane Papillomviren (HPV) sind meist ungefährlich - doch es gibt Arten, die krebserregend wirken und Gebärmutterhalskrebs auslösen sollen. Zudem stehen sie im Verdacht, Anal- oder Peniskrebs zu begünstigen. Allerdings gibt es auch hier eine sehr effektive Schutzimpfung, die gegen alle HPV-Typen helfen soll. © CAVALLINI JAMES/Imago

Das Ergebnis: Das Risiko eines vorzeitigen Todes sank pro 2.000 Schritte täglich um acht bis elf Prozent, wie das Ärzteblatt die Studie zitiert. Bei 10.000 Schritten sinke das Risiko um ganze 40 bis 55 Prozent, heißt es weiter. Bei denjenigen Probanden, die über 10.000 Schritte pro Tag gingen, war kein sicherer Vorteil erkennbar, so die Forscher. Sie weisen aber darauf hin, dass nur wenige der Studienteilnehmer mehr als 10.000 Schritte gingen.

