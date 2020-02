Dieses superschnelle Bratkartoffel-Rezept kennen Sie sicher noch nicht

Knusprig-würzig

Bratkartoffeln sind doch etwas Herrliches, finden Sie nicht?

Kartoffeln sind hierzulande sehr beliebt. Ob Püree, Gratin oder Ofenkartoffel - die Knolle gehört einfach dazu. Daher werden Sie dieses Bratkartoffel-Rezept lieben.

Bratkartoffeln schmecken bei jedem Wetter, finden Sie nicht? Und vor allem sind sie, wenn man es richtig anstellt, in Nullkommanix fertig. Wir verraten Ihnen das Rezept dazu.

Bratkartoffel-Rezept: So schnell haben Sie noch nie Kartoffeln gebraten

Für das Bratkartoffel-Rezept für zwei Personen benötigen Sie folgenden Zutaten:

400 g Kartoffeln

3 EL Butter

ggf. Kümmel

ggf. Speckwürfel

Salz, Pfeffer

So bereiten Sie die ultraschnellen Bratkartoffeln zu

Der Trick an der Sache ist, dass Sie die Kartoffeln vor dem Kochen etwas präparieren müssen, damit Sie sie anschließend schnell schälen können. Und das geht so:

Nehmen Sie die rohe Kartoffel und ritzen Sie die Schale ringsherum mit einem scharfen Messer ein. Schneiden Sie dabei aber nicht zu tief in die Kartoffel. Lassen Sie Anfang und Ende des Schnittes aufeinandertreffen. Wiederholen Sie den flachen Schnitt bei allen Kartoffeln, die Sie kochen wollen. Kochen Sie die Kartoffeln ganz normal. Schrecken Sie die Knollen mit kaltem Wasser ab. Nun können Sie die eingeritzte Linie gut erkennen. Ziehen Sie die Schalen einfach mit den Fingern ab.

Wenn Sie so weit sind, brauchen Sie die Kartoffeln nur noch in feine Scheiben schneiden, in der Butter goldbraun anbraten, nach Geschmack Speck und Kümmel dazutun und am Ende alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie die Kartoffeln roh schon schälen und dann an einem Schäler in hauchdünner Scheiben raspeln. So werden Ihre Bratkartoffeln hauchdünn und garen besonders schnell durch. Bratkartoffeln waren wohl noch nie schneller auf dem Tisch!

