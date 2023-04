„Gesündeste Pasta der Welt“: Was ist Wüstenweizen und für wen sind die Nudeln besonders interessant?

Neue Nudeln

Essen Sie gerne Nudeln, fürchten aber dadurch zuzunehmen? Probieren Sie ballaststoffreiche Wüstenweizen-Pasta.

Die Wissenssendung „Galileo“ von ProSieben ist in einem Beitrag der „wohl gesündesten Pasta der Welt“ auf der Spur. Dabei ist unter anderem die Rede ist von Nudeln aus Wüstenweizen. Aber was genau ist das überhaupt und für wen sind die Nudeln, die man für leckere Gerichte wie Spaghetti-Pizza, Quark-Pasta und Jamie Olivers Zitronen-Nudeln verwenden kann, besonders interessant?

Sind Nudeln per se ungesund? Pasta ist nicht gleich Pasta – warum Nudeln besser als ihr Ruf sind

Nudeln sind nicht grundsätzlich ungesund, auch wenn ihnen ein Ruf als Dickmacher vorauseilt. Im Gegenteil: Pasta enthält wichtige Nährstoffe, wie Kohlenhydrate und Mineralstoffe, die der Körper braucht. Vollkornnudeln und Dinkelnudeln sind beispielsweise gut für die Verdauung, machen lange satt und enthalten mehr Eisen, Vitamine und Magnesium als Weizennudeln. Linsennudeln eignen sich besonders gut für eine Low-Carb-Ernährung, auch Zoodles – also Nudeln aus Zucchini – sind zum Abnehmen geeignet. Aber haben Sie schon einmal von Nudeln aus Wüstenweizen gehört?

Wüstenweizen: Was ist das eigentlich?

Wüstenweizen enthält im Vergleich zu herkömmlichen Weizen viel mehr Ballaststoffe, resistente Stärke und Amylose – also pflanzliche Stärke, wie Foodregio.de berichtet. Resistente Stärke bedeutet, dass sie aus ernährungsphysiologischer Sicht sehr wertvoll ist – denn sie wird bei der Verdauung nicht abgebaut und dient dem Bericht zufolge zum einen dem Darmmikrobiom als Nahrung zum anderen fungiert sie als natürlicher Blutzuckerregulator. Wüstenweizen enthält dreimal so viele Ballaststoffe und sogar sechsmal so viel resistente Stärke wie normaler Weizen.

Nudeln aus Wüstenweizen sind insbesondere für Sportler und Sportlerinnen interessant

Zum einen lässt sich aus Wüstenweizenmehl ballaststoffreiches Weißbrot herstellen. Zum anderen ist das Getreide auch für die Verarbeitung zu Pasta interessant. Während herkömmliche Nudeln nur ungefähr drei Prozent Ballaststoffe enthalten, kommen Wüstenweizen-Pasta auf bis zu 20 Prozent. Insbesondere für Sportlerinnen und Sportler ist der Verzehr interessant, da sich die Lebensmittel trotz sättigender Wirkung zum Abnehmen eignen. Nudeln aus Wüstenweizen sind außerdem weniger klebrig und stabiler als normale Weizennudeln, sie können die Lebensmittel beispielsweise bei Amazon (werblicher Link) kaufen und ausprobieren.

