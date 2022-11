Neuer Flaschenverschluss von Coca-Cola nervt Kunden gewaltig – Hersteller bleibt locker

Ich meine diese neuen „Tethered Caps“. Die sind ab 2024 Pflicht in der EU, aber viele Hersteller fangen jetzt schon an darauf umzustellen. Hatte heute das erste mal so eine in der Hand.

Und es ist super nervig, weil dieser Deckel beim trinken irgendwie immer im Weg ist 😬 pic.twitter.com/eXyHqjOLAq