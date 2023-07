„Ich werde nie wieder Cranberries essen!“ – Viele „gruseln“ sich vor der Ernte

Vorsicht Wolfsspinnen

Ob Sie noch Cranberries essen wollen, wenn Sie das Erntevideo von TikTok gesehen haben? Als Erntehelfer sollte man keine Angst vor Spinnen haben.

In Cranberries steckt viel Vitamin C und außerdem sollen die Beeren helfen, Falten vorzubeugen. Kein Wunder also, dass viele Menschen auf Cranberry-Smoothies oder auch Cranberry-Limo schwören. Wussten Sie, dass man auch Black Bean Cookies mit getrockneten Cranberries verfeinern kann?

Aber haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wie Cranberries geerntet werden? Einem Kurzvideo zufolge, das in den sozialen Medien viral gegangen ist, ist die Cranberry-Ernte „absolut entsetzlich“. Weil die Beeren hohl sind, fluten die Bauern die Felder. So beginnen die Früchte zu schwimmen und man kann sie kinderleicht und mühelos einsammeln – sofern man sich nicht vor Spinnen ekelt.

TikTok-Video offenbart gruslige Wahrheit über die Cranberry-Ernte

Aus dem TikTok-Kurzvideo von @psychobrainy geht hervor, dass für den Schutz vor Insekten beim Anbau von Cranberries meist Wolfsspinnen eingesetzt werden.

+ Viele Cranberry-Bauern setzen Wolfsspinnen als natürliche Pestizide ein. © Creative Touch Imaging Ltd/Imago

Die tierischen Helferlein fungieren als natürliche Pestizide. Wenn allerdings bei der Ernte die Felder überschwemmt werden, kämpfen die Spinnen ums Überleben und klammern sich an das einzige, das sich oberhalb des Wasserspiegels befindet: den Erntehelfer bzw. die Erntehelferin. Bisse der Wolfsspinnen können dem Video nach sehr schmerzhaft sein. Man sollte die Tiere also nicht verärgern.

Viele TikTok-User ekeln sich nach der Veröffentlichung des Videos vor Cranberries

„Brauchen wir Cranberries wirklich?“, fragt ein User auf TikTok, der sich offenbar vor der Ernte ekelt, nachdem er das Video gesehen hat. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Ich werde nie wieder Cranberries essen!“, und eine andere TikTokerin pflichtet bei: „Nein, einfach nein. So viele Neins, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann.“

Rubriklistenbild: © Creative Touch Imaging Ltd/Imago & Imagebroker/Imago (Montage)