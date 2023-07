Der alkoholfreie Drei-Zutaten-Banana Colada schmeckt wie ein Karibikkurlaub auf Grenada

Leckeres Sommergetränk

Das Rezept für einen alkoholfreien Banana Colada besteht aus nur drei Zutaten und ist mindestens so lecker, wie die Variante mit Rum.

Mit Banane, Ananassaft und Kokosmilch kann man blitzschnell einen leckeren Mocktail zaubern, der dem alkoholischen Vorbild Piña Colada in nichts nachsteht.

Der 11. Juli ist ein besonderer Tag für alle Cocktail-Liebhaber: Es ist der Piña Colada-Tag! Ein perfekter Anlass, um diesen köstlichen exotischen Drink zu feiern, der uns mit seinem erfrischenden Geschmack in ferne tropische Regionen entführt. Mit der Kombination aus frischer Ananas, cremiger Kokosnuss und einem Hauch von Rum ist der Piña Colada ein wahrer Klassiker unter den Cocktails.

Ursprünglich in Puerto Rico erfunden, hat sich der Piña Colada seit seiner Entstehung in den 1950er Jahren zu einem weltweit beliebten Getränk entwickelt. Der Name bedeutet übersetzt „gesiebte Ananas“ und genau das ist auch der Hauptbestandteil dieses erfrischenden Drinks. Die natürliche Süße der Ananas verleiht dem Cocktail eine angenehme Frische und harmoniert perfekt mit der exotischen Note der Kokosnuss und der Schärfe des Rums.

Aber muss es denn immer mit Alkohol sein? Ganz klar: nein! Auch antialkoholische Getränke sind eine gute Idee, wie ein eiskalter Hibiskus-Granatapfel-Eistee oder ein alkoholfreier Blaubeer-Mojito. Auf TikTok geht das Gerücht herum, dass bestimmte Mocktails auch beim Einschlafen helfen können. Einfach Tasty hat getestet, ob man dank „Sleepy Girl“-Mocktails wirklich keine Schäfchen mehr zählen muss.

Auch ein Piña Colada schmeckt ohne Rum, der wird in diesem Rezept nämlich kurzerhand durch Banane ersetzt. Sieht aus wie der klassische Cocktail und schmeckt mindestens genauso gut. Prost!

So einfach und schnell ist der Drei-Zutaten-Banana Colada zubereitet:

Man braucht nur wenige Zutaten für den leckeren Mocktail:

Mocktail:

200 g Banane

300 ml Kokosmilch

1 Liter Ananassaft

Nach Belieben:

Honig

Kokosflocken

Eiswürfel

Ananas, in Scheiben

Die Zubereitung ist ganz einfach und außerdem schnell:

Für den Mocktail: Banane zusammen mit Kokosmilch und Ananassaft cremig pürieren. Nach Belieben mit einem Esslöffel Honig süßen. Mocktail in mit Eiswürfel gefüllte Gläser füllen. Mit Honig, Kokosraspeln und Ananasscheiben garnieren. Prost!

Der Banana Colada verzaubert durch seinen exotischen Flair und lässt einen gedanklich an traumhafte Strände mit türkisblauem Wasser und sanften Palmen im Hintergrund abdriften. Damit „Prost!“ und einen fröhlichen Piña Colada-Tag!