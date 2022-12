Thomas Dippel, Jana Ina Zarrella und Saliha „Sally“ Özcan jubeln über Gewinn des „deutschen Food-Oscar“

Starcook Awards 2022

TV-Starkoch Johann Lafer, die Agenturgruppe pilot und die Food-Community „Einfach Tasty“ zeichneten in Hamburg die besten Video-Creator aus.

Die „Starcook Awards“, eine Preisverleihung, die von der digitalen Foodplattform „Starcook“ ins Leben gerufen wurde, versammelte am 08.12.2022 in der Hamburger pilot-Zentrale das Who-Is-Who der deutschen TV- und Social-Media-Szene. Gesucht wurde unter anderem nach dem „Starcook des Jahres“, der in einem Online-Voting aus 11 koch- und backbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt wurde, die zuvor mit monatlichen Preisen ausgezeichnet worden sind, unter anderem für das beste Vegan-, Burger- oder Grill-Rezept in der Starcook-App.

Hier setzte sich Thomas Dippel aus Hamburg durch, der mit seinem Kanal „Thomas kocht“ bei YouTube (430.000 Abonnenten) begeistert. Sein Ossobuco-Rezept siegte knapp vor den Trüffel-Crostinis des Kölner Brotbäckers Jo Semola (672.000 Follower auf TikTok). Den Preis nahm Dippel aus den Händen von „Starcook“-Gründer Johann Lafer entgegen. Zuvor hatte Lafer bereits zwei Laudationen gehalten: zum einen auf seinen Fach- und TV-Kollegen Thomas Martin vom Hotel Restaurant Louis C. Jacob in Hamburg, der als „Bester Profi“ aus einer Online- und Jury-Wahl hervorging, und zum anderen auf Ehrenpreisträgerin Saliha „Sally“ Özcan, die Deutschlands erfolgreichsten YouTube-Food-Kanal „Sallys Welt“ mit über zwei Millionen Abonnenten betreibt. Sie war dem Event live via Zoom-Call zugeschaltet.



+ Sie wurden von Johann Lafer (2. von rechts) und „Starcook“ ausgezeichnet: Thomas Dippel (Gewinner „Starcook des Jahres“, links), Axel Schmitt (Gewinner „Upcoming Star Food-TV“, 2. von links) und Ferdi Ünlü aka Keladams Kitchen (Gewinner Preis für „Soziales Engagement“ für sein Brunnenprojekt in Afrika). © Starcook, Annchristin Seitz

In weiteren sieben Kategorien wurden zusätzliche Preise verliehen. Hier konnten sich u. a. Moderatorin Jana Ina Zarrella mit „Casa Zarrella“ (Kategorie „Bestes Kochbuch“), Back-Profi Axel Schmitt (Kategorie „Upcoming Food-TV Star) und Maya Leinenbach alias „fitgreenmind“ (Kategorie „Best Of TikTok“) durchsetzen. Den Preis für das „Fair-Trade-Produkt 2022“ erhielt die von Showmaster Joko Winterscheidt mitentwickelte „Jokolade“, vertreten durch Coralie Grau. Zudem zeichnete Rapper und Schauspieler Eko Fresh den TikTok-Star Ferdi Ünlu aka „Keladams Kitchen“ aus, der seine Community dazu bewegen konnte, Geld für den Bau von 20 Brunnen in Afrika zu spenden.



Special-Guest der Verleihung war die „Starcook“-Kultstimme, TikTok-Star Peter Creutzburg alias „creutzi“, der zusammen mit Musical-Darstellerin Velile seinem Song „Kochen muss mit Liebe sein“ präsentierte. Die „Starcook Awards“ wurden von „CASO Design“ und „Bergner Group“ präsentiert.

Fotostrecke: Gewinner der „Starcook Awards 2022"

Alle Preisträger (markiert), Nominierte und Laudatoren der „Starcook Awards 2022“:

Nominierte Starcook des Jahres:

Vegranny

Manuela Wisbeck

dailyfamilystories

Melissa Lee

Jo Semola

Nicoles Zuckerwerk

Dergrilltyp

Kochundbackpott

taste.heroes

Thomas Dippel

Gumniors Gastfreundschaft

Laudator: Johann Lafer

Bestes Kochbuch:

„Casa Zarrella“ von Jana Ina Zarrella

„Hensslers schnelle Nummer“ von Steffen Henssler

„Backen mit Ross“ von Ross Antony

Laudator: Ren Kühn (Moderator des YouTube-Kanals „Serienflash“)

Bester Upcoming Food-TV Star:

Zora Klipp (u. a. NDR)

Sabrina Nickel (Sixx)

Axel Schmitt (Kabel Eins, SAT1)

Laudator: Bent Liebscher (TV-Produzent bei „Die Fernsehmacher“)

Bester Profi:

Thomas Martin (u. a. bekannt aus der „Küchenschlacht“ im ZDF)

Marco D’Andrea („Patissier des Jahres“)

Ricardo Fischer (gelernter Bäckermeister – bekannt als „Brotprofi“ bei Tiktok)

Laudator: Johann Lafer

Best of TikTok:

Tim Armann (brot.mit.ei)

Maya Leinenbach (fitgreenmind)

Tassilo Wein (tassilowein)

Laudator: Stephan Rauh (aka „Schmackofatzo“ bei TikTok)

Sonderpreise:

Bestes Fair-Trade-Produkt: Jokolade /Joko Winterscheidt/Coralie Grau (Laudator: „Fiete-Gastro“-

Moderator Sebastian E. Merget)



Moderator Sebastian E. Merget) Cooking meets Gaming-Award: Kochbuch „Gamer’s Kitchen” von Fabian Goerigk / Rafael Pranschke (Laudator: Marco Kruse, Chefredakteur ingame.de)

Soziales Engagement: Ferdi Ünlü von „Keladam‘s Kitchen“ für sein Brunnen-Projekt in Afrika (Laudator: Eko Fresh)

+ Saliha „Sally“ Özcan freute sich über den Starcook Award Ehrenpreis. © Sallys Welt

Ehrenpreis: