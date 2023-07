Traumhaft lecker, wie in der Kindheit: Kennen Sie schon Spaghettieis-Kuchen?

Perfekt für heiße Sommertage

Spaghettieis-Fans aufgepasst: Jetzt gibt es das passende Kuchenrezept zum Klassiker aus der Eisdiele. Mit „Spaghetti“ aus einer herrlichen Vanillecreme und frischen Erdbeeren.

Beim Gedanken an Spaghettieis träumen sich viele in ihre Kindheit zurück. Das Vanilleeis mit Erdbeersoße und Sahne gehört zu den absoluten Klassikern unter den Eisbechern. Wer sich sein Lieblingsdessert auch auf die Kaffeetafel holen will, hat jetzt die Chance dazu: Der Spaghettieis-Kuchen ist da – und kommt mit einer fluffigen Vanillecreme auf einem luftig-lockeren Biskuitboden daher, garniert mit frischen Erdbeeren. Eine fruchtige Erdbeersoße und weiße Schokoraspeln gibt‘s als Topping obendrauf. Da kann keiner widerstehen!

Diese Zutaten brauchen Sie für den Spaghettieis-Kuchen:

Für den Boden:

90 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier

90 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

etwas Butter für die Form

Für die Vanille-Creme:

250 g Magerquark

600 g Schlagsahne

4 Pck. Sahnesteif

0,5 Pck. Vanillezucker

3 EL Puderzucker

Für die Erdbeersoße:

100 g Erdbeeren

1 EL Zucker

1 Spritzer Zitronensaft

etwas Wasser

Für Belag und Topping:

400 g Erdbeeren

weiße Kuvertüre

Anleitung: Biskuitboden backen

Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (oder 160 Grad Celsius Umluft) vor. Eier, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und mit dem Rührgerät aufschlagen, bis eine cremige, dickflüssige Masse entsteht. Mehl mit Backpulver und Salz mischen und zur Eiercreme in die Schüssel sieben. Dann mit einem Schneebesen oder Teigschaber vorsichtig unterheben. Eine Springform (26 cm Durchschnitt) mit Butter einfetten und den Teig einfüllen. Den Kuchen nun für etwa 20 Minuten backen lassen. Stäbchenprobe nicht vergessen! Nehmen Sie den fertigen Kuchen aus dem Ofen und lassen ihn für ca. fünf Minuten abkühlen. Anschließend lösen Sie den fertigen Biskuitboden mit einem Messer vorsichtig vom Rand der Kuchenform und lassen ihn auf einem Kuchengitter abkühlen.

Anleitung: So gelingen die Spaghetti aus Vanillecreme

Die Erdbeeren waschen, den grünen Strunk entfernen und gut trocknen lassen. Dann die Früchte vierteln und auf dem erkalteten Biskuitboden verteilen. Jetzt geht‘s an die Vanillecreme: Den Magerquark zusammen mit Puder- und Vanillezucker in eine große Schüssel geben und zu einer glatten Creme rühren. In einer weiteren Schüssel die Schlagsahne mit einem Handmixer steif schlagen, dabei nach und nach Sahnesteif dazugeben. Anschließend die feste Schlagsahne vorsichtig unter den Quark heben. Die Quark-Sahne-Masse in eine Kartoffelpresse oder einen vorbereiteten Frischhaltebeutel umfüllen (siehe unten) und und die Masse auf den mit Erdbeeren belegten Biskuitboden drücken. Beim Durchpressen durch die Löcher entstehen täuschend echt aussehende „Spaghetti“ aus der Vanille-Creme. Den Kuchen stellen Sie nun für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank.

„Spaghetti“ aus Vanillecreme zaubern – so geht‘s Sie haben keine Kartoffelpresse zur Hand? Dann gelingen die Fake-Spaghetti aus Vanillecreme auch mit einem Frischhaltebeutel: Hierfür einfach mit einem Zahnstocher oder einem spitzen Messer mehrere kleine Löcher in den Beutel stechen. Die typische lange Spaghetti-Form entsteht, wenn Sie die Creme durch die Löcher drücken.

Zum Schluss noch die Erdbeersoße zubereiten

Für die Soße die Erdbeeren waschen, putzen, das Grünzeug entfernen und vierteln. Geben Sie nun die Erdbeerstückchen zusammen mit Zucker, Zitronensaft sowie ein bis zwei Esslöffel Wasser in einen kleinen Topf. Lassen Sie alles für etwa fünf Minuten auf niedriger Stufe köcheln, dabei immer wieder umrühren. Den Topf vom Herd nehmen. Mit einem Stabmixer die Früchte zu einer feinen Erdbeersoße pürieren und abkühlen lassen. Zum Schluss die erkaltete Erdbeersoße auf dem Kuchen verteilen, weiße Kuvertüre darüber raspeln – fertig!

Übrigens: Statt klassischer Schokomuffins oder Zitronenkuchen können Sie den Spaghettieis-Kuchen ihren kleinen Gästen auch prima beim nächsten Kindergeburtstag servieren. Für ein Blech einfach die Zutaten verdoppeln. Dann sind Ihnen die kleinen Herzen sicher.

