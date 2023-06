Spaghetti für Faule – clevere Idee, wenn’s daheim schnell gehen soll

Auf das Nudelwasser kommt es an

Spaghetti kochen kann jeder? Stimmt. Dank eines Kniffs mit dem Nudelwasser gelingt die Pasta mit Sauce künftig noch einfacher.

Jeder kennt das: Man möchte daheim etwas Leckeres kochen, hat aber wenig Zeit oder will nicht länger als nötig am Herd stehen. Etwas Warmes darf‘s allerdings schon sein. Zum Glück hat TikTok-Star @creutzi alias Peter Kreutzburg in der Küche den passenden Tipp parat. Dank eines Kniffs beim Kochen, den er im Video vorführt, lassen sich Spaghetti für ganz Faule im Handumdrehen auf den Teller zaubern. Sie sollten vorher nur etwas Pesto besorgen. Auf TikTok erklärt @creutzi sein persönliches Spaghetti-„Fastfood Rezept“.

Spaghetti für faule Genießer – Fast-Food-Rezept von creutzi

Spaghetti für Faule – wenige Zutaten genügen

Die Kochidee lässt sich ganz einfach nachmachen. Es braucht lediglich: Spaghetti, etwas Pesto (selbstgemacht oder gekauft), ein paar Knoblauchzehen und ein Ei.

Spaghetti mit Pesto einfach zubereiten – Nudelwasser clever nutzen

Einen Topf mit Wasser aufsetzen, etwas Salz dazu geben und die Spaghetti kochen lassen.

Für die Sauce zwei Teelöffel der Pesto Ihrer Wahl in eine große Schale geben.

Dazu kommt noch ein wenig Knoblauch (gepresst) in die Schale.

Nun von dem salzigen Nudelwasser, was auf dem Herd köchelt, eine Kelle abschöpfen und zum Rest gießen. Dann wird das Ganze schön sämig.

Dazu kommt noch ein frisch getrenntes Eigelb, das man mit dem Rest vermengt.

Am Ende nur noch die heißen Nudeln obendrauf geben und umrühren (wer das Ganze in einer großen Pfanne auf dem Herd vermischt, kann das Essen darin auch warmhalten).

In der Schale oder auf dem Teller servieren. Wer mag, kann am Ende noch etwas geriebenen Käse darüber streuen. Und dann: genießen.

„Tja Leute … hammer“, um es mit den Worten des beliebten TikTokers zu sagen, der im Netz auch gerne Gerichte seiner Jugend nachkocht. Nudeln mit Tomatensauce, Jagdwurst und Speckknödel. Oder einfache Senf-Eier. Als @creutzi ist er Teil von Starcook, dem Food-Network. Dieses und viele weitere Rezepte findet man auch auf der Starcook-App.

Pasta-Wissen: Welche Nudel passt am besten zu welcher Soße? Fusilli: Die Spiralnudeln kommen aus dem Süden Italiens, wo man einst versuchte, Nudeln um Stricknadeln zu wickeln. Das Ergebnis waren Fusilli. Sie können jede Menge Soße aller Art aufnehmen, ganz egal ob stückig oder sahnig, ob mit Fleisch oder Ricotta. Auch im Salat behalten sie, al dente gekocht, ihre Form: Fusilli sind eben echte Pasta-Multitalente. Tagliatelle: Die flachen Bandnudeln kann man auch leicht zu Hause machen, sogar ohne Pasta-Maschine. Ihre etwas raue Oberfläche lässt Soßen gut haften. Tagliatelle sind ideal für Soßen auf Basis von Ölivenöl oder Sahne, eignen sich aber auch wunderbar für Bolognese. Maccheroni: In Deutschland auch als Makkaroni verkauft. Hergestellt werden sie traditionell ohne Ei und sie sind ideal für Pestos, Aufläufe oder Rahmsoßen geeignet. Glatte oder feine Soßen füllen den schmalen Hohlraum am besten. Farfalle: Ihr Name bedeutet übersetzt Schmetterling und genau so sehen sie auch aus. Oder wie kleine Schleifen. Ursprünglich kommen sie aus der Region Emilia-Romagna. Farfalle passen sehr gut zu Soßen mit viel Gemüse oder Fisch und sind auch, schön al dente gegart, für Nudelsalate eine beliebte Wahl. Penne: Diese Pastasorte gehört, wie Rigatoni, zu den Röhrennudeln und sind damit ideal für stückige Soßen, wie etwa Bolognese. Die kleinen Fleisch- oder Gemüsestückchen „krallen" sich an den äußeren Rillen fest und rutschen außerdem in den inneren Hohlraum. Spaghetti: Sie gehört wohl zu den bekanntesten Pastasorten – nicht nur in Deutschland. Generell kann man sagen, dass sich Spaghetti wunderbar für flüssigere Soßen eignet. Beispiele dafür sind Aglio e Olio, Napoli, Al Limone, Puttanesca usw. – für Bolognese, den Spaghetti-Klassiker, eignen sich eigentlich andere Nudeln besser. Rigatoni: Wie die Penne gehören Rigatoni zu den Röhrennudeln und haben einen Durchmesser von etwa einem Zentimeter. Die Rillen an ihrer Oberfläche machen sie auch nach dem Kochen ein wenig kerniger und sorgen gleichzeitig dafür, dass Soßen besser haften. Rigatoni sind ideal für kräftige Soßen, gern auch mit Stückchen (z.B. Ragouts, Bolognese, Sugos). Orecchiette: Übersetzt bedeutet ihr Nahe in etwa Öhrchen. Die kleine Mulde in der Nudel nimmt vergleichsweise viel Soße auf, gerne auch Stückchen. Sie eignet sich eher für dickflüssigere, stückige Soßen. Generell gilt: Alle Nudeln mit Rillen oder Mulden halten Soßen gut fest. Casarecce: Diese um sich selbst gedrehte Nudel ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, wie andere Pastasorten. Aufgrund ihrer Form und den so entstehenden beiden Hohlräumen nehmen sie Soßen wunderbar auf. Casarecce sind am besten für stückige Soßen geeignet, mit Fleisch, Fisch oder gehacktem Gemüse. Cannelloni: Diese Nudeln haben einen Durchmesser von etwa drei Zentimetern und sind gut zehn Zentimeter lang. In der Regel werden sie gefüllt, z.B. mit Hackfleisch(soße), Spinat oder Ricotta. Anschließend werden sie im Ofen meist in einer Soße auf Tomatenbasis und mit Käse überbacken.

Nudellöffel als Dosierungshilfe für Spaghetti

Noch ein Tipp am Rande: Wer daheim gern Pasta kocht, hat oft einen Spaghettiheber in der Schublade liegen. Hat der Nudellöffel in der Mitte ein Loch, kann man damit die ungefähre Portion Nudeln pro Person bestimmen. Dafür nimmt man den Nudellöffel und schaut, wie viele Spaghetti aus der Packung durch die Öffnung passen. So hat man die grobe Durchschnittsmenge und kann sie auf die Personen hochrechnen. Es geht aber auch anders: Pasta-Experten empfehlen, bei einem Hauptgericht mit etwa 100 Gramm trockenen Nudeln pro Person zu rechnen. Sollte man Nudeln nur als Beilage einplanen, nimmt man entsprechend weniger, und wenn man Pasta-Liebhaber als Gäste erwartet, eine größere Menge pro Person.

