Schwedische Weihnachtstradition: Wer findet die Mandel in der Hafergrütze?

Sind Ihnen an Weihnachten Traditionen wichtig? In Schweden wird am Weihnachtsmorgen eine Mandel in der Hafergrütze versteckt.

Jedes Land hat seine eigenen Weihnachtstraditionen. Wenn man an Weihnachten in Schweden denkt, fallen einem vielleicht die aus dem Fenster geworfenen Weihnachtsbäume aus dem Ikea-Werbespot ein. Aber kennen Sie auch kulinarische Besonderheiten zum Weihnachtsfest aus dem skandinavischen Land? Besonders am Weihnachtsmorgen gibt es eine schöne Tradition aus der schwedischen Küche.

Schwedische Weihnachtstradition: Kleine Schatzsuche in der Hafergrütze am Weihnachtsmorgen

Schwedinnen und Schweden essen zum Frühstück gerne Haferflocken. Denn das Getreide lässt sich schnell und einfach zu einem Hafer-Porridge, in Schweden Gröt genannt, zubereiten und liefert ausreichend Energie für den Tag. Schon die Wikinger sollen mit Getreide-Grütze, wie beispielsweise aus Roggen oder Gerste, aber auch Hafer, in den Tag gestartet sein. An Weihnachten wird die schwedische Spezialität mit einer kleinen, aber feinen Schatzsuche verbunden.

In Großbritannien zählt hingegen der Plumpudding zu den kulinarischen Weihnachtstraditionen, wohingegen man hierzulande am liebsten selbstgebackene Plätzchen wie zum Beispiel Hildabrötchen oder Bethmännchen nascht. In Österreich kann man sich dagegen ein Weihnachtsfest ohne Linzer Kipferl mit Himbeerfüllung und Schokoglasur kaum vorstellen.

Folgende Zutaten brauchen Sie für die klassische Weihnachtstradition aus Schweden: Gröt

Für 4 Personen:

400 ml Haferflocken

500 ml Wasser

500 ml Milch

1 TL Salz

Wenn Sie mehr der süße Typ sind, können Sie auch Apfelmus in die schwedische Hafergrütze mischen. Traditionell essen Schwedinnen und Schweden ihren Gröt auch gerne mit Preiselbeeren.

Die Zubereitung der schwedischen Weihnachtstradition geht schnell, einfach und bereitet Freude

Geben Sie die Haferflocken, das Wasser und die Milch in einen Topf. Kochen Sie die Hafergrütze unter ständigem Rühren kurz auf. Fügen Sie außerdem noch das Salz hinzu, und lassen Sie den Brei noch circa fünf Minuten vor sich hin köcheln. Verteilen Sie den Brei auf die vier Schüssel und verstecken Sie in einer Hafergrütze eine Mandel. Wer die Mandel in seinem Frühstück am Weihnachtsmorgen entdeckt, bekommt ein kleines Geschenk.

In Schweden wird zudem in der Heiligen Nacht ein Teller Grütze mit einem Holzlöffel für den Wichtel Tomte hinausgestellt. Diese Geschichte und weitere Weihnachtsbuchklassiker von Astrid Lindgren und anderen Autorinnen und Autoren sollte jedes Kind kennen.

