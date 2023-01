Schokopudding: So machen Sie den Lieblingsnachtisch selbst und ohne Fertigpulver

Rezept

Pudding ist ein Nachtisch, der nicht nur bei Kindern gut ankommt. Machen Sie ihn auch aus Fertigpulver? Das muss nicht sein. Selbstgemacht schmeckt er viel besser.

Pudding wird am häufigsten in den Varianten Schoko und Vanille gegessen.

Wenn Sie Appetit auf die süße Nachspeise haben, müssen Sie nicht auf Fertigpulver zurückgreifen.

Machen Sie das Pulver einfach selbst.

Vanillepudding mit Erdbeersoße und Schokopudding mit Vanillesoße - läuft Ihnen bei dieser Vorstellung auch schon das Wasser im Mund zusammen? Pudding ist ein Klassiker unter den Nachspeisen. Die meisten Menschen greifen heute bei der Zubereitung auf die praktische Tüte mit Fertigpulver zurück und viele haben vergessen, dass man Pudding auch ganz einfach ohne machen kann.

Da Sie dann den Geschmack selbst beeinflussen können und wissen, was drin ist, sollten Sie es unbedingt einmal ausprobieren, Schokoladenpudding ohne Pulver selber zu machen.

Diese Zutaten brauchen Sie für selbstgemachten Schokopudding

Für das Puddingpulver:

250 g Stärke

75 g Backkakao (je nach Geschmack auch etwas mehr)

Für den Pudding:

40 g selbstgemachtes Puddingpulver

3 EL Zucker

500 ml Milch

1 Ei

So bereiten Sie den selbstgemachten Schokopudding zu

Mischen Sie Ihr selbstgemachtes Puddingpulver mit dem Zucker und rühren Sie es mit einem Schluck der kalten Milch an, damit sich keine Klümpchen bilden. Geben Sie die restliche Milch in einen Topf, rühren Sie die Puddingmischung und das Ei* darunter und rühren Sie gut um, bis sich alles aufgelöst hat. Bringen Sie die Milch zum Kochen. Sobald sie aufkocht, nehmen Sie den Topf vom Herd, rühren noch einmal kräftig durch und stellen ihn dann wieder zurück auf die Herdplatte. Lassen Sie den Pudding auf kleiner Flamme weiter köcheln bis er eindickt. Danach können Sie ihn in eine Form oder direkt in Dessertschälchen umfüllen und abkühlen lassen.

Selbstgemachtes Puddingpulver vormischen

Die Pulver-Menge, die oben angegeben ist, reicht für etwa acht Puddings. Bewahren Sie die Mischung in der Zwischenzeit trocken und luftdicht in einem sauberen Gefäß auf - dann hält sie sich problemlos über längere Zeit. Sie können Ihr selbstgemachtes Puddingpulver aber auch an Freunde schicken und so eine kleine Portion Seelentröster verschenken.