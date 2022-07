Sie lagern Schokolade im Kühlschrank? Dort hat sie nichts zu suchen

Vorratstipp

Sie lieben Ihre Schokolade schön kalt aus dem Kühlschrank? Warum das nicht der beste Lagerungsort ist und was Sie im Sommer tun können, lesen Sie hier.

Der Sommer ist da und beschert uns momentan jede Menge heiße Tage. Kein Wunder, dass gerade Dachgeschossbewohner ihre Schokoladentafeln im Kühlschrank aufbewahren. Bei Raumtemperaturen bis 35 Grad Celsius hat man sonst nicht mehr viel Freude an der Schoki, die sich dann verflüssigen dürfte. Von heißen Temperaturen im Sommer aber einmal abgesehen: Der Kühlschrank ist kein guter Aufbewahrungsort für Schokolade. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Darum sollten Sie Schokolade nicht im Kühlschrank lagern

Leider wirken sich die Kälte, die Feuchtigkeit und die Gerüche im Kühlschrank negativ auf dort aufbewahrte Schokolade aus:

Kälte: Der Kühlschrank ist schlicht zu kalt für die komplexen Aromen von Schokolade. Diese entfalten sich bei Zimmertemperatur optimal. Tipp: Nehmen Sie die Schokolade schon eine Zeitlang vor dem Genießen aus dem Kühlschrank, dann schmeckt sie besser.

Feuchtigkeit: Kennen Sie den weißen Belag auf Schokolade? Der entsteht nicht unbedingt durch das Alter, sondern durch Temperaturwechsel und Feuchtigkeit. Wenn Sie Schokolade erst im kaltfeuchten Kühlschrank lagern und dann ins Warme legen, kondensiert das Wasser, dabei löst sich der Zucker. Wenn das Wasser verdunstet, kristallisiert der Zucker aus. So entsteht der Zuckerreif, den wir als weißen Belag auf der Schokolade sehen. Er ist gesundheitlich unbedenklich, sieht aber unappetitlich aus.

Fremdgerüche: Auch die verschiedenen Gerüche im Kühlschrank von Käse, Wurst, Essensresten und Co. können sich negativ auf die dort gelagerte Schokolade auswirken – vor allem, wenn sie nicht mehr originalverpackt und angebrochen ist. Besondere Vorsicht gilt hier bei weißer Schokolade: Sie hat einen hohen Fettanteil und ist somit ein guter Aromaträger.

So lagern Sie Schokolade richtig Optimalerweise wird Schokolade laut dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) bei 12 bis 18 °C, trocken und dunkel gelagert – also im Keller oder in einer Speisekammer. Angebrochene Schokolade sollten Sie immer luftdicht verpacken.

Sommerhitze: Nur so sollten Sie Schokolade im Kühlschrank aufbewahren

Wenn Sie trotz dieser guten Gründe nicht auf die gekühlte Schokolade aus dem Kühlschrank verzichten möchten – oder es aufgrund hoher Temperaturen in Ihrer Wohnung nicht anders können –, empfiehlt sich dieses Vorgehen: Verpacken Sie die Schokolade auf jeden Fall luftdicht, am besten in einer Dose. So ist sie wenigstens vor den Fremdgerüchen und der Feuchtigkeit im Kühlschrank geschützt. Was die Temperatur angeht: Lagern Sie die Schokoladenbox in der Kühlschranktür: Dort ist die wärmste Stelle im Kühlschrank.

