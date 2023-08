Überbackene Cheeseburger-Nachos wären garantiert der Topseller in den Kinos

Fingerfood-Rezept

+ © Einfach Tasty Das einfache Rezept für überbackene Cheeseburger-Nachos ist perfekt zum Teilen. © Einfach Tasty

Knusprige Mais-Chips, die mit einer Käsesauce serviert werden, nennt man Nachos. Mit Hackfleisch, Tomaten und Essiggurken werden sie zu Cheeseburger-Nachos.

Leckere Nachos, also mit Käse überbackene Tortillachips, sind vor allem als Snack in mexikanischen Restaurants oder - neben Popcorn - in Kinos beliebt.

Bei Einfach Tasty gibt es Cheeseburger in allen Farben und Formen, denn Vielseitigkeit ist Trumpf! Knusprig aus dem Waffeleisen kommen Cheeseburger-Waffeln daher und ein Hingucker sind Cheeseburger-Tacos auf jeden Fall. Wer nun denkt, dass die Kreativität hier aufhört, der kann sich auf einen leckeren Cheeseburger-Nudelauflauf und überbackene Cheeseburger-Nachos gefasst machen.

Dieser Clip zeigt, wie schnell die „Loaded Cheeseburger-Tortillachips“ zubereitet sind:

Einfach Tasty-Rezeptvideos am laufenden Band gibt es dank des kostenlosen Green-Feeds von Xymatic direkt auf das Smartphone.

Für das leckere Fingerfood braucht man diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

400 g Rinderhackfleisch

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

350 g Tortilla-Chips

200 g Scheiblettenkäse

100 g Tomaten, gewürfelt

80 g Zwiebeln, gewürfelt

100 g Essiggurken, in Scheiben

Das Rezept ist schnell gekocht, wenn man dieser Anleitung folgt:

Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. In einer Pfanne Öl heiß werden lassen. Hackfleisch darin krümelig anbraten. Tortilla-Chips in eine Auflaufform oder auf ein tiefes Backblech geben. Hackfleisch gleichmäßig darüber verteilen. Scheiblettenkäse in Stücke zupfen und auf das Hackfleisch legen. Im vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist. Mit Tomaten, Zwiebeln und Essiggurken bestreuen und direkt servieren. Zack – fertig!

+ Das Rezept für überbackene Cheeseburger-Nachos vereint das beste aus zwei Fastfood-Welten. © Einfach Tasty

Wer sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommt, der sollte sich beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden, um damit immer up to date zu bleiben.

Und wer von Burgern nicht genug bekommen kann, der sollte die viralen Big Mac-Tacos testen – das Geheimrezept für die ikonische Burgersauce inklusive.