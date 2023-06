Ein fruchtiges, spanisches Orangensorbet ist die perfekte Erfrischung für kleines Budget

Spanisches Rezept

Aus fünf Zutaten kann man ganz leicht ein cremiges Orangen-Eis auch ohne Eismaschine zu Hause machen. Serviert wird es in der eigenen Frucht.

Zum Ende unserer spanischen Themenwoche bei Einfach Tasty zieht es uns gedanklich in die Hafenstadt Valencia an der Südostküste Spaniens. Valencia ist nicht nur für ihre atemberaubende Architektur, ihre lebhafte Kultur und Paella Valenciana (authentische Paella mit Hähnchen, Kaninchen und Schnecken) bekannt, sondern auch für ihre saftigen, sonnengereiften Orangen. Das kann man spätestens bei einem Stadtspaziergang erahnen, wenn man alle paar Meter an einem prall gefüllten Orangenbaum vorbeischlendert. Auch wenn es verlockend ist, aber pflücken sollte man die leuchtenden Zitrusfrüchte lieber nicht, denn es handelt sich in der Stadt meistens um bittere Zierorangen. Bäaaah!

Was gibt es Besseres, als nach einigen leckeren spanischen Tapas, wie Patatas Bravas, Gazpacho oder Croquetas de Jamón y Pollo, jetzt ein köstliches Orangensorbet zu genießen und sich an die Mittelmeerküste Spaniens zu träumen? Nichts – eben.

So einfach gelingt ein perfektes Orangensorbet:

Man braucht nur fünf Zutaten für ein Orangeneis in der eigenen Schale:

4 Bio-Orangen

60 g Zucker

2 EL Milch

150 g Schlagsahne

1 Vanilleschote

Die Zubereitung ist unkompliziert und schnell:

Orangen waschen, trocknen und den Deckel knapp abschneiden. Mit einem Löffeln vorsichtig das Fruchtfleisch herauskratzen und auspressen. Für das Rezept werden 300 ml Orangensaft benötigt. Schlagsahne mit den Schlegeln eines Handmixers aufschlagen. Bis zur Verwendung kalt stellen. Vanilleschote aufschneiden und das Mark herauskratzen. Vanillemark zusammen mit Milch, Zucker und Orangensaft erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Vollständig auskühlen lassen. Steifgeschlagene Sahne vorsichtig unter den Orangen-Vanille-Mix heben, bis eine homogene, luftige Masse entsteht. In die ausgehöhlten Orangen füllen. Mindestens drei Stunden einfrieren. Genießen!

Sorbet oder Eis – die Zutaten machen den Unterschied

Wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir bei der Bezeichnung des Rezeptes ein wenig geflunkert. In ein Sorbet gehören nämlich – im Gegensatz zu Eiscreme – keine Milchprodukte, sondern nur Fruchtsaft, Wasser und Zucker. Warum wir die Milchprodukte trotzdem dazugegeben haben? Nun durch die Schlagsahne wird das Eis besonders cremig und luftig. Ob Sorbet oder Eis, im Endeffekt zählt doch das erfrischende und köstliche Dessert, was es zu genießen gilt, oder?