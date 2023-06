Dieser einfache Flammkuchen kommt uns alles andere als Spanisch vor

Spanische Themenwoche

+ © Einfach Tasty Schnell gemacht und super lecker ist das Rezept für einen spanischen Flammkuchen. © Einfach Tasty

Mit berühmten spanischen Zutaten, wie würziger Chorizo, cremigen Manchego und einer Prise geräuchertem Paprikapulver bekommt der Flammkuchen eine neue Note.

Ein Flammkuchen ist ein köstliches Gericht, das ursprünglich aus der Elsass-Region stammt. Es besteht aus einem dünnen Teig, der mit einer cremigen Sauce bestrichen und mit verschiedenen Belägen garniert wird. Mit wenigen traditionellen Zutaten aus Spanien bekommt man im Handumdrehen eine spanische Flammkuchen-Variation, die einfach delicioso schmeckt.

Die spanische Küche ist berühmt für ihre reiche Vielfalt an Aromen und Zutaten. Chorizo, Manchego und Paprika sind wohl mit die bekanntesten und kommen auch auf dem Flammkuchen zum Einsatz. Chorizo ist eine würzige spanische Paprika-Knoblauch-Wurst, die aus Schweinefleisch hergestellt wird. Sie verleiht dem Flammkuchen einen intensiven und rauchigen Geschmack. Das Raucharoma kommt auch im Rezept für Spaghetti mit Chorizo-Bolognese zum Vorschein und macht dabei der klassischen eingedeutschten Hackfleisch-Tomatensauce Konkurrenz.

Ohne Paprika, ohne mich – das wäre wohl eine gute Beschreibung der spanischen Küche, denn diese kommt ohne Paprika in jeglicher Form nicht aus. Vor allem als Pulver ist es landestypisch und wird in verschiedenen Schärfegraden angeboten. Auch in zahlreichen deutschen Gerichten wird das aromatische Gewürz verwendet. Hierzulande ist aber eher das ungarische Paprikapulver verbreitet, was in einer ungarischen Gulaschsuppe keinesfalls fehlen darf.

Zuletzt noch der Manchego-Käse, zu dem es weitere Informationen am Ende des Artikels gibt. Jetzt haben wir erstmal alle Hunger nach spanischen Aromen und einem knusprigen Flammkuchen, oder?

So einfach und schnell ist der spanische Flammkuchen zubereitet:

Man braucht nur wenige Zutaten für den Flammkuchen spanischer Art:

Creme:

200 g Crème fraîche

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Salz

1 TL Paprikapulver

Flammkuchen:

1 Pck. (à 260 g) Flammkuchenteig a. d. Kühlregal

1 rote Paprikaschote, in Streifen

1 rote Zwiebel, in Scheiben

125 g Chorizo (Paprikawurst), in Scheiben

60 g Manchego (spanischer Schafskäse), in Scheiben

3 Stängel glatte Petersilie

Die Zubereitung ist einfach und geht so:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Für die Creme: Crème fraîche, Pfeffer, Salz und Paprikapulver miteinander verrühren. Für den Flammkuchen: Flammkuchenteig ausrollen und mit der Creme gleichmäßig bestreichen. Mit Paprika, Zwiebeln, Chorizo und Manchego belegen. Für 15 Minuten knusprig backen. Direkt nach dem Backen mit Petersilie bestreuen. Zack – fertig!

+ Mit etwas Chorizo, Manchego und Paprika bekommt ein normaler Flammkuchen direkt einen spanischen Touch. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Jede Nation hat ihren eigenen Käse und wir von Einfach Tasty lieben sie alle! Manchego ist ein traditionsreicher spanischer Schafskäse, der aus der Region La Mancha stammt und nach ihr benannt ist. Dieser halbfeste Käse wird aus 100 Prozent Schafsmilch (von Manchega-Schafen, kein Scherz) hergestellt und zeichnet sich durch seine charakteristische, hell-bis dunkelbraune Rinde mit Rillen und seiner cremigen, leicht bröckeligen Textur aus. Der Geschmack von Manchego variiert je nach Reifegrad. Junger Manchego ist mild, fruchtig und leicht nussig, während gereifter Manchego einen intensiveren Geschmack mit Noten von Schafsmilch, Kräutern und Gewürzen entwickelt.

Manchego-Käse wird in Spanien auch gerne als Dessert mit Honig verfeinert und zusammen mit frischem Obst oder Kompott gegessen. Vor allem der feste und gereifte Manchego eignet sich perfekt als Reibekäse zum Gratinieren von Aufläufen. Daher sollte man auch bei dem spanischen Flammkuchen auf einen älteren Manchego zurückgreifen – er schmilzt besser.