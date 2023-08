Herzhafter italienischer Zucchinikuchen aus nur fünf Zutaten: Zucchini-Scarpaccia

Zucchini-Rezept

Zu viele Zucchini im Garten? Dann ist die Freude über abwechslungsreiche Rezepte umso größer, wenn diese dazu noch einfach, schnell und lecker sind, oder?

Die italienische Küche ist weltweit für ihre Vielfalt, ihre Aromen und ihre leckeren Rezepte bekannt und beliebt. Neben Pizza, Pasta (und Amore) zählt die „Scarpaccia di Zucchine“ zu einem feinen, wenn auch eher unbekannten Beispiel einer italienischen Köstlichkeit aus der Toskana. Dahinter versteckt sich ein herzhafter Zucchinikuchen, der die Social Media-Videoplattform TikTok momentan im Sturm erobert. Aber das einfache Gericht, das wie geschaffen ist, um eine große Menge Zucchini zu verarbeiten, ist keine neue Erfindung kreativer Foodies, sondern ein köstliches Beispiel dafür, warum die Küche Italiens so beliebt ist: Durch ihre Einfachheit und mediterrane Aromen, hat sie die Welt im Sturm erobert und ein Fünf-Zutaten-Zucchinikuchen tut es ihr mit den Herzen von Genießern gleich.

Übrigens leitet sich der Name „Scarpaccia“ von „scarpa“ ab, was auf Italienisch so viel wie „Schuhsohle“ bedeutet. Aber keine Sorge, im Gegensatz zur deutschen Interpretation im kulinarischen Sinne, wo Schuhsohle mit „zäh“ assoziiert wird, bezieht sich der italienische Name auf die flache und knusprige Textur des Gerichts.

Für einen herzhaften Zucchinikuchen aus der Toskana braucht man nur eine Handvoll Zutaten:

400 g Zucchini

100 g rote Zwiebeln

1 TL Salz

100 g Weizenmehl

3 EL Olivenöl

Die Zubereitung ist einfach:

Zucchini waschen, putzen und die Enden abschneiden. In dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Zwiebel schälen und ebenfalls in dünne Ringe hobeln. Gemüse mit Salz in einer Schüssel vermengen und zwei Stunden ziehen lassen. Den Gemüsesaft der Zucchini und Zwiebeln durch ein sauberes Tuch drücken und auffangen. Saft zusammen mit Mehl zu einem dickflüssigen Teig verrühren (ggf. noch etwas Wasser oder Mehl zufügen) und Gemüse unterheben. Die Zucchini- und Zwiebelscheiben sollten nicht im Teig schwimmen, sondern lediglich von diesem bedeckt sein. Ein Backblech oder eine Auflaufform mit Olivenöl einstreichen und Gemüse-Teig-Mix dünn und gleichmäßig darauf verteilen. Im auf 180 °C Umluft vorgeheizten Backofen etwa 35 Minuten backen, bis die Zucchini-Scarpaccia schön braun und knusprig ist. Zack - fertig!

Einfach Tasty Tipp: Noch knuspriger wirds, wenn man vor dem Backen die Zucchini-Scarpaccia mit etwas Paniermehl oder Maisgrieß bestreut und mit geriebenen Parmesan gratiniert. Und noch aromatischer durch die Zugabe von frischen, gehackten Kräutern und Knoblauch.

Einfache und schnelle Rezepte sind auch in den sozialen Medien beliebt und Zucchini-Scarpaccia macht da keine Ausnahme

Food-Creatorin Carleigh Bodrug (@plantyou) zeigt in ihrem Video eine Zucchini-Tarte, die dem Rezept einer toskanischen Scarpaccia entspricht. Durch die Zugabe von grobem Maismehl oder Polentagrieß, bekommt ihre Version einen schönen Crunch.

TikTok ist verrückt nach dem italienischen Gemüsekuchen und der Hashtag #scarpaccia hat schon über 13 Millionen Aufrufe und #scarpacciacamaiorese fast noch eine Million dazu. Übrigens ist Camaiore eine kleine italienische Gemeinde in der Toskana, die als Erfindungsstätte des einfachen Gerichts gilt und die TikTok-Community ist dafür mehr als dankbar, wie sie in zahlreichen Kommentaren zeigt:

„Das wird dieses Wochenende definitiv nachgemacht!“

„Bis jetzt habe ich nie gewusst, wohin mit der ganzen Zucchini - danke!“

„Ich habe noch Parmesan und Koriander hinzugefügt. Es war traumhaft lecker 😍“

Die „Scarpaccia di Zucchine“ eignet sich hervorragend als Vorspeise, Beilage oder leichtes Hauptgericht und ist einfach perfekt für alle, die genug von Zucchini-Hack-Pfanne, Zucchini-Kartoffel-Auflauf oder süßen Zucchini-Brownies haben.

