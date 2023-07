Ein Flammkuchen mit Räucherforelle ist wie ein Segeltörn auf der perfekten Geschmackswelle

Flammkuchen-Rezept

Mit dem Rezept für Flammkuchen mit Räucherforelle segelt der Geschmack direkt auf den Teller.

Das Rezept für Flammkuchen mit Räucherforelle schmeckt wie ein Ausflug ans Meer. Mit im Gepäck Zucchini, Babyspinat und Schmand als Reisebegleiter.

Die heutige Flammkuchenkreation fühlt sich an, wie ein perfekter Tag an Deck eines Segelschiffes.

Die Räucherforelle bringt ein kräftiges, rauchiges Aroma mit sich, das an das kühle Nass der tiefen See und an die saubere, frische Luft erinnert. Fast so, als würde man den klaren, salzigen Geschmack des Ozeans schmecken.

Die zitronige Note der Creme lässt eine erfrischende Brise über das Deck wehen. Zucchini und rote Zwiebeln, verleihen dem Flammkuchen die Farben, in denen auch das Meer im Sonnenuntergang glänzt. Jeder Bissen fühlt sich an, als würde man mit voll gehissten Segeln über das weite Meer gleiten.

Doch ein Flammkuchen kann noch mehr! Vielseitigkeit wird großgeschrieben und so locken weitere spannende Variationen. Der Spargel-Flammkuchen mit Räucherlachs beispielsweise verwöhnt mit maritimen und saisonalen Aromen. Für Fans des „American Way of Life“ könnte der Hot Dog Flammkuchen eine überraschende Alternative darstellen. Und der Flammkuchen „Big Mac“ lädt dazu ein, eine weltbekannte Geschmacksrichtung aus neuer Perspektive zu entdecken.

So schnell kann man den Flammkuchen mit Räucherforelle zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für einen Flammkuchen mit Räucherforelle:

Creme:

150 g Schmand

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 TL Zitronenabrieb

1 TL Zitronensaft

Flammkuchen:

120 g Zucchini, in Scheiben

1 EL Speiseöl

Salz

1 Pck. (à 260 g) Flammkuchenteig a. d. Kühlregal

30 g Babyspinat

120 g rote Zwiebeln, in Streifen

120 g geräucherte Forellenfilets, in mundgerechte Stücke

Garnierung:

Frischer Pfeffer, nach Geschmack

Dill, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Creme: Schmand, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft miteinander vermengen. Für den Flammkuchen: Die Zucchini in einer Pfanne mit Speiseöl von beiden Seiten leicht anbraten und mit Salz abschmecken. Den Flammkuchenteig auf einem Backblech auslegen und mit der Creme, den angebratenen Zucchini, Babyspinat und roten Zwiebeln belegen. Für 20 Minuten bei 200 °C Umluft backen. Zum Schluss die geräucherten Forellenfilets in gleichmäßige Stücke zupfen und auf dem fertigen Flammkuchen rangieren. Nach Geschmack mit frischem Pfeffer und Dill garnieren und servieren. Guten Appetit!

Der Flammkuchen mit Räucherforelle läuft in den kulinarischen Hafen ein. Hier geht es zum Rezept.

Der Flammkuchen mit Räucherforelle schmeckt wie ein kleines Abenteuer. Jeder Bissen ist ein Stück Urlaub, eine Mischung aus Sonne, Meer und gutem Geschmack.