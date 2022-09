Kennen Sie schon diese weiß-blaue Schaschlik-Variante?

Schaschlik auf Bayerische Art

+ © Matthias Würfl Schaschlik auf Bayerische Art: mit Leberkäse und Nürnberger Bratwürsten. © Matthias Würfl

Dieses Rezept für bayerischen Schaschlik hat mit dem Original recht wenig zu tun, allerdings macht die Verwendung der Spieße es zu einem Schaschlik – eben mal anders!

Schaschlik-Varianten gibt’s endlos viele. Als da wären: die berühmten Schaschlik-Spieße* mit Fleisch. Dieses russische Rezept wird meist mit Schweinenacken zubereitet. Eine andere Option ist es, das Fleisch nicht auf Spießen, sondern im Topf zuzubereiten. Womit wir beim Schaschliktopf landen würden. Das heutige Rezept hat mit dem Original-Schaschlik wenig zu tun, einzig und allein die Verwendung der Spieße macht es zu einem Schaschlik – aber auch nicht wirklich …

Schaschlik auf Bayerische Art – Das steckt dahinter

Wir nennen es dennoch Schaschlik. Und dabei ist gut, dass „Schaschlik“ kein geschützter Begriff ist. So wie zum Beispiel die Nürnberger Bratwurst, die ja wirklich nur als solche angeboten werden darf, wenn sie auch in Nürnberg hergestellt wurde (selbst wenn man Fleisch aus einem anderen Land dazu verwendet). Aber lassen Sie uns über die vorliegende Schaschlik-Nummer sprechen. Wenn man für einen fleißigen Arbeiter schnell eine Brotzeit für die Mittagspause benötigt und nur eine Semmel mit einer Scheibe Wurst zu wenig erscheint: Packen Sie doch Nürnberger Bratwürste und Leberkäse nacheinander abwechselnd auf einen Spieß – und ab damit auf den Grill! So war die Idee für dieses Rezept geboren.

Bayerischer Schaschlik: Darauf müssen Sie achten

Es gibt nur eine Sache, auf die Sie Obacht geben müssen: den Leberkäse im Stück kaufen und dann beim Schneiden der Stifte darauf aufpassen, dass diese die gleiche Kantenhöhe haben wie die Nürnberger Bratwürste. Zum einen schaut das schöner aus und noch viel wichtiger: Zum anderen brutzeln sie dann gleichmäßig mit den Würsten dahin. Und dieses Schaschlik gelingt turbo-schnell: in 15 Minuten ist gegrillt!

Dieses Schaschlik lässt sich auch anders zubereiten

Klar, Sie können sich auch eine Weißwurst schnappen und diese der Länge nach vierteln. Dann haben Sie in etwa so große Stückchen wie beim Leberkäse. Oder wie wär‘s mit einer fränkischen Bratwurst? Das ist alles erlaubt.

Zwei verschiedene Serviervorschläge

Zum einen natürlich die Variante, die Sie auch oben auf dem Bild sehen: mit einem leckeren Kartoffelsalat, Essiggurke sowie süßem oder mittelscharfem Senf für die Würste und den Leberkäse – je nach Geschmack. Alternativ lässt sich damit aber auch eine wahnsinnig leckere Brotzeitsemmel mit Sauerkraut anrichten – wer diese sehen will, sollte einen Blick ins Video unterhalb werfen.

Rezept für Schaschlik Bayerischer Art: Die Zutaten

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

14 Nürnberger Bratwürste

250 g Leberkäse am Stück

1 Dose Sauerkraut

4 Semmeln

süßer Senf

mittelscharfer Senf

Rezept für Schaschlik Bayerischer Art: So geht‘s

Schneiden Sie den Leberkäse in Stifte. Diese sollten in etwa die Größe der Würste haben. Die Würste und den Leberkäse nun abwechselnd auf den Spieß stecken. Grillen Sie die Spieße nun auf dem Rost oder in der Pfanne bei mittlerer Hitze, bis sie die gewünschte Färbung haben. Nebenbei erhitzen Sie das Sauerkraut. Schneiden Sie dann ein Brötchen auf und platzieren Sie dort auf der Unterseite den Senf Ihrer Wahl. Der Schaschlik-Spieß kommt nun ebenfalls auf die Unterseite des Brötchens. Drücken Sie mit dem Deckel desselben darauf und ziehen Sie den Spieß heraus. Jetzt den Deckel wieder entfernen und das Sauerkraut draufgeben. Brötchen-Deckel schließen und guten Appetit! Hinweis: Wer möchte, kann anstelle der Schaschlik-Semmel auch Kartoffelsalat und/oder Brezen zum Schaschlik und dem Sauerkraut servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ- & Food-Magazins „Die Frau am Grill“. Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“, der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill