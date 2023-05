Geheimwaffe für die Küche: Mit beweglichen Kartoffelschälern Zeit und Nerven sparen 

Der beste Schäler fürs Lieblingsgemüse

Kartoffeln schält wohl kaum einer gern. Einfacher geht es schon mit dem richtigen Schäler. Besonders solche mit beweglichen Klingen haben einen entscheidenden Vorteil.

Pommes, Bratkartoffeln oder Kartoffelpüree – die kleinen Knollen sind extrem vielseitig und lecker. Kein Wunder, dass Kartoffeln das beliebteste Gemüse der Deutschen sind. Wäre da nur nicht das lästige Schälen, das oft jede Menge Zeit kostet ... Besonders ärgerlich ist es, wenn am Ende trotzdem unschöne Schalenreste zurückbleiben oder sich zu dicke Schalen im Biomüll sammeln. Dabei können Sie sich das Leben deutlich einfacher machen – mit einem beweglichen Küchenschäler.

Die Gemüseschale – gesund oder nicht?

+ Dünn schälen zahlt sich aus: Unter der Schale der Kartoffel stecken wichtige Nährstoffe. © JuNiArt/Imago

Ob Kartoffel oder Apfel – Ziel beim Schälen sollte es sein, so wenig Obst oder Gemüse wie möglich abzuschneiden. Direkt unter der Schale stecken nämlich häufig besonders viele Vitamine und Mineralstoffe. Im Optimalfall bleibt die Schale also ganz dran: Bei Möhren oder Gurken ist es oft schon ausreichend, das Gemüse sehr gut zu waschen. Auch Frühkartoffeln aus biologischem Anbau genießen viele Personen mit der schützenden Hülle.

Anders bei dicken Kartoffelschalen: Diese schmecken einerseits nicht gut, andererseits können sich auf der Schale von konventionell angebauten Knollen auch Pflanzenschutzmittel und andere Stoffe ansammeln. Besonders grüne und keimende Stellen und Augen sollten Sie immer gut entfernen. Grüne Verfärbungen deuten dabei auf einen hohen Solanin-Gehalt in der Kartoffel hin. Die giftige Substanz schützt die Kartoffel in der Natur vor Fressfeinden, löst beim Menschen aber Erbrechen und Kopfschmerzen aus.

Der Pendelschäler: Mit einem Trick geht es besonders schnell

Gemüseschäler gibt es viele – doch besonders praktisch sind sogenannte Pendelschäler. Bei diesen sind die Klingen beweglich und können sich auf diese Weise gut an verschiedene Formen anpassen. Unebenheiten wie kleine Knubbel auf der Kartoffelschale stellen so kein Problem mehr dar. Den kleinen Küchenhelfer gibt es grundsätzlich in zwei verschiedenen Ausführungen.

Die Klinge verläuft längs zum Kopf des Schälers. Solche Schäler sind gut für runde Formen geeignet – wie eben Kartoffeln.

zum Kopf des Schälers. Solche Schäler sind gut für runde Formen geeignet – wie eben Kartoffeln. Mit einer querlaufenden Klinge lässt sich längliches Gemüse wie Spargel leicht schälen.

Besonders praktisch: Manche Pendelschäler laufen vorne am Kopf spitz zu. Mit der Spitze lassen sich dann dunkle oder grüne Stellen und Augen bei Kartoffeln prima entfernen. Außerdem können Sie den Schäler dank der beweglichen Klingen nicht nur nach unten ziehen, sondern gleichzeitig auch nach vorne bewegen, wie dieses Video zeigt:

Das spart noch einmal extra Zeit ein. Und jetzt ab in die Küche und fleißig Kartoffeln schälen.

