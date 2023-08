Santa-Clara-Kuchen – Pasteis der heiligen Klara am 11. August

Kuchen-Rezept

Himmlisches Gebäck aus Portugal: Der Santa-Clara-Kuchen – die Pasteis de Santa Clara – wurden von Nonnen im Kloster in Coimbra erfunden.

Zu manchen Anlässen muss es einfach ein ganz besonderes, selbstgemachtes Gebäck sein, wie beispielsweise der Pfirsich-Melba-Kuchen, der seinen Namen einer berühmten Sängerin verdankt, oder der DDR-Klassiker Clic-Kuchen – benannt nach dem Kultgetränk. Auch der grüne Pandan-Kuchen, der zwar ungewöhnlich aussieht, aber herrlich nach Vanille schmeckt, ist eine kleine Geschmacksreise wert.

Das nachfolgende Rezept für den Santa-Clara-Kuchen, auch Pasteis (Pasteten) der heiligen Klara von Assisi genannt, stammt aus einem Kloster in Portugal. Nonnen im Kloster Santa Clara in Coimbra erfanden das besondere Gebäck zu Ehren der heiligen Klara von Assisi, die gemeinsam mit Franziskus von Assisi den Klarissenorden gründete. Die heilige Klara starb am 11. August 1253.

Rezept Santa-Clara-Kuchen: Folgende Zutaten brauchen Sie für die Pasteis der heiligen Klara

Himmlisches Dessert – backen Sie zu Ehren der heiligen Klara von Assisi portugiesische Pasteis de Santa Clara.

250 g Mehl

125 g Butter

9 Eigelb

150 g Zucker

65 ml Wasser

150 g gemahlene Mandeln

1 Ei

Außerdem benötigen Sie etwas Puderzucker zum Bestäuben des Santa-Clara-Kuchens und ein Glas mit circa zehn Zentimeter Durchmesser zum Ausstechen der Pasteis.

Pasteis für die heilige Klara von Assisi am 11. August: So machen Sie die den Santa-Clara-Kuchen

Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 160 Grad Celsius) vor und legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus. Vermischen das Mehl mit der Butter und kneten Sie die Zutaten zu einem glatten Teig, den Sie ausrollen. Mithilfe des Glases stechen Sie Kreise aus. Für die Füllung des Santa-Clara-Kuchens schlagen Sie zunächst die Eigelbe schaumig. Geben Sie den Zucker und das Wasser in einen Kochtopf und erhitzen das Zucker-Wasser-Gemisch. Nehmen Sie das Zuckerwasser von der Kochstelle, geben Sie die Mandeln und das geschlagene Eigelb dazu. Vermischen Sie die Zutaten gründlich. Nehmen Sie einen Teelöffel und verteilen Sie die Füllung auf den ausgestochenen Teigkreisen. Falten Sie jeden Kreis zu einem Halbmond. Schlagen Sie das Ei und bestreichen Sie die Halbmonde damit. Schließlich werden die Pasteis der heiligen Klara mit Puderzucker bestäubt, auf dem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilt und unter Aufsicht so lange im Ofen gebacken, bis sie goldbraun sind. Wenn Sie mögen, streuen Sie schließlich nach dem Abkühlen erneut etwas Puderzucker über das Gebäck.

