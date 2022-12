Besser als Glühwein: Winter-Sangria heizt an kalten Tagen ordentlich ein

Sangria-Cocktail

Versuchen Sie unbedingt diesen Winter-Cocktail, bei dem das spanische Kultgetränk Sangria herrlich aromatisiert wird.

Ein eiskaltes Glas fruchtiger Sangria schmeckt perfekt an einem warmen Sommernachmittag. Heute machen wir den Drink aber wintertauglich: Mit diesem Rezept wird ein Glas würziger Sangria zum wunderbarsten Drink für kalte Winternächte, besonders wenn man sie neben einem warmen Feuer verbringt.

Sangria ist ein sehr vielfältiger Cocktail, weil Sie so viele verschiedene Zutaten verwenden können: von einer großen Auswahl an Weinen über verschiedene Früchte bis hin zu unterschiedlichen Gewürzen – und trotzdem kommt immer ein großartiges Getränk dabei heraus! In der Tat ist es eine großartige Möglichkeit, eine Flasche Rotwein so aufzupimpen, dass sie all Ihren Gästen schmeckt. Bei den Gewürzen können Sie variieren nach Geschmack und dem, was Sie zuhause haben. Wenn Sie beispielsweise keinen Sternanis haben, können Sie auch ein bisschen Lebkuchengewürz verwenden. Probieren Sie einfach verschiedene Varianten aus. Dieser Drink schmeckt besonders auch zu Silvester!

Cocktail-Rezept: Diese Zutaten brauchen Sie für den Winter-Sangria

1 Flasche Rotwein (750 ml)

350 ml Selterswasser oder Sekt

240 ml Brandy

2 EL Zucker

130 g Cranberrys oder Preiselbeeren

1 Bio-Orange, in Scheiben geschnitten

1 Bio-Zitrone, in Scheiben geschnitten

3 bis 4 Zimtstangen

4 bis 5 Sternanis, leicht zerkleinert

1 Prise Muskatnuss

Rosmarinzweige für die Dekoration

Cocktail-Rezept: So bereiten Sie den Winter-Sangria zu

In einem großen Krug oder in einer Punschschale mischen Sie alle Zutaten außer Selterswasser (oder Sekt). Decken Sie das Gefäß ab und lassen Sie es über Nacht im Kühlschrank ruhen. Unmittelbar vor dem Servieren fügen Sie Selters (oder Sekt) hinzu und rühren alles um. Geben Sie Eiswürfel in Gläser, gießen Sie den Sangria-Cocktail hinein und fügen Sie als Dekoration Rosmarinzweige hinzu.

