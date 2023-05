Sommergenuss: Zuckern Sie Erdbeeren nicht mehr – stattdessen salzen

Verblüffender Effekt

Erdbeeren sind der ultimative Frühlings- und Sommergenuss. Die kleinen roten Früchte sind saftig, süß und unheimlich lecker. Leider zuckern sie viele...

Wie bitte, Sie sollen Salz auf Erdbeeren streuen? Was sich erst einmal wie eine verrückte Idee anhört, bringt Ihnen eine wahre Geschmacksexplosion ein.

Ein wenig Salz bringt den fruchtig-süßen Geschmack von reifen Erdbeeren erst richtig zur Geltung. So wie man einem Kuchenteig eine Prise Salz beimischt, funktioniert es auch bei den roten Früchtchen.

Erdbeeren nicht zuckern: Darum schmeckt Süßes mit Salz noch süßer

+ Legen Sie den Zuckerlöffel weg, wenn Sie das nächste Mal Erdbeeren genießen. © Roland Weihrauch/dpa

US-Forscher haben entdeckt, dass sich auf unserer Zunge neben dem bekannten Süßrezeptor noch zusätzliche Sensoren finden, die den jeweiligen Süßgeschmack beeinflussen. Diese Zellen, die auf Zucker wie Glukose, Fructose und künstliche Süßstoffe regieren, sitzen vor allem am vorderen Rand und an den Zungenseiten. Einer dieser Sensoren transportiert Glukose in die Geschmackszellen, aber nur, wenn Natrium, also Salz, mit dabei ist. So erklärt sich die Empfindung, dass Salz Süßes noch süßer macht, zum Beispiel auch Erdbeeren und das ganz ohne Zucker.

Der Trick funktioniert natürlich auch mit anderen Obstsorten. So ist Wassermelone mit ein wenig Salz ein toller Snack nach dem Sport. Das Wasser, der Zucker und das Salz erfrischen Sie und füllen Ihre Speicher nach einem schwitzigen Workout auf.

Darum haben Sie manchmal so einen Heißhunger auf chinesisches Essen Burger: Saftiges, rotes Fleisch ist voll mit Eisen, Protein und Zink. Gerade Frauen leiden häufiger an Eisenmangel, der dann die Lust auf rotes Fleisch weckt. Vielleicht brauchen Sie aber auch einfach viel Protein, da Sie in letzter Zeit große Mengen Energie verbraucht haben. © Bernd Juergens/Imago Süßigkeiten: Wenn Sie sich müde, abgeschlagen und schwach fühlen und gleichzeitig große Lust auf Süßigkeiten haben, sollten Sie Ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren. Falls er zu niedrig ist, versucht Ihr Körper an schnelle Energie in Form von Zucker zu gelangen. © Sandrine Mulas/Imago Käse: Käse in der Vollfettvariante ist die am wenigsten verarbeitete Form der cremigen Köstlichkeit. Wenn Sie Heißhunger auf Käse haben, dann fehlen Ihnen Fette oder Vitamin D. Deshalb haben wir vielleicht auch besonders in dunklen und kalten Wintern so Lust auf Käsefondue. © crisper85/Imago Chinesisches Essen: Sie verzehren sich nach dem Essen aus Ihrem Lieblings-Chinarestaurant? Dieser Heißhunger ist nicht gänzlich geklärt, aber möglicherweise sind Sie dehydriert und brauchen Elektrolyte. Chinesisches Essen ist reich an Natrium und sehr würzig. © xleungchopanx/Imago Kuchen Schokoladentorte Schokolade: Schokolade macht glücklich, das wurde in vielen Studien untersucht. Deshalb ist es nur logisch, dass Sie Ihre Stimmung mit der dunklen Köstlichkeit heben wollen. Außerdem gilt Schokolade als kleine Sünde und wir belohnen uns mit diesem Kick des Verbotenen selbst. © Markus Mainka/Imago Chocolate Chip Cookies auf einer Holzplatte mit Glas Milch Kekse: Gerade bei Kindern ist es nicht unüblich, gute Leistungen mit einem Keks oder ähnlichem zu belohnen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir uns auch als Erwachsene gerne damit kulinarisch auf die Schulter klopfen. © ildi/Imago Pommes Pommes: Kleine, goldene Schatzkammern voll mit Fett und Kohlenhydraten – das sind Pommes. Sie sind wie kleine Energiebomben und deshalb verlangt unser Körper nach ihnen, wenn wir überarbeitet, müde oder gestresst sind. © Sabine Brose/Sorge/Imago Drei Eiswürfel auf einem Teller. Eiswürfel: Für das unbändige Bedürfnis Eiswürfel zu kauen gibt es einen Namen: Pagophagie. Dabei können psychische Störungen zugrunde liegen, aber weit häufiger sind Betroffene einfach sehr gestresst und nutzen das Kauen von Eis als Ventil. Auch ein Eisenmangel könnte der Grund sein. © Marcel Lorenz/Imago Eis mit Schokoglasur Eiscreme: Die Lust auf eine Kugel Eis kann ein Hinweis auf einen angegriffenen Magen oder Verdauungsprobleme sein. Der leckere Nachtisch hilft gegen Sodbrennen und einen übersäuerten Magen. © Gudrun Krebs/Imago Linsenbolognese Pasta: Nudeln in jeglicher Form sind für viele der Seelentröster schlechthin. Nudeln sind Kohlenhydrat-Bomben und wenn es Ihnen danach gelüstet, könnten Sie einen Nährstoff- oder Kalorienmangel haben. Gerade im Winter, wenn der Körper mehr Energie braucht, um sich beispielsweise warm zu halten, ist die Lust auf Pasta groß. © Andreas Berheide/Imago Gewürzgurken im Glas Gewürzgurken: Der schnelle und würzige Snack ist natriumreich, geschmackvoll und Probiotika. Sie könnten dehydriert sein. Wenn Sie Natrium aufnehmen und dann Wasser trinken, kann Ihr Körper die Flüssigkeit besser aufnehmen. © Niehoff/Imago Chilischoten auf einem Tisch Scharfes Essen: Sehr scharfe Speisen haben einen Kühlungseffekt auf unseren Körper. Beim Essen schwitzen wir und der Schweiß kühlt uns ab. Deshalb haben viele gerade bei heißem Wetter Lust auf scharfe Gerichte. © Antonio Gravante/Imago Frau hält ein Glas Wein Wein: Übermäßiger Alkoholkonsum kann natürlich süchtig machen, aber auch Menschen, die nur gelegentlich trinken, können sich nach einem Glas Wein sehnen. Die enthaltenen Antioxidantien sind gesund und die entspannende Wirkung von Wein wurde in Studien nachgewiesen. Aber nur, wenn Sie bei einem Glas bleiben. Schon zwei Gläser belasten Ihren Körper. © Emma Innocenti/Imago

Klassiker mal ganz anders: Erdbeer-Mozzarella mit Basilikum

Trauen Sie sich ruhig, Erdbeeren auch in herzhaften Varianten zu genießen. Sie werden erstaunt sein. Ersetzen Sie die Tomaten im Tomate-Mozzarella-Salat mit Basilikum zum Beispiel mit Erdbeeren. Die Süße der Früchte passt wunderbar zur Säure des Balsamicoessigs. Ein köstlicher Sommergenuss. Wussten Sie übrigens, wie Sie dafür sorgen, dass Erdbeeren nicht so schnell schimmeln? Mit diesem Trick haben Sie lange etwas von den roten Früchtchen.

Rubriklistenbild: © Roland Weihrauch/dpa