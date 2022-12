Schokoladiger Hefekranz: Leckeres Rezept für spanischen Roscón de Reyes

Backen fürs Dreikönigsfest

+ © Marta Perez/dpa Vor allem Kinder lieben den spanischen Roscón de Reyes zum Dreikönigsfest. © Marta Perez/dpa

In Spanien gehört der süße Roscón de Reyes zum Dreikönigsfest dazu. Ein Rezept für eine schokoladige Version des Hefekranzes steht in diesem Artikel:

Madrid - In Spanien bringen erst die Heiligen Drei Könige die Weihnachtsgeschenke für die Kinder mit. Immer am 5. Januar gibt es in allen kleinen und großen Städten Paraden mit Festwagen, auf denen die „Reyes Magos“ einziehen. An diesem Tag kommt in spanischen Familien auch der Roscón de Reyes auf den Tisch, ein süßer Hefekranz mit kandierten Früchten. Das Rezept für eine schokoladige Variante des spanischen Roscón verrät costanachrichten.com.

Der Teig für den spanischen Roscón de Reyes ist traditionell hell, Orangen verleihen dem süßen Hefekranz für das Dreikönigsfest sein charakteristisches Aroma. Doch mittlerweile gibt es unzählige Rezepte, zum Beispiel mit Kakao. Denn auch wenn die meisten Spanier den Roscón meist in der Bäckerei kaufen, kann man ihn auch gut zu Hause backen. Nur viel Zeit braucht der Hefeteig.