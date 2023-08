Daran erkennen Sie das beste Eis – lokale Insidertipps aus Rom

Stadtführung mit Experten-Tipps

Zum Sommer gehört Eis genauso, wie Schwitzen und Sonne. Damit man aber auch wirklich das beste Eis erwischt, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Welche? Das verrät eine echte Italienerin.

Eis im Sommer ist fast schon ein Muss. Hier gibt es natürlich verschiedenste Varianten: selbstgemacht, aus dem Supermarkt oder der Eisdiele. Von den verschiedenen Sorten, mal mit Milch, mal mit Sahne, mal reine Frucht oder vegan, ganz zu schweigen. Doch teilweise gibt es gravierende Qualitätsunterschiede.

Das weiß auch die Italienerin Valentina, die in Rom auf kulinarischen Stadtführungen regelmäßig Touristen mit den besten Food-Spots in ihrer Heimatstadt versorgt. Eine der Teilnehmerinnen der Tour postete kürzlich einen Video-Clip auf Instagram, auf dem Valentina erklärt, woran man eine gute Eisdiele erkennen kann.

Übrigens: Wer keine Lust auf Eis hat, kann sich zum Beispiel auch mit einem klassischen Nudelsalat (ohne Mayonnaise) verwöhnen.

Italienerin gibt Tipps zu Eisdielen

Zuallererst sollte an dieser Stelle gesagt werden, dass selbst eine schlechte italienische Eisdiele immer noch leckeres Eis anbietet. Es schmeckt und steht in vielen Aspekten den besten deutschen Eisdielen in nichts nach. Das findet auch @Jasminepak, die das Video auf Instagram hochlud: „Ehrlich gesagt, selbst das schlechteste Gelato, das wir gegessen haben, war ganz anständig, aber die Befolgung dieser Tipps hat uns definitiv zu unseren Lieblings-Gelato-Spots geführt!“ Ein paar Punkte sollten also dennoch beachtet werden, damit man das wirklich beste italienische Eis genießen kann. Genau die kennt Valentina.

Rom ist nicht nur für sein Eis bekannt, sondern auch für seine schmackhafte Küche. Kurios: Die Alten Römer haben Spargel früher rückwärts gekocht – ein Tipp, der auch heute noch funktioniert.

Sie muss es wissen: Italienerin Valentina erkennt die besten Eisdielen

+ Je flacher die Eiscontainer und ihr Inhalt sind, desto besser. Auch die Farbe des Eises selbst gibt Hinweise auf die Qualität. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Worauf man bei, übrigens nicht nur bei italienischen, sondern auch deutschen, Eisdielen achten sollte, sind zum Beispiel die Eiscontainer an sich, die Farben der Eiscreme sowie das Sortenangebot. Hier Valentinas Tipps in der Übersicht:

Behälter : Ihr erster Tipp ist der Behälter an sich: „Der Behälter fürs Gelato muss flach sein. Manchmal haben sie einen Deckel, sodass man den Inhalt gar nicht sieht.“ Die aufgetürmten Eisberge seien nur dazu da, die Besucher zu beeindrucken. Um aber so viel Volumen zu bekommen, wird das Eis kräftig aufgeschlagen – und fällt abends wieder in sich zusammen. „Man zahlt also buchstäblich für Luft.“

: Ihr erster Tipp ist der Behälter an sich: „Der Behälter fürs Gelato muss flach sein. Manchmal haben sie einen Deckel, sodass man den Inhalt gar nicht sieht.“ Die aufgetürmten Eisberge seien nur dazu da, die Besucher zu beeindrucken. Um aber so viel Volumen zu bekommen, wird das Eis kräftig aufgeschlagen – und fällt abends wieder in sich zusammen. „Man zahlt also buchstäblich für Luft.“ Farben I. : Wer auf die Farben der folgenden drei Sorten achtet, kann den Einsatz von Farbstoffen erkennen. „Gelato mit Bananengeschmack sollte cremefarben sein, nicht gelb. Wir essen die Schale schließlich nicht. Pistazieneis sollte eine erdige, dunkle Farbe besitzen – kein Schildkrötengrün. Minze wird mit Minzextrakt hergestellt, was die Eiscreme nur hellgrün macht und nicht neon oder fast schon im Dunkeln leuchtend.“

: Wer auf die Farben der folgenden drei Sorten achtet, kann den Einsatz von Farbstoffen erkennen. „Gelato mit Bananengeschmack sollte cremefarben sein, nicht gelb. Wir essen die Schale schließlich nicht. Pistazieneis sollte eine erdige, dunkle Farbe besitzen – kein Schildkrötengrün. Minze wird mit Minzextrakt hergestellt, was die Eiscreme nur hellgrün macht und nicht neon oder fast schon im Dunkeln leuchtend.“ Farben II. : Skeptisch sollten Sie auch sein, wenn eine Eisdiele ganz offensichtlich künstliche Geschmacksstoffe verwendet, etwa bei den Sorten Schlumpf oder Bubblegum: „Wenn man eine Gelateria betritt und nur eine Sorte industriell scheint, z.B. blaues Eis, seien Sie sich bewusst, dass dann alle Eissorten verdächtig sind. Die Besitzer werden nicht eine Sorte künstlich herstellen und die anderen nicht.“

: Skeptisch sollten Sie auch sein, wenn eine Eisdiele ganz offensichtlich künstliche Geschmacksstoffe verwendet, etwa bei den Sorten Schlumpf oder Bubblegum: „Wenn man eine Gelateria betritt und nur eine Sorte industriell scheint, z.B. blaues Eis, seien Sie sich bewusst, dass dann alle Eissorten verdächtig sind. Die Besitzer werden nicht eine Sorte künstlich herstellen und die anderen nicht.“ Auswahl: Vorsicht, wenn das süßcremige Angebot Überhand nimmt: „Wenn Sie eine Gelateria mit sehr vielen Eissorten betreten – es gibt in der Nähe des Pantheons mit 150 Sorten Gelato – gilt es aufzupassen.“ Diese seien mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eben nicht hausgemacht, sondern wurden industriell hergestellt, meint Valentina.

Ganz nebenbei erklärt Valentina zudem noch, was der Unterschied zwischen Speiseeis und Gelato ist: „Speiseeis wird mit Sahne hergestellt, Gelato mit Milch. Deshalb schmilzt Gelato auch schneller als Speiseeis – vor allem an heißen Sommertagen.“

Ihre Art überzeugt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind begeistert

Mithilfe von Valentinas Tipps hat auch die Post-Erstellerin zwei ihrer neuen Lieblingseisdielen in Rom ausgemacht. Die Art, wie Valentina spricht und erklärt, begeistert aber nicht nur regelmäßig die Teilnehmer der Food-Touren. Auch der kurze Clip auf Instagram hat schon viele Fans und Kommentare. Da wird Valentinas Stimme gelobt („Deine Stimme ist Musik“), dass man neugierig auf eine Tour mit ihr sei, aber auch jetzt schon viel gelernt habe („Ich hab so viel alleine aus diesem Video gelernt. Sollte ich Rom mal besuchen, buche ich auf jeden Fall deine Tour“) und dass man bei den Eisdielen mitfühlt („Das leuchtend neongrüne Pistazieneis gibt es leider auch in Belgien“).

Und für diejenigen, die noch mehr Tipps möchten: Valentina hat inzwischen auch ihren eigenen Instagram-Account. Ihr neuestes Video ist über typisch italienische Handgesten und was sie bedeuten.

Rubriklistenbild: © Pond5 Images/Imago