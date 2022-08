Kennen Sie Shakshuka? Die versunkenen Eier in Tomatensauce schmecken zum Frühstück oder Abendessen

Israelisches Rezept

Mit diesem Rezept wird es orientalisch: pochierte Eier mit Tomaten-Paprika-Gemüse. Wenn Sie Shakshuka gerne essen, sollten Sie es unbedingt auch mal selbst kochen!

Und wenn Sie noch nie Shakshuka (oder auch: Schakschuka) gegessen haben, ist Ihnen aber bisher ein Genuss entgangen! Es handelt sich um versunkene Eier in einer würzigen Tomaten-Paprikasauce mit Chili und Zwiebeln. Shakshuka kommt aus der nordafrikanischen Küche und wird auch oft als israelisches Nationalgericht bezeichnet. Bei uns findet man das Gericht zunehmend auch in Restaurants und Cafés, die Levante-Küche anbieten. Wenn Sie es mal probieren möchten, können Sie Shakshuka aber auch ganz einfach zuhause selber machen! In Israel wird es vor allem zum Frühstück gegessen. Wenn Ihnen so ein deftiges Gericht am Morgen aber noch zu viel isst, kein Problem: Shakshuka schmeckt auch mittags oder abends ganz hervorragend.

Rezept für Shakshuka: Diese Zutaten brauchen Sie für die israelische Spezialität

Zutaten für 2 Personen:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Paprika

3 EL Olivenöl

1 TL gemahlener Kreuzkümmel (Cumin)

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1/4 TL Cayennepfeffer oder gemahlenes Chilipulver

1 Dose ganze geschälte Tomaten (400 g)

Salz und Pfeffer

100 g Feta

4 Eier

2-3 EL frischer Koriander oder Petersilie

Außerdem brauchen Sie eine hochwandige, große Pfanne mit Deckel. Shakshuka sollte auf jeden Fall in der Pfanne und nicht in einem Topf zubereitet werden.

Rezept für Shakshuka: So bereiten Sie versunkene Eier in Tomaten-Paprikasauce zu

Schälen, halbieren und schneiden Sie die Zwiebel in feine Scheiben. Schälen Sie den Knoblauch und hacken ihn fein. Waschen Sie die Paprika, vierteln und entkernen und schneiden Sie sie quer in dünne Streifen. Erhitzen Sie das Olivenöl in einer Pfanne und schmoren Sie die Zwiebel und die Paprika darin bei kleiner Hitze für etwa 20 Minuten, bis sie weich sind. Dabei ab und zu umrühren. Gegen Ende für einige Minuten auch den Knoblauch dazugeben. Geben Sie Kreuzkümmel, Paprikapulver und Cayennepfeffer oder Chilipulver dazu und rösten Sie die Gewürze für eine Minute mit. Dann geben Sie die Tomaten hinzu und zerdrücken sie vorsichtig mit einem Pfannenwender. Würzen Sie alles mit Salz und Pfeffer und lassen Sie es circa 10-15 Minuten einkochen. Zerbröckeln Sie den Feta und rühren ihn unter die Sauce. Drücken Sie mit einem Esslöffel vier Mulden in die Oberfläche und schlagen Sie in jede Mulde ein Ei. Setzen Sie den Deckel auf die Pfanne und lassen Sie alles zugedeckt circa 10 Minuten weitergaren, bis das Eiweiß gestockt ist. Das Eigelb sollte innen noch flüssig ein (je nach Geschmack). Vor dem Servieren das Shakshuka mit Koriander oder Petersilie bestreuen.

Statt bei Schritt 7 die Eier in der Pfanne mit Deckel auf dem Herd zu garen, können Sie die Pfanne auch ohne Deckel für 10 Minuten bei 190 °C Ober-/Unterhitze in den Ofen geben, bis die Eier gestockt sind. In dem Fall muss die Pfanne natürlich ofenfest sein und darf zum Beispiel keinen Plastikgriff haben. Dann nehmen Sie am besten eine gusseiserne Pfanne.

Und wie serviert man Shakshuka?

Am besten stellen Sie die heiße Pfanne (mit Untersetzer) direkt auf den Tisch und reichen dicke Scheiben Brot, Baguette oder Fladenbrot dazu, die in die Sauce getunkt werden. Köstlich!