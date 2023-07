Leichter Sommersalat mit Avocado und Quinoa: eine perfekte Beilage zum Grillen

Vegan, schnell und einfach

Der Sommersalat aus Quinoa und Avocado ist die perfekte Beilage zum Grillen. Das Rezept ist einfach und schnell zubereitet.

Sie wollen auch beim Grillen auf leichtere Gerichte achten? Der Salat aus Quinoa, Avocado, Gurke und Tomaten ist leicht und macht trotzdem satt. Damit ist er eine ähnlich gesunde Grillbeilage wie ein Caesar Salad mit Sardellen. Der Limettensaft verleiht dem Ganzen eine frische Note, während die Avocado alles herrlich cremig macht. Sie können ihn als Beilage zu Fleisch und Würstchen vom Grill servieren oder als Hauptspeise genießen. Das Rezept kommt ganz ohne Lebensmittel tierischen Ursprungs aus und ist daher auch für Veganer geeignet – zumindest für die, die es nicht ganz so streng sehen und Avocado und Gurke als vegan anerkennen, obwohl Bienen an ihrer Entstehung beteiligt waren.

Die Zutaten für den Sommersalat mit Avocado und Quinoa

Die Liste an Zutaten ist überschaubar und besteht in erster Linie aus frischen Lebensmitteln. Letztere sind typisch für die leichte Sommerküche, zu der auch ein feiner Avocado-Tomaten-Salat gehört, und entscheiden über den Erfolg des Gerichts: Je frischer, umso knackiger, umso leckerer. Achten Sie bei dem Gemüse und auch bei der Limette auf Bio-Qualität. So vermeiden Sie allergische Reaktionen und unerwünschte Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder Ähnlichem auf dem Teller.

125 g Quinoa

250 ml Wasser

1 Avocado

½ Gurke

ca. 10 Cocktailtomaten

1 Limette

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Schnelle Zubereitung in nur fünf Schritten

Den Quinoa, der eine wertvolle pflanzliche Proteinquelle ist, in ein feinmaschiges Sieb geben und gründlich waschen. Halten Sie ihn dazu so lange unter fließendes kaltes Wasser, bis das Wasser, das darunter herauskommt, vollständig klar ist. Erst dann haben Sie sämtliche Bitterstoffe herausgespült. Den Quinoa dann in einen Topf mit Wasser geben, zum Kochen bringen und für ungefähr 15 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen. Die Avocado halbieren, den Kern entfernen und die Schale abziehen. ¼ der Avocado in Scheiben schneiden, den Rest fein würfeln. Die Gurke und die Tomaten waschen. Die Gurke, ganz nach Vorliebe, schälen und dann in kleine Würfel schneiden. Die Tomaten halbieren. Die Limette halbieren und auspressen. Zwei Esslöffel des Safts abnehmen und den Rest sofort über die Avocado gießen – er verhindert, dass die Stückchen braun werden. Etwas Pfeffer und, nach Geschmack, Salz dazugeben. Den fertigen Quinoa vom Herd nehmen und etwa 10 Minuten lang ziehen lassen. Einen Esslöffel Olivenöl, das zu den gesündesten Speiseölen von allen zählt, sowie die zwei Esslöffel Limettensaft untermischen. Avocado-Würfel, Tomaten und Gurken unterheben. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Avocado-Scheiben obenauf drapieren. Ziehen lassen.

Tipps zu Verzehr, Aufbewahrung und Extra-Würze

Sie können den Quinoa-Salat lauwarm oder kalt servieren. Im Kühlschrank hält er sich mehrere Tage, sodass sich das Gericht auch wunderbar für Meal Prep eignet. Bereiten Sie einfach eine etwas größere Menge zu. Das Verhältnis von Quinoa zu Wasser beträgt 1:2. Gourmets verfeinern den Salat noch mit frischen Kräutern. Sehr gut passt Petersilie. Wer es gerne scharf möchte, streut ein paar Chili-Flocken darüber.

