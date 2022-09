Käse-Lauch-Suppe mit Hackfleisch: Dieser leckere Klassiker ist leicht gekocht

Ein Suppenklassiker, der nicht nur an kalten Tagen schmeckt: die Käse-Lauch-Suppe, schön deftig mit Hackfleisch. Hier geht‘s zum Rezept.

Sie lieben Hack? Kein Wunder: Hackfleisch ist ein echter Allrounder, mit dem sich unzählige Gerichte aus aller Welt zubereiten lassen: von Frikadellen über Chili con Carne bis Spaghetti Bolognese. Nur in Suppen ist Gehacktes eher selten zu Gast. Außer natürlich in diesem Klassiker: der Käse-Lauch-Suppe. Die ist ein bewährtes Party-Essen, weil sie sich prima im Voraus zubereiten und dann bei Bedarf ganz leicht aufwärmen lässt, gerne auch mal um Mitternacht, wenn der Hunger auf einer Feier wieder zunimmt. Aber auch nur zu zweit oder mit den Kindern schmeckt dieses Rezept lecker. Die Zubereitung geht schnell von der Hand und alle werden garantiert satt.

Zutaten für 4 Portionen:

Übrigens: Das Rezept funktioniert natürlich ebenso gut mit veganem Hack wie mit Rinder- oder gemischtem Hack.

So kochen Sie Käse-Lauch-Suppe mit Hackfleisch – deftiger Klassiker

Dazu schmeckt als Beilage Baguette oder anderes Brot. Zur Käse-Lauch-Suppe passen auch Champignons. Die können Sie einfach fertig in Scheiben im Glas kaufen (Abtropfgewicht 315 g), in einem Sieb abtropfen lassen und kurz vor dem Schmelzkäse der Suppe hinzufügen.

Rezepte mit Hackfleisch

