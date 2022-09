Darum sollten Sie jetzt unbedingt Grünkohl essen – mit diesem Rezept schmeckt er köstlich

Rezept

+ © picture alliance / Carmen Jasper Grünkohl ist nahrhaft und sehr vielseitig. © picture alliance / Carmen Jasper

Beim Namen Grünkohl denkt man nicht gerade an hippes Superfood, dabei ist das heimische Wintergemüse eine echte Vitaminbombe und sehr vielseitig.

Rosenkohl, Rotkohl, Wirsing - Kohl ist ein typisches Wintergemüse, das uns in der kalten Jahreszeit mit reichlich Nährstoffen versorgt. Auch der Grünkohl ist so ein heimisches Superfood, das Sie mit viel Geschmack gesund über den Winter bringt.

Grünkohl hält gesund und kann mehr als deftig

Besonders im Norden Deutschland ist der Grünkohl verbreitet. Hier wird er zu Kassler und der Grützwurst Pinkel serviert. Aber auch jenseits von Bremen, Hamburg und Co. sollte das Gemüse mit den krausen Blättern gegessen werden. "Kaum ein Gemüse hat so hohe Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und bioaktiven Substanzen in einer ausgewogenen Zusammensetzung wie Grünkohl," sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung gegenüber der dpa. Andere Experten behaupten, er könnte Krebs vorbeugen und würde den Cholesterinspiegel und die Blutfettwerte senken. Aber: "Je mehr der Kohl verarbeitet wird, desto weniger der Stoffe aus dem ursprünglichen Produkt sind noch enthalten."

Verarbeiten Sie Grünkohl möglichst frisch

Greifen Sie also nicht zu Fertigprodukten, sondern rücken Sie dem Grünkohl selbst zu Leibe. Traditionell wird der Grünkohl zusammen mit gehackten Zwiebeln und Speck in Butterschmalz angeschwitzt, mit Brühe abgelöscht und zusammen mit würziger Wurst eine bis zwei Stunden gekocht. Dabei bietet der Grünkohl deutlich mehr Möglichkeiten als die oben beschriebene, sehr gehaltvolle Variante mit Pinkel, die meisten sind aber deftig. Behandeln Sie den Grünkohl zum Beispiel einfach wie Spinat und machen Sie aus ihm eine Pastasoße.

Weiterlesen: Saftiges Coleslaw – Mit diesem Rezept gelingt die geniale Beilage sofort

Rezept für Nudeln mit Grünkohl-Sahne-Soße

Für vier Portionen brauchen Sie:

4 EL gehobelte Haselnusskerne

2 Zitronen, Bio-Qualität

2 Knoblauchzehen

600 g Grünkohl, küchenfertig

100 g Parmesan

400 g Tagliatelle

250 ml Schlagsahne

2 Eier

Auch köstlich: Dieser kräftige Wirsingeintopf wärmt richtig durch

Vorsicht: Diese Lebensmittel sollten Sie lieber nicht aufwärmen Haben Sie auch keine Zeit, täglich frisch zu kochen? Adliges Essen „von gestern“ ist die Rettung. Beim Aufwärmen müssen Sie aber beachten, dass an manchen Zutaten ungünstige Bakterien oder Salmonellen entstehen. Folgende Lebensmittel sollten Sie deshalb immer frisch genießen © rotoGraphics/Imago Wer Hähnchen in der Mikrowelle aufwärmt, riskiert eine ernsthafte Salmonellenvergiftung. Der Grund dafür liegt bei Eiweißstrukturen im Fleisch, die sich beim Aufwärmen verändern. Deshalb sollten Sie Geflügel immer richtig heiß und gleichmäßig erhitzen. © IMAGO/Creative Touch Imaging Ltd Auch bei Eiern droht eine Salmonellenerkrankung. © Peteer/Imago Reis dürfen Sie zwar wieder aufwärmen, aber wenn er frisch zubereitet ist, sollte er so schnell wie möglich im Kühlschrank landen. Bei Zimmertemperatur bilden sich Sporen und Bakterien, die Magen-Darm-Beschwerden verursachen können. © Vink FAN/Imago Pellkartoffeln aufwärmen Wer Kartoffeln bei Zimmertemperatur aufbewahrt, darf sich auf unangenehme Bauchschmerzen freuen. Der Grund: Ein Bakterium, das sogar bei starker Hitze überleben kann. © CSH/Imago Spinat aufwärmen Wird Spinat nochmals aufgewärmt, verwandelt sich Nitrat in giftiges Nitrit. Deshalb sofort in den Kühlschrank oder das Gefrierfach. Ähnliches gilt auch für nitratreiches Gemüse wie... © Manngold/Imago Mangold aufwärmen Mangold, mit etwa 1527 mg/kg Nitrat... © Katharina Hild/Imago Geschnittener Staudensellerie Staudensellerie, mit über 1000 mg/kg Nitrat... © Kia Cheng Boon/Imago Rote Bete aufwärmen und Rote Bete, mit 1254 mg/kg Nitrat. Nitrat wirkt sich senkend auf Ihren Blutdruck aus, streichen Sie diese Lebensmittel also nicht gleich von Ihrem Speiseplan, weil Sie sie nicht so gut aufwärmen können. © Iordache Magdalena/Imago Pilze aufwärmen Pilze haben einen hohen Gehalt an Wasser und Proteinen und sind daher ein idealer Nährboden für Mikroorganismen. Deshalb sollten Sie sie nie länger bei Zimmertemperatur lagern, um die Bildung von Giftstoffen zu vermeiden. Wenn Sie Pilze noch einmal aufwärmen möchten, sorgen Sie also schnell für ausreichend Kühlung. © Maxi Gagliano/Imago

So bereiten Sie Nudeln mit Grünkohl-Sahne-Soße zu