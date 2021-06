So grillen Sie Spareribs in Rekordzeit

Rezept

Essen Sie auch gerne Rippchen, schrecken aber vor der langen Zubereitungszeit zurück? Wir verraten Ihnen, wie Sie zarte Rippchen in unter einer Stunde grillen.

Die Grills der Republik rauchen ja bereits seit einigen Wochen wieder vermehrt. Steaks, Würstchen und verschiedenste Gemüsesorten werden von tausenden Grillmeister(innen) Woche für Woche zubereitet. Darunter auch: Spareribs. Profis benötigen für butterzarte Rippchen sechs Stunden. Ob es denn nicht vielleicht ein bisschen schneller geht? Klar, hier kommen zwei Varianten für Blitz-Spareribs…

Spareribs grillen: Die Methode der Profis

Auf Grillmeisterschaften geht kein Weg daran vorbei: Es dreht sich um die 3-2-1 Spareribs*. Was soviel bedeutet wie: drei Stunden räuchern, zwei Stunden dämpfen und eine Stunde glasieren. Macht sechs Stunden. Mit Vorbereitung wohl an die sieben Stunden. Die Zeit hat Ottonormalverbraucher aber meist nicht.

Darum: Blitz-Spareribs direkt auf den Grill legen

Nach dem Entfernen der Silberhaut werden die Rippchen mit einer Gewürzmischung eingerieben. Diese für ein paar Minuten einwirken lassen und dann heißt es schon: ab mit den Leiterchen auf den Grill. Und zwar in die direkte Hitze. Bei 150 Grad und geschlossenem Deckel (sowohl auf dem Gasgrill als auch auf dem Kugelgrill mit Kohle befeuert) von jeder Seite 20 Minuten grillen. Das Ergebnis: nicht so butterweich wie bei der 6-Stunden-Methode, aber: die Zähne beißt man sich keinesfalls aus.

Alternativ: Dämpfen und Grillen

Während die erste Methode nur 40 Minuten in Anspruch nahm, wird das Zeiteisen nun doch ein wenig mehr belastet. Aber keine Sorge: Die Spareribs kommen nach dem Marinieren in einen Bräter (mit Deckel) und werden in einer Flüssigkeit (Brühe, Bier oder Saft) gedämpft. Und zwar für 45 Minuten. Anschließend nochmals von jeder Seite bei 170 Grad für fünf Minuten in der direkten Hitze scharf angegrillt. Das Ergebnis: Eine Mischung aus der ersten Methode und der 6-Stunden-Variante – das Fleisch beginnt sich schon wesentlich einfacher vom Knochen zu lösen.

Wie bekommt man den Räuchergeschmack ohne Räuchern an die Rippchen?

Ganz einfach: In die Gewürzmischung kommen Räuchersalz sowie geräuchertes Paprikapulver. Und zudem wird beim Verzehr eine rauchige BBQ-Sauce gereicht.

Das Fazit:

Schnelle Rippchen schmecken sehr lecker. Jedoch nicht ganz so butterzart wie bei der 6-Stunden-Methode. Aber: Auf alle Fälle zwei absolut legitime Methoden, die Ribs zuzubereiten.

Und die Beilagen uz den Rippchen vom Grill?

Gegrillte Maiskolben, jegliche Art von Beilagensalat oder Pommes Frites. Und wenn der Grill übrigens schon läuft: Wie sieht es mit einer Runde Zucchini grillen aus? Diese passen als Beilage auch vorzüglich zum Fleisch vom Rost.

So grillen Sie Rippchen in Rekordzeit

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 55 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für schnelle Rippchen

2 kg Spareribs

Gewürzmischung (nach Wahl)

Bei Methode 2: zusätzlich 500 ml Gemüsebrühe

So grillen Sie Rippchen schnell und einfach

Generelle Vorbereitung:

Die Rippchen von der Silberhaut befreien und anschließend mit der Gewürzmischung nach Wahl einreiben und etwa 20 Minuten einwirken lassen.

Methode 1:

Die Spareribs bei 150 Grad von beiden Seiten 20 Minuten grillen (direkt).

Methode 2:

Gemüsebrühe in einen Bräter (mit Deckel) gießen. Eine Erhöhung (zum Beispiel umgedrehte Untertassen von Kaffeetassen) platzieren und die Gemüsebrühe hineingießen. Den Bräter auf dem Grill (indirekt) platzieren. Den Grill auf 170 Grad vorheizen und die Rippchen dann auf die Erhöhung in den Bräter legen und den Deckel schließen. 45 Minuten dämpfen lassen. Nach dem Dämpfen werden die Spareribs bei 170 Grad je Seite fünf Minuten direkt gegrillt.

Rippchen schnell grillen: Die Methode im Video

Anja Auer

