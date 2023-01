Chinesische Eierblumensuppe selber machen? Mit dem richtigen Rezept schmeckt Dan Hua Tang wie im Asiarestaurant

Rezept

Hat Ihnen die Chinesische Eierblumensuppe im Restaurant so gut geschmeckt, dass Sie sie gerne zuhause nachkochen wollen? Sie haben die Wahl zwischen zwei Zubereitungsarten.

Namensgebend für die Chinesische Eierblumensuppe Dan Hua Tang ist die Art der Zubereitung, bei der die Eier sich zu floralen Mustern in der asiatischen Spezialität verformen. Wer die bekannte Suppe so gut wie im chinesischen Restaurant nachkochen will, hat die Wahl zwischen originaler und schneller Zubereitung. Sollten Sie sich dafür entscheiden, die Hühnerbrühe selbst zu machen, sollten Sie diese entweder am Vortag vorbereiten oder frühzeitig mit dem Kochen anfangen. Sie können sich zunächst aber auch einfach an der schnelleren Variante versuchen, die in China nicht weniger verbreitet ist.

Wenn Sie die Chinesische Eierblumensuppe richtig zubereiten, bilden sich florale Muster, die für die Namensgebung des Gerichts verantwortlich sind.

Sie wollen weitere chinesische Klassiker selbst ausprobieren und zuhause kochen? Dann schauen Sie sich das Ma Jiang Mian-Rezept für Chinesische Sesam-Nudeln mit Umami-Geschmack an. Auch chinesische Bolognese ist ein Geschmackserlebnis wert.

Folgende Zutaten brauchen Sie für die asiatische Spezialität Chinesische Eierblumensuppe

Für die selbstgemachte Hühnerbrühe:

1 Suppenhuhn

1 Bund Suppengrün (Möhren, Knollensellerie und Lauch)

100 g Ingwer

Salz

Wenn Ihnen das zu lange dauert, die Hühnerbrühe selbst zu kochen, dann können Sie alternativ natürlich auch Pulver bzw. Würfel verwenden.

Für die Suppe:

1 l selbstgemachte oder aus Pulver/Würfel hergestellte Hühnerbrühe

2 EL Reiswein

1 TL Sesamöl

4 Tomaten

2 Eier

1 TL Salz

75 g Krabben (gekocht und geschält)

1 Frühlingszwiebel

Originale oder schnelle Art der Zubereitung? So kochen Sie die Chinesische Eierblumensuppe Dan Hua Tang

Waschen Sie das Suppenhuhn und legen Sie es in einen großen Topf. Auch das Suppengrün muss gewaschen bzw. geschält werden und kommt anschließend in den Topf. Schälen Sie auch den Ingwer, legen Sie ihn ebenfalls in den Kochtopf und füllen Sie zwei Liter Wasser hinein. Geben Sie etwas Salz hinzu und bringen Sie alles zum Kochen. Danach sollten Sie die Suppe bei niedriger Hitze vier Stunden köcheln lassen. Schöpfen Sie hin und wieder den Schaum ab und sieben Sie die Brühe nach Ablauf der Kochzeit. Ist die selbstgemachte Hühnerbrühe kalt, können Sie das Fett abschöpfen, das sich oben abgesetzt hat. Lassen Sie einen Liter der selbstgemachten Hühnerbrühe – übriges können Sie einfrieren – bzw. einen Liter Pulver-/Würfel-Hühnerbrühe aufkochen und geben Sie den Reiswein und das Sesamöl hinzu. Waschen und schneiden Sie die Tomaten in kleine Würfel und geben Sie sie ebenfalls in den Kochtopf. Verquirlen Sie die Eier mit dem Salz und lassen Sie sie in die heiße Hühnerbrühe gleiten. Sie sollten nicht zu stark umrühren, damit das Ei die namensgebenden Blumenmuster bildet. Legen Sie die gekochten und geschälten Krabben in den Suppenteller, geben Sie die selbstgemachte Chinesische Eierblumensuppe darauf und und schneiden Sie ein paar Ringe der Frühlingszwiebeln als Topping auf die heiße Suppe.

