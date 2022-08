Lust auf ein schnelles Dessert? Diese Pudding-Keks-Sandwiches sind im Handumdrehen fertig

Leckeres Rezept

Sie brauchen nur vier Zutaten, eine Form und ein Tiefkühlfach. Heraus kommt ein schnelles und köstliches Dessert mit Keksen, Pudding und Sahne – ohne Backen!

Spontaner Besuch hat sich angekündigt? Oder Sie haben Appetit auf was Süßes, der sofort gestillt werden muss? Dann kommt diese Dessert-Idee für Pudding-Keks-Sandwiches genau richtig, denn die Zubereitung geht nicht nur super einfach, sondern auch blitzschnell von der Hand. Hier muss nichts gebacken werden und niemand muss ewig in der Küche stehen. Die wenigen Zutaten haben Sie vermutlich sogar schon zu Hause – falls nicht, sind sie ganz einfach in jedem Supermarkt zu finden. Bei diesem cleveren Sandwich-Dessert bestehen die Schichten aus Butterkeksen*, fertigem Pudding aus dem Kühlregal sowie Schlagsahne. Aber die Kombination von allem macht dieses Dessert so genial und unschlagbar lecker. Machen Sie das Rezept unbedingt nach!

Pudding-Keks-Sandwiches: Diese Zutaten brauchen Sie

Zutaten für 12 Keks-Sandwiches:

24 rechteckige Butterkekse (z. B. von Leibniz)

300 g Vanillepudding* (aus dem Kühlregal)

200 g Schlagsahne

1 EL Puderzucker

Außerdem benötigen Sie eine kleine, eckige Form von 20 mal 20 Zentimetern und einen Handmixer, um die Sahne steif zu schlagen.

Rezept für Pudding-Keks-Sandwiches: So einfach geht‘s

Legen Sie die Form mit Backpapier aus und legen Sie 12 Kekse hinein. Nun verteilen Sie den Pudding gleichmäßig auf der Keksschicht. Schlagen Sie die Sahne mit dem Handmixer steif, lassen Sie dabei den Puderzucker nach und nach einrieseln. Verteilen Sie die geschlagene Sahne auf der Puddingschicht. Nun legen Sie die restlichen Kekse als Abschluss auf die anderen Schichten, möglichst deckungsgleich zu der ersten Keksschicht. Drücken Sie die Kekse leicht an. Stellen Sie die Form für etwa 20 Minuten in den Gefrierschrank. Danach schneiden Sie aus dem Ganzen 12 Stücke entlang der Kekse, sodass die Keks-Sandwiches entstehen.

