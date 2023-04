Pommes-Test enthüllt, warum Sie bei McDonald’s nur die große Portion bestellen sollten

Sie essen gerne Pommes?

Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, soll eine große Portion die richtige Wahl bei McDonald‘s sein – oder Sie machen die Pommes einfach gleich selbst.

Keine Lust aufs Kochen und dann lieber schnell durch den Drive-through bei McDonald’s? Hier ein Tipp: Wenn Sie Pommes zu Ihrem Burger oder den Nuggets essen wollen, sollten Sie laut einem Test der Youtuber The Food Theorists lieber eine große als eine mittlere Portion wählen. Taste of Home berichtet über den Test der Youtuber, bei dem die große Pommes-Tüte von McDonald‘s am besten abschnitt, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.

Große Pommes Frites von McDonald‘s bieten laut Youtube-Test das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Für den Test haben die Youtuber von The Food Theorists kleine, mittlere und große Pommes Frites von vier Ketten in drei verschiedenen amerikanischen Städten getestet: McDonald‘s, Chick-fil-A, Wendy‘s und Arby‘s. Dafür haben sie mit einer Digitalwaage das genaue Gewicht der Portionen ermittelt und die Preis-Leistungs-Verhältnisse miteinander verglichen. Mit 1,26 Dollar pro Gramm schnitt die große Tüte Pommes von McDonald‘s am besten ab.

Facebook-Kommentare sind wenig begeistert von dem Pommes-Test

Eine Nutzerin auf Facebook vermutet hinter dem Test beispielsweise eine Marketing-Strategie, um für große Pommes Frites zu werben, die „niemand zu konsumieren braucht“. Ein anderer Facebook-User rät scherzhaft: „Kaufen Sie die großen Pommes Frites, sie verstopfen Ihre Arterien viel besser als die kleinen!“ Eine weitere Kommentatorin berichtet von ihren eigenen Erfahrungen bei McDonald’s mit Fritten und verrät einen spannenden Lifehack für frische Pommes: „Ich bestelle meine Pommes Frites immer ohne Salz, denn dann müssen sie eine neue Ladung Pommes frites machen, die heiß und frisch sind, und dann füge ich mein eigenes Salz hinzu. Ich hasse es wirklich, wenn man bei McDonald’s Pommes bekommt, die kalt sind.“

Rezept: Backen Sie Pommes einfach im Backofen selbst

Eine andere Möglichkeit, die sich positiv auf das Preis-Leistungs-Verhältnis auswirkt, ist, die Pommes einfach selber zu machen.

Zutaten:

600 g Kartoffeln

1 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 Prise Paprikapulver

Zubereitung:

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie anschließend in etwa einen Zentimeter breite Stifte. Spülen Sie sie kurz unter fließendem Wasser ab und legen Sie sie für ein paar Minuten in eine Schüssel mit Wasser, um die Stärke herauszuziehen – dadurch werden die Ofenpommes schön knusprig. Heizen Sie den Backofen auf 220 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 200 Grad Celsius) vor. Gießen Sie das Wasser ab und tupfen Sie die Kartoffelstifte mit etwas Küchenrolle trocken. Geben Sie die jetzt trockenen Stifte in eine große Schüssel und geben Sie das Öl und das Salz dazu. Mischen Sie alles gut durch. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus, verteilen Sie die Kartoffelstifte darauf und backen Sie sie auf der mittleren Schiene ungefähr eine halbe Stunde lang. Bestreuen Sie die selbstgemachten Ofenpommes vor dem Verzehr nach Bedarf mit etwas Paprikapulver.

Sollten Sie nicht alle Pommes sofort verputzen, gibt es kreative Resteverwertungs-Rezepte für Pommes Frites, die Sie unbedingt ausprobieren sollten.

