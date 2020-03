Freunde fürs Leben: Pizzeria liefert Kartons aus, die Kunden zu Tränen rühren

"Ich möchte gerne bei dir leben"

+ © picture alliance / Angelika Warmuth Pizzakartons können nicht nur Pizza enthalten, sondern Leben verändern. © picture alliance / Angelika Warmuth

Wem eine Pizza geliefert wird, dem treten selten Tränen in die Augen – außer der Dampf steigt beim Aufmachen heiß auf. Bei diesen speziellen Kartons ist das anders...

Pizzakartons enthalten manchmal lustige Botschaften der Bäcker.

Eine Pizzeria* im US-Bundestaat New York hat ein ganz besonders Ziel.

Die Kartons sind rührend.

Pizza* ist ein echtes Seelenfutter. Sie macht satt und nicht wenige würden behaupten, dass sie auch glücklich macht. Im Fall einer Pizzeria im US-Bundesstaat ist letzteres nicht nur für die Kunden wörtlich zu verstehen. Die Eigentümer sind eine Kooperation eingegangen, die derzeit viele Herzen erreicht.

Wenn Sie hier Pizza bestellen, könnten Sie den Freund fürs Leben finden

Die Pizzeria "Just Pizza & Wing Co." arbeitet mit dem Tierheim "Niagara SPCA" zusammen, um Hunden ein neues Zuhause zu vermitteln, wie "CNN" berichtet. Auf den Kartons finden Kunden Flyer mit Hunden, die bereit für ein neues Herrchen oder Frauchen sind. Unter dem Bild jeder Fellnase findet sich der Name und das Alter des Hundes, mit dem süßen Hinweis: "Ich möchte gerne bei dir leben." Das ist aber noch nicht alles.

Jeder, der einen der Hunde adoptiert, die sich auf den Flyern finden, bekommt einen 50-Dollar-Gutschein für die Pizzeria. Die Eigentümerin des Ladens hilft selbst ehrenamtlich in dem Tierheim und hat sich über die Idee der Leitung sehr gefreut: "Wir sind hier alle Tierliebhaber, also habe ich die Erlaubnis des Franchise-Unternehmens dafür bekommen und mich sofort an die Arbeit gemacht", sagt die Eigentümerin gegenüber "CNN".

Pizza essen und Hunde adoptieren: Aktion wird verlängert

Einen ersten großen Erfolg können die tierlieben Pizzabäcker schon verzeichnen. Nach nur einem Tag wurde bereits der sechs Monate alte Welpe Larry adoptiert. Die tolle Aktion zahlt sich aber auch für die Pizzeria aus. Immer mehr Kunden bestellen, um einen der Kartons mit Hunde-Extra zu bekommen, die Mundpropaganda nimmt zu und auch in den sozialen Netzwerken ist die Aktion schon viral gegangen. Die Kommentare sind begeistert: "War für eine großartige Idee!", "Ich liebe es, hier werde ich in Zukunft meine Pizza* bestellen", "Das sollten noch viel mehr Pizzalieferanten machen." Kein Wunder also, dass die Zusammenarbeit verlängert wurde. War sie zunächst nur für ein Wochenende geplant, soll sie nun laufen, "bis jedes Tier in dem Tierheim adoptiert wurde."

