Jamie Oliver verrät, wie Sie das perfekte, butterweiche Steak braten

Ein Steak so zu braten, dass es zart, saftig und nicht zäh wird, ist nicht immer einfach. Starkoch Jamie Oliver erklärt, wie das perfekte Steak gelingt.

Ein butterweiches Steak, das fast auf der Zunge zergeht, gehört für viele Fleischesser zu den höchsten Freuden des Alltags. Aber in der heimischen Küche will das oft nicht gelingen, man verpasst den perfekten Garmoment und es wird zäh. Oder hat man vielleicht sowieso die falsche Zubereitungsmethode für das entsprechende Teilstück des Tiers gewählt? Starkoch Jamie Oliver kennt alle Tricks rund um das perfekte Steak – und das fängt schon mit der Auswahl des richtigen Stücks Fleisch an, von dem viele noch nie gehört haben. Er selbst behauptet dabei, dass Sie mit seiner Methode nie wieder ein zähes Steak braten.

Geheimtipp von Jamie Oliver: Das Flat Iron Steak ist das perfekte Stück

Damit das Steak in der Pfanne perfekt wird, ist die Wahl des Rinderstücks wichtig – das Flat Iron Steak eignet sich zum Beispiel ausgezeichnet.

Wie so oft ist in der Küche die Wahl eines guten Ausgangsprodukts entscheidend, um später ein leckeres Ergebnis zu erzielen. Zum Steak-Braten in der Pfanne eignen sich mehrere Teilstücke des Rinds, erklärt Jamie Oliver auf seinem Facebook-Blog. Dazu zählen das Sirloin Steak, das Rib-Eye-Steak, das Rumpsteak oder das besonders feine Rinderfilet.

Aber dieses Teilstück ist Jamie Olivers Geheimtipp: Das Flat Iron Steak – weil es wie ein Bügeleisen geformt ist – oder Schaufelstück versteckt sich in der Schulter des Rindes. Dieses sehr zarte, filetartige Fleisch ist mit einer feinen Fettmarmorierung durchzogen, die beim Braten für einen butterweichen Schmelz sorgt. Da die Schulter viel bewegt wird, wird diese Muskelpartie besser durchblutet und liefert ein besonders gutes Aroma. Und das Beste: Das Fleisch kostet nur etwa halb so viel wie ein Filetstück.

Die Zubereitung des perfekten Steaks: Jamie Oliver verrät die beste Methode

Mit diesem Rezept bereiten Sie ein perfektes, zartes Steak nach Jamie Olivers Methode zu:

Das Steak (etwa 2 cm dick) mindestens eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen, da es sonst zäh wird.

Das Fleisch mit etwas Öl einreiben. Dann auf beiden Seiten kräftig pfeffern und salzen und die Gewürze einklopfen.

Etwas Öl in einer Pfanne mit dickem Boden (beispielsweise gusseisern) stark erhitzen.

Das Steak in die Pfanne geben und sechs Minuten „medium rare“ braten, dabei das Fleisch jede Minute wenden. Denn wenn man es auf beiden Seiten gleichmäßig brät, bleibt es innen feucht und saftig.

Nach Belieben kann man das Steak während des Bratens mit einer Knoblauchzehe einreiben, die für Geschmack sorgt, oder ein Stück Butter darauf schmelzen lassen, die dem Fleisch eine leichte Süße verleiht. Auch Thymian, Rosmarin oder Oregano können das Aroma des Steaks verstärken, wenn man die Kräuterzweige in das Bratfett taucht und damit mehrmals über das Steak klopft.

Nachdem das Steak drei Minuten auf jeder Seite gebraten ist, legt man nach Belieben die Kräuter nochmals darauf und lässt es auf einem Teller zwei Minuten ruhen.

Haben Sie alles richtig gemacht, sollte das aufgeschnittene Steak innen noch leicht blutig sein. Nun nur noch den Kräuter-Fleischsaft vom Teller darüber träufeln. Guten Appetit!

