Omas bestes Rezept: Einfaches Schmorgurken-Gericht schmeckt super lecker

Rezept

Auf der Suche nach einem köstlichen Schmorgurken-Rezept? Eine weiß immer Rat: Probieren Sie das einfache Schmorgurken-Gericht nach Omas Art.

Schmorgurken zählen ebenso wie herkömmliche Salatgurken zu den Kürbisgewächsen. Sie sind allerdings etwas kleiner, aber dafür dicker als Salatgurken. Außerdem ist die Schale lederartig und kann im Gegensatz zu der von normalen Gurken nicht mitgegessen werden. Zudem kann man Schmorgurken, wie der Name schon sagt, nicht roh essen. Sie sind weniger wasserhaltig und schmecken daher intensiver als Salatgurken. Da sie nur zwischen Juli und September Saison haben, kommen sie in vielen Haushalten nicht so häufig auf den Tisch.

Derzeit haben auch Johannisbeeren, Aprikosen und Heidelbeeren Saison – wie wäre es also mit einem leckeren Kuchen? Probieren Sie den saftigen Träubleskuchen aus dem Schwabenländle, den fruchtigen Aprikosen-Blechkuchen und den Heidelbeerkuchen mit Streuseln, die auf der Zunge zergehen.

Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für Omas Schmorgurken-Gericht

+ Bei Oma schmeckt es eben einfach immer am besten. Kennen Sie schon das Schmorgurken-Gericht? (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

2 Schmorgurken

4 Frühlingszwiebeln

4 EL Butter

2 EL Essig

200 ml Gemüsebrühe

1 Bund Petersilie

200 g Saure Sahne

2 TL Senf

1/2 TL Salz

1 Prise Pfeffer

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Die beliebtesten Käsesorten der Deutschen Gouda: 43 Prozent aller Deutschen favorisieren den Schnittkäse aus den Niederlanden. Er besticht durch seinen milden, leicht nussigen Geschmack und ist in verschiedenen Reifestufen erhältlich. © IMAGO Camembert: Mit 23 Prozent sichert sich der Klassiker aus Frankreich den zweiten Platz – wenn auch mit deutlichem Abstand. Der Weichkäse ist vor allem wegen seiner cremigen Konsistenz und dem intensiven Aroma beliebt. Außerdem eignet er sich hervorragend zum Überbacken. © IMAGO Emmentaler: Der weltberühmte Emmentaler-Käse stammt aus der Schweiz und ist für seine markanten Löcher bekannt. Sein mild-nussiger Geschmack und die elastische Textur machen ihn zu einer beliebten Wahl für Sandwiches oder zum Überbacken. 17 Prozent bezeichnen den Hartkäse als ihren Favoriten. © IMAGO Butterkäse: Erst auf Platz vier findet sich eine einheimische Käsesorte. Entwickelt wurde der Butterkäse in der staatlichen Molkerei Weihenstephan in Bayern. Favorisiert wird er von 13 Prozent. © Jens Büttner/dpa Parmesan ist ein italienischer Hartkäse und wird zum Verfeinern von Nudelgerichten verwendet. Parmesan: Nur 6 Prozent geben Parmesan - auch Parmigiano Reggiano genannt – als ihren Lieblingskäse an. Der italienische Hartkäse eignet sich aufgrund seiner krümeligen Konsistenz hervorragend zum Verfeinern von Nudelgerichten oder als Topping auf Salaten. © IMAGO

Zubereitung: So einfach ist Omas Rezept für das köstliche Schmorgurken-Gericht

Schälen und halbieren Sie die Schmorgurken und entkernen Sie sie mithilfe eines Löffels, bevor Sie sie in etwa einen Zentimeter breite Scheiben schneiden. Putzen Sie die Frühlingszwiebeln, schneiden Sie sie in feine Scheiben und dünsten Sie sie in der heißen Butter an. Geben Sie anschließend auch die Schmorgurkenscheiben für einige Minuten in die Pfanne. Gießen Sie sowohl den Essig als auch die Gemüsebrühe in die Pfanne und lassen Sie die Zutaten bei niedriger Hitze und geschlossenem Deckel circa zehn Minuten schmoren. Hacken Sie die Petersilie klein und geben Sie diese ebenso wie die Saure Sahne und den Senf in die Pfanne. Schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab und lassen Sie sich Omas Schmorgurken-Gericht schmecken.

Rubriklistenbild: © Imagebroker/Imago