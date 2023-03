Pizzateig selber machen ist Ihnen zu kompliziert? Wie der Boden auch ohne Kneten funktioniert

Rezept

Sie lieben frisch gebackene, knusprige Pizza, aber sie selbst zu machen ist ihnen zu umständlich? Dann haben wir hier ein ganz einfaches Rezept, das ohne Kneten auskommt.

Ob mit Salami, Schinken, Spinat oder pur mit Mozzarella – Pizza schmeckt am besten frisch vom Italiener. Wer sich den Geschmack Italiens lieber zu Hause gönnt, sollte Pizza unbedingt selber machen, statt zur Tiefkühl-Variante zu greifen. Die Zubereitung muss dabei gar nicht kompliziert sein, denn mit dem richtigen Rezept gelingt Pizzateig auch ohne Kneten. Und klebrige Hände bleiben Ihnen erspart.

Pizzateig ohne Kneten: Zutaten, die Sie für den einfachen Pizzateig benötigen

Für den einfachen Pizzateig ohne Kneten benötigen Sie folgende Zutaten:

Zutaten für 4 Pizza-Teiglinge oder ein Pizza-Blech:

500 g Weizenmehl

350 ml lauwarmes Wasser

1,5 TL Trockenhefe

1 TL Salz

etwas Olivenöl

Rezept für „No-Knead“-Pizzateig ohne Kneten – Zubereitung

Ein Pizzateig ohne Kneten? Das mag für erfahrene Hobbyköche ziemlich eigenartig klingen. Schließlich will der klassische Hefeteig gut durchgearbeitet werden, damit er eine feine Porung erhält und nach dem Backen schön fluffig und locker-leicht auf dem Teller landet. Ohne Kraftaufwand funktioniert es jedoch auch: Die Version ohne Kneten ist in den USA auch als „No-Knead“-Pizzateig (dt. „ohne Kneten“) bekannt und kann sich unter Italien-Liebhabern sehr wohl sehen lassen. Alles, was Sie dafür mitbringen sollten, ist ein wenig Zeit. Und so geht‘s:

Geben Sie Mehl, Trockenhefe und Salz in eine Küchenmaschine oder Rührschüssel und vermischen Sie alles bei niedriger Geschwindigkeit. Fügen Sie das Wasser hinzu. Dann die Zutaten etwa 30 bis 60 Sekunden verrühren. Kneten ist nicht notwendig. Der Teig wird weich und klebrig. Nun nehmen Sie eine zweite Rührschüssel und benetzen Sie die Innenseite mit dem Ölivenöl. Formen Sie nun den Pizzateig mit bemehlten Händen zu einer Kugel und wenden Sie ihn in der geölten Schüssel ein paar Mal, bis er mit Öl benetzt ist. Dann die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und bei Raumtemperatur für zwei bis drei Stunden gehen lassen, bis sich sein Volumen etwa verdoppelt hat.

Den aufgegangenen Pizzateig können Sie anschließend mit etwas Mehl ausrollen, nach Ihren Wünschen belegen und im Ofen bei 200 °C für etwa 20 Minuten backen. Die fertige Pizza schmeckt übrigens noch feiner, wenn Sie das Pizzastück auf eine bestimmte Art und Weise falten.

Sie wollen den Pizzateig lieber vorbereiten und erst am nächsten Tag weiterverarbeiten? Kein Problem: Der Teig lässt sich bis zu 48 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Etwa eine Stunde vor der Weiterverarbeitung dann aus dem Kühlschrank entnehmen. Guten Appetit! Und wenn‘s mal schnell gehen soll: Schüttelpizza kommt ganz ohne Pizzateig aus. Schneller und günstiger geht dann nur noch die Schwaben-Pizza.

