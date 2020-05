Wenn Sie sich an diesen Tipp halten, bekommen Sie bei McDonald's rund um die Uhr Burger

Kein Heißhunger mehr

McDonald's bietet morgens keine Burger, Chicken Nuggets und Co. an und das geht vielen Kunden gegen den Strich. Dabei halten sich gar nicht alle Filialen daran...

Für viele ist die Vorstellung wahrscheinlich nicht so verlockend, aber es gibt genügend Menschen, die sich darüber ärgern, dass es bei McDonald's erst ab 10.30 Uhr Burger und Frittiertes gibt.

Deshalb gibt es die McDonald's Frühstückszeiten

In der Zeit vor der Deadline gibt es zahlreiche Frühstücksprodukte wie den McMuffin oder den berüchtigten McToast, der schon viel Ärger bei Kunden verursacht hat. Der Grund für diese zeitliche Trennung ist logistischer Natur. Auf dem Grill, der für die Burger genutzt wird, werden morgens die Eier zubereitet. So ist schlichtweg kein Platz für Big Mac und Co. Bevor auf den Mittagsbetrieb mit Burgern umgestellt wird, muss dann alles gereinigt werden.

Das sind die McDonald's Frühstückszeiten

Die Frühstückszeit bei McDonald's endet unter der Woche um 10.30 Uhr und am Wochenende sogar erst um 11.30 Uhr. Das ist besonders schrecklich für all jene, die sich nach einer durchzechten Nacht nur mit salzigen Pommes und einem deftigen Burger über Wasser halten können.

Burger zum Frühstück: In manchen McDonald's Filialen geht das trotz Frühstückszeiten

Für diese Leidgeplagten gibt es aber gute Nachrichten, denn die starren Zeitvorgaben gelten nicht für alle Filialen. In den sogenannten "Restaurants der Zukunft" bekommen Sie den ganzen Tag über die Produkte aus dem Basic-Segment.

Auf der Liste befinden sich diese Burger:

McDouble Tex Mex (Neu)

Fresh Chicken TS (Neu)

McDouble Chili Cheese

Veggieburger TS

Hamburger

Cheeseburger

Doppel-Cheeseburger

Chickenburger

Doppel-Chickenburger-Honig-Senf

Diese Süßspeisen

McSundae Cherry (Neu)

McSundae Sweet Melon Style (Neu)

McSundae Schoko

McSundae Karamell

Blueberry Cheesecake Style-Tasche (Neu)

Apfeltasche

Und diese Getränke

Coca-Cola Classic

Coca-Cola Light

Coca-Cola Zero

Lipton Ice Tea Peach (Neu)

Fanta

Sprite

Adelholzener Apfelschorle (Neu)

Café

Fans von Big Mac, Big Tasty Bacon, Chicken Nuggets und Co. müssen allerdings weiterhin warten, bis die Eier um 10.30 beziehungsweise 11.30 Uhr Platz für die Burger machen.

Mit dem neuen Konzept soll McDonald's fit für die Zukunft werden. Mit mehr Service und an den Geschmack der Kunden angepassten Produkten will sich die Fast-Food-Kette die Kundenzufriedenheit sichern. Momentan sind 736 Filialen des Burger-Riesen bereits umgestaltet. Bis 2019 sollen alle Restaurants umgebaut sein.

Hier können Sie nach einer Filiale in Ihrer Nähe suchen, aber einen kleinen Überblick haben wir schon für Sie vorbereitet:

Restaurant der Zukunft in München

Tal 6, 80331 München

Bahnhofplatz 2, 80335 München

Regerstraße 25, 81541 München

Restaurant der Zukunft in Berlin

Friedrichstraße 207, 10969 Berlin

Leipziger Platz 12-13, 10117 Berlin

Prenzlauer Promenade 45, 13089 Berlin

Restaurant der Zukunft in Hamburg

Amsinckstraße 73, 20097 Hamburg

Eiffestraße 440, 20537 Hamburg

Kieler Straße 191-193, 22525 Hamburg

Restaurant der Zukunft in Stuttgart

Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart

Heilbronner Straße 393, 70469 Stuttgart

Wollinstraße 6, 70439 Stuttgart

Restaurant der Zukunft in Dresden

Peschelstraße 38, 01139 Dresden

Boderitzer Straße 30, 01728 Bannewitz

Gompitzer Höhe 3, 01156 Dresden

