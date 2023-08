Einfache Knusperkekse mit nährstoffreichen Haferflocken

Schnelle Rezepte

Gelüstet es Sie kurzfristig noch nach einem süßen Leckerbissen zu Kaffee oder Tee – dann sind die schnell zubereiteten, knusprigen Kekse mit Haferflocken genau das Richtige.

Haferflocken machen in vielen Haushalten das allmorgendliche Frühstück aus. Ganz klassisch und naturbelassen zu einem wohltuenden Haferbrei oder Porridge gekocht, wärmt die Mahlzeit schon in den frühen Stunden. Aber auch mit kalter Milch übergossen, lassen sie sich in diversen Müsli-Variationen von beerig bis schokoladig genießen. Neben zahlreichen Frühstücksprodukten können Haferflocken zusätzlich auch als gesunde Zutat für viele leckere Backwaren weiterverarbeitet werden.

Weshalb Sie Haferflocken in Ihre Ernährung integrieren sollten

Haferflocken lassen sich nicht nur vielfältig zubereiten, zudem enthalten Sie Antioxidantien, hochwertige Nährstoffe, pflanzliche Proteine und wenig Fett. Das glutenarme Vollkornprodukt verfügt noch dazu über einen hohen Ballaststoffanteil, wie die Ratgeberseite Eatsmarter.de, berichtet. Außerdem liefert Ihnen das Getreide Vitamin B1 und B6, sowie wertvolle Mineralstoffe (wie Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink).

+ Die Haferflocken verleihen den goldbraunen Keksen einen ausreichend süßen und gleichzeitig kernigen Geschmack. (Symbolbold) © Panthermedia/Imago

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Zutaten für die knusprigen Haferflockenkekse

Für etwa 25 bis 30 Kekse

200 g kernige Haferflocken

100 g brauner Zucker

2 EL Vanillezucker

1 Prise Salz

3 TL Zimt

125 g Butter (zimmerwarm)

1 Ei

So einfach und schnell ist das süße Gebäck zubereitet

Während der Backofen auf 180 °C / Ober- und Unterhitze vorheizt, schlagen Sie die zimmerwarmen Butterwürfel mit dem Ei, einer Prise Salz, dem Zucker und Vanillezucker cremig. Geben Sie nun den Zimt und Ihre Haferflocken in die Schüssel und verkneten Sie alles zu einem homogenen Teig. Arbeiten Sie am besten mit den Händen, um die Struktur der Haferflocken nicht mit dem Handmixer zu beschädigen. Anschließend werden mit zwei Teelöffeln Häufchen aus dem Teig gut verteilt auf die mit Backpapier ausgelegten Backbleche gesetzt. Die Kekse kommen für etwa 12-15 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis sie goldbraun gebacken sind. Anschließend herausnehmen und ausreichend abkühlen lassen oder gleich warm genießen. Guten Appetit!

Safran, Muskat, Vanille – finden sich die sechs teuersten Gewürze der Welt auch in Ihrem Regal? Sie hat Safran von Platz eins auf der Liste der teuersten Gewürze verdrängt: die Aji Charapita Chili. Pro Jahr werden nur etwa 3.000 der scharfen Früchte geerntet, was im Handel einen Preis von bis zu 24.000 Euro pro Kilo bedeuten kann. Die Chili-Früchte sind dabei gerade mal erbsengroß, im ersten Augenblick leicht süßlich und dann erst scharf. Angebaut und mühsam von Hand geerntet wird die Aji Charapita Chili im Norden Perus. © Marius Schwarz/Imago Safran galt lange als teuerstes Gewürz der Welt. Die zarten Fäden werden per Hand vom Safrankrokus geerntet. Nur drei Safranfäden sind dabei in den einzelnen Blüten zu finden. Die werden vorsichtig herausgezupft und anschließend getrocknet. Um ein Kilo Safran herzustellen, werden mehr als 200.000 Krokusse benötigt. Anbauländer sind u.a. Spanien, Griechenland und der Iran. Für ein Gramm des Gewürzes zahlt man zwischen vier und 14 Euro (ab 4.000 Euro/Kilo). © Mykola/Imago Vanille ist auch als „Königin der Gewürze” bekannt und momentan das zweitteuerste Gewürz auf der Welt. Gewonnen wird sie aus den Schoten der Orchideen-Art Vanilla. Nach der Ernte werden die Schoten mit heißem Wasser oder Dampf behandelt und fermentieren dann einige Wochen in luftdichten Behältern, bis sie die Form der uns bekannten Vanilleschote angenommen haben. Die bekannteste Art ist die Bourbon-Vanille, die i.d.R. aus Madagaskar oder La Réunion stammt. Eine Schote gibt’s im Supermarkt ab etwa drei Euro/Stück (ab ca. 600 Euro/Kilo). © j sierpniowka/Imago Es gibt Kardamom als grüne (s. Foto) und schwarze Kapseln, die sich in ihren Aromen recht deutlich unterscheiden. So wird der schwarze, leicht rauchig schmeckende Kardamom gerne zum Würzen von deftigen Speisen (z.B. Curry) eingesetzt. Die grünen und bei uns eher verbreiteten Kapseln passen besser für Tees oder zum Backen. Das Ingwergewächs kommt ursprünglich aus Asien und wird dort zumeist in reiner Handarbeit geerntet. Im Einzelhandel bekommt man 50 Gramm ab etwa sieben Euro (ab 140 Euro/Kilo). © kiboka/Imago Vier verschiedene Pfeffersorten auf Holzlöffeln. Schwarz oder weiß, grün oder rot – je nach Zeitpunkt der Ernte und der Weiterverarbeitung zeigt sich Pfeffer in verschiedenen Farben. Ursprünglich aus Indien, wird er heute auch in Vietnam, Indonesien, Brasilien und Malaysia angebaut. Früher galt Pfeffer als teuerstes Gewürz der Welt, heute ist er mit etwa einem Euro für 100 Gramm im Vergleich recht günstig (ab 10 Euro/Kilo). Aber auch beim Pfeffer gibt es Luxus-Varianten. So kostet etwa der sehr aromatische Tasmanische Pfeffer ab 250 Euro/Kilo. © Elena Elisseeva/Imago Löffel mit Muskatnüssen vor einem dunklen Hintergrund. In Deutschland wird Muskatnuss häufig in Kartoffelpüree oder hellen Soßen wie etwa Béchamel verwendet. Eine Prise Muskat gibt Gerichten die besondere Note. Tipp: Ganze Nüsse kaufen und frisch reiben. Das Aroma ist so intensiver. Die Nüsse wachsen an Bäumen und sind, ähnlich wie etwa Kastanien, von einer dicken Schutzschicht umgeben. Angebaut werden sie unter anderem auf Grenada, wo sie sogar die Landesflagge zieren. Im Laden kosten etwa elf Gramm um die 2 Euro (ab 180 Euro/Kilo) © Westend61/Imago

Mit ein paar goldbraun gebackenen, knusprigen Haferflockenkeksen zu Kaffee oder Tee lässt es sich spielend leicht auf die tägliche Dosis Haferflocken kommen.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago