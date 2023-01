Dreikönigskuchen aus Frankreich nach Original-Rezept: Kennen Sie die Tradition „La galette des rois“?

Rezept

Am 6. Januar wird weltweit der Dreikönigstag gefeiert. In Frankreich gibt es zum Ehrentag eine ganz besonders schöne Tradition: den Dreikönigskuchen „La galette des rois“.

Die Heiligen drei Könige, die dem Stern Bethlehems gefolgt sind, um dem Jesuskind Gaben zu bringen, werden weltweit jährlich am 6. Januar geehrt. In Frankreich gibt es anlässlich des Dreikönigstags eine schöne kulinarische Tradition, bei der in der Familie selbst ein König ausgelost wird.

Dreikönigskuchen aus Frankreich nach Original-Rezept: „La galette des rois“

Mithilfe des Dreikönigskuchens „La galette des rois“ aus Blätterteig mit Marzipanfüllung wird in Nordfrankreich der sogenannte „Bohnen“-König ermittelt. Im Süden hingegen hat sich die Tradition der „Couronne“ bzw. des „Gâteau des Rois“ aus Briocheteig gefüllt mit kandierten Früchten durchgesetzt. Wie Sie „La galette des rois“ nach nordfranzösischem Original-Rezept zubereiten können, erfahren Sie im Folgenden.

Wer die Porzellanfigur bzw. die Bohne in seinem Kuchenstück findet, ist der ausgeloste „Bohnen“-König.

Folgende Zutaten brauchen Sie für den originalen Dreikönigskuchen „La galette des rois“ aus Frankreich

2 Blätterteige

140 g gemahlene Mandeln

100 g Zucker

2 Eier

75 g Butter

1 Eigelb

Außerdem brauchen Sie für den französischen Dreikönigskuchen „La galette des rois“ eine Tarteform, eine Porzellanfigur (alternativ eine Bohne) und einen Backpinsel.

So bereiten Sie den französischen Dreikönigskuchen „La galette des rois“ nach Original-Rezept zu

Rollen Sie einen Blätterteig in der Tarteform aus und stechen Sie den Teig mit einer Gabel ein. Vermischen Sie in einer Schüssel die gemahlenen Mandeln mit dem Zucker, den Eiern und der Butter zu einer gleichmäßigen Masse, die Sie ebenfalls in die Tarteform geben. Verstecken Sie die Porzellanfigur bzw. die Bohne in dem Kuchenteig und bedecken Sie ihn anschließend mit dem zweiten Blätterteig. Drücken Sie die Ränder gut fest. Zeichnen Sie mit einem Messer das typische „La galette des rois“-Muster auf dem oberen Blätterteig und bestreichen Sie ihn anschließend mithilfe eines Backpinsels mit dem Eigelb. Backen Sie den französischen Dreikönigskuchen „La galette des rois“ etwa 25 Minuten bei 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 180 Grad Celsius).

Ebenfalls um französische Original-Desserts handelt es sich bei dem Drei-Zutaten-Mousse-au-Chocolat-Rezept und den typischen Iles flottantes aus Paris.

