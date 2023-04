Hafer, Soja, Kokosnuss: Sind Pflanzendrinks gesünder als Kuhmilch?

Veganer Lebensmittel-Trend

Ob Hafer, Mandel oder Soja: In den letzten Jahren sind Pflanzendrinks zunehmend beliebter geworden. Dahinter stecken viele verschiedene Gründe.

Keine Frage: Pflanzendrinks sind voll im Trend. Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, statt der klassischen Kuhmilch vegane Alternativen zu konsumieren. Längst sind Pflanzendrinks nicht mehr nur Veganern oder Allergikern vorbehalten. Der dazugehörige Markt hat in den letzten Jahren einen wahren Boom erfahren. Zwischen 2017 und 2021 hat sich der Umsatz sogar verdoppelt. Viele Menschen betrachten das Ersatzgetränk als gesündere und nachhaltigere Wahl im Vergleich zur Kuhmilch. Doch was steckt tatsächlich hinter den vermeintlichen Vorteilen von Pflanzendrinks und welche Sorten gibt es eigentlich?

Kuhmilch, Hafer oder Soja? Argumente für den Umstieg auf Pflanzendrinks

Es gibt viele verschiedene Gründe, wieso Menschen auf Pflanzendrinks umsteigen. Manche haben das Tierwohl im Sinn und entscheiden sich aus ethischen Gründen gegen den Verzehr von tierischen Produkten. Andere leiden an einer Laktoseintoleranz oder haben eine Milchallergie. Die steigende Beliebtheit von Pflanzendrinks ist außerdem auf die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln zurückzuführen. Im Vergleich zur Kuhmilch benötigen Pflanzendrinks deutlich weniger Wasser und produzieren weniger Treibhausgase.

Darüber hinaus werden Pflanzendrinks oft in Bio-Qualität verkauft, was bedeutet, dass bei der Produktion auf den Einsatz von Pestiziden und anderen chemischen Mitteln verzichtet wird. Auch das ist ein wichtiger Faktor für Konsumenten, die Wert auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung legen. Ein weiterer Aspekt ist, dass manche Menschen den Geschmack von Pflanzendrinks bevorzugen. Je nach Sorte kann das Getränk deutlich süßer oder aromatischer als die nicht-vegane Variante schmecken.

Pflanzendrinks: Die Vielfalt am Markt wird immer größer

Die Zeiten sind vorbei, in denen Soja die einzige Milchalternative war. Inzwischen gibt es eine vielfältige Produktpalette von Nuss- bis hin zu Getreidedrinks. Welche Sorte man bevorzugt, hängt letztendlich vom individuellen Geschmack und dem Zweck ab. Manche Pflanzendrinks passen beispielsweise gut in den Kaffee, während andere zum Kochen oder Backen verwendet werden können. Hier kommt eine Auswahl der gängigsten Pflanzendrinks.

Haferdrink: Als neuer Liebling hat sich der Haferdrink am Markt etabliert. Die meisten Cafés bieten mittlerweile an, den Kaffee wahlweise mit dieser Milchalternative zuzubereiten. Aufgrund ihrer cremigen Konsistenz eignet sie sich gut für schaumige Kaffeegetränke wie Cappuccino oder Milchkaffee. Weiterer Pluspunkt: Der Drink hat einen natürlich süßen Geschmack und wird deshalb oft ohne Zuckerzusatz verkauft. Hergestellt wird Haferdrink aus eingeweichten und gesiebten Haferflocken. Aus diesem Grund enthält der Drink viele nützliche Ballaststoffe, die der Verdauung guttun. Im Vergleich zur Kuhmilch enthält Haferdrink maximal ein Drittel des Eiweißgehalts, dafür eine ähnliche Menge an Zucker. Stattdessen kann der Drink in Sachen Nachhaltigkeit punkten: Meist stammt der verwendete Hafer aus Deutschland. Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sollten darauf achten, dass sie nur Drinks kaufen, die ausdrücklich als glutenfrei gekennzeichnet werden.

Mandeldrink: Eine weitere beliebte Pflanzendrinksorte besteht aus blanchierten Mandeln und Wasser. Sie ist dünnflüssiger als Kuhmilch und hat einen milden, leicht nussigen Geschmack. Mandeldrink ist ballaststoffreich und eine gute Quelle für Kalzium. Außerdem enthält diese Milchalternative wenig Kalorien. Sie eignet sich gut zum Kochen und Backen, da sie eine ähnliche Konsistenz wie Milch hat. Auch im Kaffee kann Mandeldrink als Alternative zur Kuhmilch verwendet werden. Mandeldrink ist glutenfrei und deshalb für Menschen mit Zöliakie geeignet. Wer eine Nussallergie hat, sollte allerdings die Finger von dieser Sorte lassen. Zudem sollte beachtet werden, dass Mandeldrink nur wenig Eiweiß enthält.

Sojadrink: Lange bevor Hafer- und Mandeldrink den Markt eroberten, wurde Sojadrink als ursprüngliche Milchalternative verkauft. Bei der Herstellung werden trockene Sojabohnen eingeweicht und anschließend mit Wasser ausgedrückt. Der kräftige, nussige Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig und unterscheidet sich sehr von der normalen Kuhmilch. Alle, die neu im Gebiet der Pflanzendrinks sind, müssen sich möglicherweise erst mit dem Eigengeschmack anfreunden. Inzwischen gibt es aber auch viele Marken, die ein neutraleres Aroma anbieten. Mit 35 Gramm Eiweiß pro Liter eignet sich Sojadrink gut zur Deckung des Proteinbedarfs. Damit sticht der Drink aus der Liste der anderen Sorten hervor, die einen überwiegend niedrigen Eiweißgehalt haben. Sojaprodukte sollten am besten in Bio-Qualität gekauft werden, da manchmal gentechnisch veränderte Bohnen für die Herstellung benutzt werden. Die Klimabilanz von Sojadrinks bereitet manchen Menschen Kopfzerbrechen, doch hier gibt es Entwarnung: Meistens stammen die Bohnen aus Europa statt aus dem Regenwald.

Kokosdrink: Eine Milchalternative mit unverwechselbarem Geschmack stammt aus der Kokosnuss. Dafür wird das Fruchtfleisch mit Wasser gemixt und anschließend ausgepresst. Hobby-Köche sind bestens mit dem Einsaz von Kokosmilch in der Küche vertraut. Die cremige Milch, die beispielsweise zum Verfeinern von Curry-Gerichten verwendet wird, unterscheidet sich allerdings vom Kokosdrink. Letzterer enthält deutlich weniger Fett, da er mit Wasser verdünnt wird. Der Drink ist außerdem dünnflüssiger als Kokosmilch. Trotzdem enthält Kokosdrink im Vergleich zu anderen veganen Milchsorten mehr Fett und Kalorien. Geschmacklich passt der Drink zum Beispiel gut in exotische Smoothies. Vielen ist das intensive Aroma allerdings zu stark, um Kokosdrink in den Kaffee zu geben.

Reisdrink: Besonders für Allergiker ist Reisdrink eine attraktive Wahl. Diese Milchalternative ist nicht nur glutenfrei, sondern enthält außerdem keine Nüsse und kein Soja. Reisdrink hat einen milden, süßlichen Geschmack und ist dünnflüssiger als Kuhmilch. Er eignet sich gut als Zutat für Smoothies und Frühstücksbrei. Bei der Zubereitung wird zunächst Vollkornreis gemahlen und gekocht. Anschließend wird die Masse fermentiert und gefiltert. Bei diesem Prozess gehen leider wertvolle Inhaltsstoffe verloren, die später oft nachträglich hinzugefügt werden. Reisdrink enthält wenig Eiweiß und Fett, allerdings relativ viel Zucker.

Wer andere Getreidedrinks ausprobieren möchte, kann zu Dinkel- oder Hirsedrink greifen. Auch in Sachen Nussdrinks gibt es zahlreiche Optionen. Zunehmend beliebter werden hier Sorten, die aus Cashew- oder Haselnüssen gewonnen werden. Aber auch Macadamiadrink wird mittlerweile im Supermarkt angeboten. Wer es gerne proteinreicher möchte, sollte Erbsendrink ausprobieren. Ein weiterer leckerer Hülsenfrüchte-Drink wird aus Lupinen gewonnen. Lupinen-Samen enthalten über 40 Prozent Eiweiß und damit mehr als Sojabohnen. Außerdem enthalten sie wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium und Eisen. Auch Hanfdrink gilt als eine der gesündesten Milchalternativen. Dafür verantwortlich sind die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, die antientzündlich wirken und das Herz vor Erkrankungen schützen. Außerdem ist der Drink leicht verdaulich und enthält neben Ballaststoffen wichtige Vitamine und Mineralstoffe.

Pflanzendrinks oder Kuhmilch: Was ist denn nun gesünder bzw. besser?

Sind Pflanzendrinks nun gesünder im Vergleich zur Kuhmilch? Die Antwort ist: Jein. Es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte, die Haferdrink und Co. von der normalen Milch unterscheiden. Einer der Vorteile von Pflanzendrinks ist, dass sie oft weniger Fett enthalten als Kuhmilch. Zum Beispiel steckt in einer Tasse Mandeldrink etwa 2,5 Gramm Fett, in einer Tasse Vollmilch sind es dagegen rund 8 Gramm. Eine fettreduzierte Ernährung senkt den Cholesterinspiegel und kann somit das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren. Pflanzendrinks enthalten außerdem wertvolle Ballaststoffe, die bei der Kuhmilch ganz entfallen. Ballaststoffe sind wichtig für einen gesunden Darm und helfen dabei, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren.

Allerdings lässt sich nicht pauschal sagen, dass Pflanzendrinks die gesündere Wahl sind. Je nach Marke und Sorte können die Drinks zugesetzten Zucker enthalten, der den Geschmack verbessern soll. Außerdem fügen viele Firmen ihren Produkten Stabilisatoren, Emulgatoren und Aromen bei. Das Resultat sind hochverarbeitete Lebensmittel, die nur in Maßen genossen werden sollten. Deshalb ist es wichtig, beim Einkauf auf die Zutatenliste zu achten und Produkte auszuwählen, die möglichst natürlich und unverarbeitet sind.

Pflanzendrinks: Vorsicht bei diesen Nährstoffen

Außerdem sollte beachtet werden, dass Pflanzendrinks oft weniger Eiweiß als Kuhmilch enthalten. Hier spielt die Sorte eine entscheidende Rolle: Eine Tasse Sojadrink enthält mit 8 Gramm Protein beispielsweise genauso viel wie eine Tasse Vollmilch. Bei Mandel- und Haferdrink sind es deutlich weniger. Auch der Kalziumgehalt von Pflanzendrinks ist geringer. Wer seinen Bedarf des Mineralstoffs trotzdem über den täglichen Konsum von Milchalternativen decken will, sollte darauf achten, mit Kalzium angereicherte Produkte zu kaufen.

Alternativ können Pflanzendrinks auch zuhause zubereitet werden. Dafür wird die gewünschte Hauptzutat (Hafer, Mandeln, etc.) mit Wasser in einer Küchenmaschine püriert. Die fertige Mischung wird anschließend abgeseiht und kann sofort genossen werden. Je nach Belieben können Sie ein natürliches Süßungsmittel wie Honig oder Ahornsirup dazugeben.

