Fluffiger Kuchen: Mit Eiswasser im Teig gelingt Ihnen jedes Backrezept

Backe, backe Kuchen

Egal, ob Marmor, Zitrone oder Schokolade – Kuchen schmeckt am besten, wenn er schön fluffig ist. Mit ein bisschen Eiswasser im Teig gelingt Ihnen das ganz einfach.

Viele Konditoren verwenden Eiswasser, um ihre Torten und Kuchen fluffig zu zaubern. In der Vergangenheit nutzten die Menschen diese Zutat jedoch aus der Not heraus. In Zeiten, in denen Lebensmittel teuer oder schwierig zu bekommen waren, mischten sie Eiswasser anstelle von Milch und Butter in den Teig.

Eiswasser: So macht es den Kuchen fluffig

+ Fluffig, saftig, lecker: Mit Eiswasser im Teig gelingt Ihnen jeder Kuchen. © Digifoodstock/Imago

Eiswasser eignet sich von seiner Konsistenz her sehr gut, um flüssige Zutaten wie Milch zu ersetzen. Köche benutzen es zudem, um Garprozesse zu unterbrechen – zum Beispiel bei der Zubereitung von Spätzle oder um Gemüse wie Spinat abzuschrecken. Einen ähnlichen Effekt hat das eiskalte Wasser auch im Kuchenteig: Es verhindert, dass Fette im Ofen direkt schmelzen. Dadurch bleiben beim Backen kleine Lufttaschen bestehen, die den Kuchen fluffig und locker machen.

Eiswasser herstellen Um das Wasser richtig schön kalt zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder stellen Sie eine Schüssel mit kaltem Wasser für einige Stunden in den Kühlschrank oder geben eine Tüte Eiswürfel hinzu und warten, bis diese geschmolzen sind. Alternativ können Sie Wasser in einen Gefrierbeutel mit Zipper geben, gut verschließen und für etwa eine Stunde ins Gefrierfach legen.

Einfaches Backrezept für einen Kuchen mit Eiswasser

Grundsätzlich lässt sich Eiswasser in so gut wie allen Kuchenrezepten anstelle von Milch verwenden. Praktisch: Wenn Sie zudem auf Ei und tierische Fette wie Butter verzichten, ist Ihr Kuchen für Veganer geeignet.

Zutaten:

2 Eier (für die vegane Variante verwenden Sie entweder 120 g Apfelmus oder 120 g zerdrückte Bananen)

200 g Zucker

50 ml pflanzliches Öl (am besten eignet sich Kokos- oder geschmacksneutrales Rapsöl)

120 ml Eiswasser

1 Päckchen Vanillezucker

175 g Mehl

1 TL Backpulver

¼ TL Salz

Zubereitung:

Als Erstes heizen Sie Ihren Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor, fetten eine Kuchenform ein und bestäuben sie mit Mehl. Dann schlagen Sie Zucker, Vanillezucker, Salz und Öl cremig. Anschließend kommen die Eier bzw. der Ei-Ersatz dazu. Zum Schluss mischen Sie das Eiswasser und das mit Backpulver vermischte Mehl unter. Nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Nun gießen Sie den Teig in die vorbereitete Form und schieben ihn für 30 Minuten in den Ofen.

Mineralwasser mit Kohlensäure hat übrigens einen ähnlichen Effekt wie Eiswasser und kommt zum Beispiel für besonders fluffige Pfannkuchen zum Einsatz.

Süße und salzige Backideen mit Hefeteig, die Sie unbedingt einmal ausprobieren sollten Je nach Saison: Ob ein Streuselkuchen mit Johannisbeeren oder der klassische Zwetschgendatschi – mit einem Klecks Sahne sind Obstkuchen aus Hefeteig immer sehr beliebt. Und sie schmecken auch noch sehr gut, wenn sie einen Tag durchgezogen sind. © agefotostock/Imago Baumstriezel mit Zimt-Zucker, Nüssen oder Mohn sind auf Volksfesten ein Hit. Mit einer Teigrolle aus Holz kann man sie auch selber machen. © Baumstriezel/Imago Welches Schweinderl hätten S‘ denn gern? Aus Hefeteig lassen sich ganz wunderbar originelle Teigfiguren basteln ... © robertkalb photographien/Imago ... wie dieses Glücksschwein mit Rosinenaugen. © robertkalb photographien/Imago Franzbrötchen auf Brett Das Franzbrötchen aus Hamburg ist ein enger Verwandter der Zimtschnecke – und das muss jeder einmal probiert haben, wenn es noch etwas warm ist. © Westend61/Imago Buchteln mit Zwetschgen gefüllt Buchteln, beispielsweise mit Zwetschgen gefüllt, lassen sich als Dessert oder Kaffeegebäck ideal auftischen, wenn Gäste kommen. © Westend61/Imago Person flicht einen Hefezopf Ein Hefe- oder Briochezopf ist einfach zu flechten – aber er sollte immer mit viel Butter und Liebe zubereitet werden. © Westend61/Imago Zwiebelkuchen auf Brett Deftig, ehrlich, gut – der Zwiebelkuchen ist ein Klassiker mit Hefe, der auch sehr gut als vegetarische Variante ohne Speck schmeckt. Einfach mal ausprobieren. © Panthermedia/Imago Brot im Topf gebacken Teig rein, Deckel drauf, ab in den Ofen: Das Topfbrot oder No-Knead-Brot ist kinderleicht zu machen und schmeckt wie frisch vom Bäcker. © Shotshop/Imago Zupfbrot mit Tomaten Partyfood vom Feinsten: Für ein Zupfbrot schichtet man kleine Hefefladen mit Käse, Gemüse oder Kräutern so in eine Backform, dass sie sich später ganz einfach auseinanderzupfen lassen. Gibt es auch in süß. © Panthermedia/Imago Pinsa mit Salami, Mozzarella und Kräutern Die Pinsa ist die ovale, knusprige Schwester der Pizza. Neben Weizenmehl enthält sie meist noch einen Anteil an Reis- und Sojamehl sowie Sauerteig, der sie sehr bekömmlich macht. Der beliebige Belag kommt oft erst nach dem Backen drauf. © ZUMA Wire/Imago

Fluffigen Kuchen backen: Weitere Tipps für Backfreudige

Neben Eiswasser gibt es noch ein paar andere Tricks, wie Sie Ihren Kuchen fluffig backen.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Zutaten in der richtigen Reihenfolge mischen: Erst rühren Sie Butter und Zucker cremig, dann schlagen Sie die Eier schaumig und zum Schluss heben Sie nach und nach das Mehl unter.

Statt Milch, Eis- oder Mineralwasser können Sie auch Sahne verwenden. Diese hat einen hohen Fettanteil und macht den Kuchen besonders saftig – aber leider auch kalorienreich.

Für ein lockeres Ergebnis ist es wichtig, dass Sie die Eier einzeln zum Teig geben und bei jedem Ei mindestens eine halbe Minute rühren. Zusätzlich können Sie Eiweiß und -gelb getrennt voneinander aufschlagen und das Eiweiß erst zum Schluss unter den Teig heben.

Egal, welche Backtipps Sie anwenden, eine Regel gilt immer: Gut Ding will Weile haben. Mag Ihnen das Kuchenrezept auch noch so einfach erscheinen – nehmen Sie sich Zeit fürs Backen. Dann schmeckt Ihnen und Ihren Gästen das Ergebnis sicherlich. Sie möchten Ihren Besuch gerne mit neuen Rezepten überraschen? In unserem Newsletter, den Sie hier abonnieren können, stellen wir Ihnen regelmäßig neue Küchenideen vor.

Rubriklistenbild: © Digifoodstock/Imago