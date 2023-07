Leichte Grill-Beilage: Kartoffelsalat ohne Mayo

Rezept

Die nächste Grillparty steht an und der passende Salat fehlt noch: Wie wäre es mit einem sommerlichen Rezept für einen Kartoffelsalat – ganz ohne Mayonnaise.

Sie sind nicht so der Mayo-Fan oder haben schlicht und einfach an heißen Tagen Lust auf eine leichtere Beilage beim Grillen? Dann probieren Sie den sommerlichen Kartoffelsalat ohne Mayo. Dank Radieschen, Petersilie und selbstgemachter Vinaigrette schmeckt der Salat herrlich frisch und liegt nicht schwer im Magen. Mit dem Blitzrezept ist der Kartoffelsalat außerdem in weniger als einer halben Stunde fertig und bereit, verspeist zu werden.

Folgende Zutaten brauchen Sie für den Kartoffelsalat ohne Mayo

+ Keine Lust auf Mayo im Kartoffelsalat? Dann probieren Sie die frische Sommer-Variante mit Radieschen und Vinaigrette. (Symbolbild) © photohomepage/Imago

1 Prise Salz

1 kg festkochende Kartoffeln

3 EL Weißweinessig

2 EL Senf

5 EL Olivenöl

5 Lauchzwiebeln

8 Radieschen

1 Bund glatte Petersilie

2 EL Kapern

Außerdem benötigen Sie noch etwas Salz und Pfeffer zum Abschmecken des Kartoffelsalats.

Zubereitung: In wenigen Schritten zum perfekten Kartoffelsalat ohne Mayo

Füllen Sie einen Kochtopf mit Wasser und etwas Salz, geben Sie die Kartoffeln hinein und lassen Sie sie kurz aufkochen. Drehen Sie anschließend den Herd auf mittlere Hitze und köcheln Sie die Kartoffeln für den Kartoffelsalat ohne Mayo etwa eine Viertel- bis halbe Stunde lang – je nach Größe. Mithilfe einer Gabel können Sie feststellen, ob die Kartoffeln richtig durch sind. In der Zwischenzeit vermischen Sie den Weißweinessig, den Senf und das Olivenöl in einer Schüssel zu einem frischen Vinaigrette-Dressing. Schälen und vierteln Sie dann die Kartoffeln und geben Sie sie noch im warmen Zustand in die Schüssel mit dem Salatdressing. Schneiden Sie sowohl die Lauchzwiebeln als auch die Radieschen in feine Scheiben und geben Sie sie ebenfalls in die Salatschüssel. Hacken Sie die Petersilie klein und fügen Sie sie ebenso wie die Kapern zum Kartoffelsalat hinzu. Schmecken Sie mit etwas Salz und Pfeffer ab – fertig ist der perfekte Kartoffelsalat zum Grillen.

