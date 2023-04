Die neueste Milchalternative: Kartoffelmilch für Müsli und Kaffee – kann das schmecken?

Alternativen zu Kuhmilch

Alternativen für Kuhmilch gibt es zahlreiche. Die neuste wird aus Kartoffeln hergestellt und soll bald in deutschen Supermärkten zu finden sein. Aber wie schmeckt Milch aus Kartoffeln denn überhaupt?

Milch aus Kartoffeln? Zugegeben, Kartoffeln kennt man eher als Beilage in Form von Püree (Tipps fürs beste Kartoffelpüree überhaupt) oder Klößen. Auch als Salat (ohne Mayonnaise) machen sie einiges her oder – wie Millionen Menschen bestätigen würden – frittiert als Pommes. Und jetzt soll ausgerechnet die Erdknolle die bekannten Milchalternativen aus Reis, Hafer, Erbse und Co. erweitern?

Warum nicht, fragen die Mitarbeiter des schwedischen Start-ups Veg of Lund, die ihren Kartoffeldrink „DUG“ schon seit 2021 in den Märkten verkaufen. Auch in England erfreut sich der Pflanzendrink großer Beliebtheit. Laut dem Wirtschaftsmagazin Vegconomist sollt der deutsche Lieferpartner die CCP AG werden. Wo und wann genau der Kartoffeldrink zukünftig erhältlich sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt (Stand 04/2023).

Kartoffelmilch: Geschmack und Zusätze der Milchalternative

Schmecken soll die Neue unter den Alternativen für Kuhmilch relativ neutral. Das macht sie ungesüßt ideal als Zusatz zu Müsli oder auch zum Kochen und Backen. Außerdem soll es gesüßte Varianten geben, die sich aufschäumen lassen – und damit bestimmt Einsatz in Cafés finden.

Der Drink besteht hauptsächlich aus Kartoffeln und ist frei von den üblichen Allergenen wie Laktose, Nüssen, Soja und Gluten. Es werden aber auch Rapsöl und Wasser zugesetzt, sowie in der klassischen Variante Zucker und Erbsenprotein. Angereichert wird der „DUG“ außerdem mit Folsäure und Vitaminen (z.B. D, B2, B12).

Wie nachhaltig ist der Drink aus Kartoffeln?

Um die Nachhaltigkeit von Milchalternativen gibt es immer wieder Diskussionen. Schließlich schluckt die Produktion von Sojadrinks jede Menge Energie, bei Mandel- oder Reisdrinks ist es das Wasser. Beim Anbau von Hafer kommt es stark auf das Anbaugebiet an. Und genau hier kann „DUG“ laut Veg of Lund punkten. Das Unternehmen gibt an, dass die Klimabilanz des Kartoffeldrinks um 67 Prozent geringer ist, als bei konventioneller Kuhmilch. Außerdem brauche man nur die Hälfte des Platzes für den Anbau (im Vergleich zu Hafer) und mehr als 90 Prozent weniger Wasser (im Vergleich zum Mandeldrink). Und: Kartoffeln stammen in Deutschland in der Regel aus regionalem Anbau – ideale Bedingungen, oder?

Jein. Klimafreundlich kann die Produktion nur dann sein, wenn die Knollen in dem Land angebaut werden, in dem sie später auch zur Milchalternative werden. Aktuell ist das nicht der Fall. Laut der Unternehmensseite von Veg of Lund stammen die Kartoffeln(flocken) aus „Europa“ und „produziert wird in England“.

Zum Probieren: Rezept für Kartoffelmilch

Da aktuell noch niemand genau weiß, wann der Drink in den deutschen Regalen stehen wird, kann man sich das Getränk zum Austesten auch selber zubereiten – wenn auch ohne die Vitamine. Macht aber nichts, denn Kartoffeln selbst enthalten in frischer Form Kalium, Magnesium, Eisen sowie die Vitamine B1, B2 und C.

Hier die Zutaten für etwa einen Liter Milchalternative aus Kartoffeln:

300 g Kartoffeln (mehlig kochend)

1 l Wasser

1 Prise Salt

Ahornsirup, Honig, Vanilleextrakt o.ä. nach eigenem Geschmack und Bedarf

Und so wird aus Kartoffeln ein Getränk:

Kartoffeln schälen, würfeln und wie gewohnt in einem Liter Salzwasser kochen (ca. 20 Minuten). Weiche Kartoffeln samt Kochwasser pürieren, etwa mit einem Pürierstab oder Standmixer. Eigene Zusätze nach Belieben hinzugeben (Süßungs- und Geschmacksmittel). Durch ein Passiertuch (alternativ: sauberes Küchentuch) geben – so lange wringen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt.

Die passierte „Milch“ kann jetzt mit Wasser verdünnt und anschließend in eine sterilisierte Flasche gefüllt werden. Im Kühlschrank hält diese Variante so etwa drei bis vier Tage.

Übrigens: Auch Hafermilch lässt sich easy selbst machen – genau wie Mandelmilch.

