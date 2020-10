Kantine zu? Diese Rezepte machen Sie einfach mit dem Wasserkocher

Rezepte

Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, steht nun häufig vor einer neuen Herausforderung - die Kantinen sind zu. Mit diesen Rezepten werden Sie trotzdem satt.

Halten Sie im Büro die Stellung und fragen sich mittags immer wieder, was Sie essen sollen, weil die Kantine geschlossen ist?

Es gibt Rezepte, für die Sie weder Herd noch Mikrowelle brauchen.

Probieren Sie diese Wasserkochergerichte.

Das Coronavirus hat die Arbeitswelt mächtig auf den Kopf gestellt. Ein nicht ganz so zentraler Teil, der dennoch viele Menschen umtreibt: Vielerorts haben die Kantinen geschlossen oder arbeiten nur sehr eingeschränkt. Plötzlich muss man sich also selbst um die Versorgung in der Mittagspause kümmern. Wenn es dann nicht immer nur belegte Brote geben soll, haben wir ein paar total einfache Rezepte für Sie, für die Sie einfach nur einen Wasserkocher brauchen.

Tortellini mit Pesto

Gute Nachrichten für Pastafans: Sie müssen sich Ihre Nudeln nicht zu Hause vorkochen und dann auf die Suche nach einer Mikrowelle* gehen. Kaufen Sie einfach Tortellini aus der Kühltheke. Die sind frisch und brauchen nur ein paar Minuten in heißem Wasser ziehen - das Sie einfach im Wasserkocher machen können. Der Tipp funktioniert natürlich auch mit anderen Pastasorten aus der Kühltheke wie Tagliatelle. Dazu essen Sie einfach einen Klecks Pesto Ihrer Wahl und ein paar Kirschtomaten und schon haben Sie ein leckeres, nahrhaftes Essen gezaubert.

Getreide mit Früchten

Man findet sie in unterschiedlicher Ausführung in der Kinderabteilung: Getreidebreie. In der Regel werden sie mit Milch angerührt, Sie können sie aber auch mit heißem Wasser zubereiten und dann einfach etwas Joghurt darunter rühren. Dazu passen frische Früchte oder Apfelmark.

Deutlich exotischer ist Tsampa. Dieses geröstete Gerstemehl wird in Tibet gegessen und schmeckt ebenfalls lecker mit Früchten und etwas Zimt und Zucker. Aber auch zu herzhaften Kombinationen mit Käse oder gegrilltem Gemüse ist der Brei köstlich.

Und so kann Ihr Tsampa aussehen:

Früher hieß es einfach Haferschleim, aber Porridge* klingt doch um einiges appetitlicher. Sie können die Haferflocken mit Milch aufkochen, aber auch mit Wasser. Und hier kommt der Wasserkocher auch schon ins Spiel. Mischen Sie einfach Haferflocken mit den Früchten Ihrer Wahl, etwas Zucker und Zimt und übergießen Sie das ganze mit so viel heißem Wasser, dass sich die Haferflocken vollsaugen können. Auch hier bringt ein Klecks Joghurt noch etwas Cremigkeit ins Spiel.

Asiasuppe aus dem Glas

Eine heiße Suppe* wärmt Bauch und Seele. Diese Variante aus dem Glas lässt sich super zu Hause vorbereiten und mit ins Büro nehmen. Dort müssen Sie sie einfach nur noch mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher übergießen und schon ist Ihr Mittag fertig.

Sie brauchen:

ein Schraub- oder Weckglas

30 g Glasnudeln

200 g Gemüse Ihrer Wahl

2 TL Misopaste

1 EL Sojasoße

1 dünne Scheibe Ingwer

1 Prise Kurkumapulver

So bereiten Sie die Suppe im Glas vor:

Bereiten Sie die Glasnudeln nach Packungsanweisung zu, aber so, dass sie nur fast fertig sind. Füllen Sie sie in das Glas. Putzen Sie das Gemüse und schneiden Sie es in kleine Stücke. Gemüse mit einer langen Garzeit, wie Karotten, können Sie etwas vorgaren oder in sehr feine Streifen schneiden oder raspeln. Ebenfalls ins Glas Schichten. Verrühren Sie die Misopaste mit der Sojasoße und dem Kurkumapulver und gießen Sie das Ganze in das Glas. Legen Sie die Scheibe Ingwer ganz oben ins Glas und verschließen Sie es gut. Im Büro gießen Sie das Glas bis zur Hälfte mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher voll. Schließen Sie den Deckel, schütteln Sie einmal und lassen Sie die Suppe dann mit aufgelegtem und nicht verschlossenem Deckel etwa fünf Minuten lang ziehen. Dann gießen Sie das Glas bis zum Rand mit heißem Wasser voll, rühren gut um und genießen die Suppe. Sie können Sie noch mit Sojasoße nachwürzen.

Das "Suppe im Glas"-Prinzip funktioniert natürlich nicht nur in der asiatischen Version. Sie können stattdessen auch kleine Suppen- bzw. Fadennudeln verwenden und statt Misopaste und Sojasoße auch auf herkömmliche gekörnte Brühe zurückgreifen. Probieren Sie es aus.

Couscous mit Gemüse

Im Gegensatz zu Nudeln hat Couscous eine sehr kurze Garzeit. Sie können die kleinen Hartweizen-Kügelchen also bequem mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher aufgießen, quellen lassen, würzen und mit einer Beilage Ihrer Wahl essen. Mischen Sie die Portion Couscous, die Sie im Büro essen möchten, einfach schon zu Hause mit ein bis zwei Teelöffeln gekörnter Brühe, dann müssen Sie nicht so viele Gewürze mitnehmen.

Auch das Gemüse, dass Sie dazu essen möchten, können Sie einfach schon zu Hause vorbereiten. Paprika, Tomate und Gurke eignen sich toll, aber auch Kichererbsen aus der Dose schmecken wunderbar und sättigen zusätzlich. Sobald der Couscous fertig gequollen ist, mischen Sie einfach das Gemüse unter und schon haben Sie eine warme, sättigende Mahlzeit.

