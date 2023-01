Italienisch oder asiatisch? Hunderte Reddit-Nutzer diskutieren über die liebste Küche der Deutschen

Lieblingsküche

Auf dem Online-Portal Reddit wurde eine einfache Frage gestellt – die am Ende vielleicht sogar die Lieblingsküche der Deutschen verrät? Klar ist bis jetzt: Italien und Asien spielen ganz oben mit.

Was würden Sie auf die Frage nach Ihrer Lieblingslandesküche antworten? Spanisch, thailändisch oder gar deutsch? Eine ähnliche Frage stellte auch Reddit-User @Eljay1989 der Online-Community: „Wenn ihr nur noch das Essen eines Landes essen könntet, welches Land wäre das?“ Unter dem Post haben sich inzwischen fast 700 Kommentare angesammelt und es lassen sich durchaus einige Favoriten ausmachen.

Pizza, Pasta, Polenta – Italiens Küche hat besonders viele Anhänger

Obwohl der Fragesteller China ins Rennen geworfen hat, hat sich schnell ein Kommentar herauskristallisiert: Der am höchsten bewertete besteht nur aus einem Wort: „Italien“. Darunter finden sich enorm viel Zustimmung und Antworten, die die bekanntesten Gerichte loben und die einzelnen Lieblings-Spezialitäten aufzählen:

„Einzig korrekte Antwort“

„Japp. Pizza und Pasta. Was will man mehr?“

„Nicht zu vergessen toskanische Schmorgerichte, venezianische Fischküche und die gesunden Standard-Essen ‚Fleisch mit Olivenöl und gegrilltem Gemüse‘.“

„100 Prozent Italien bei den ganzen Leckereien. Da kommt fast jedes meiner Lieblingsgerichte her“

„Nimm diesen italienischen Daumen nach oben von mir 🤌🏻“

„Panna Cotta, Parmigiana, Frutti di mare, Tomate-Mozzarella“

„Pizza, Pasta, Lasagne, Polenta, Minestrone, Parmesan, Prosciutto, Olivenöl, Aceto balsamico, Scamorza …“

Tatsächlich gilt die Mittelmeerküche als äußerst gesund und Italien ist da keine Ausnahme. Vor allem, da sie über die hier sehr beliebten Pizzen und Nudelgerichte hinausgeht. In Italiens Töpfen schmoren Fleischgerichte wie Ossobuco oder Ragouts, knackige Salate mit viel Olivenöl und geschmacksintensiven Tomaten werden in großen Schüsseln serviert und in Sachen Käse kennen die Italiener mehr als nur Parmesan und Mozzarella. Und auch beim Nachtisch können sich Feinschmecker kaum beschweren: cremiges Tiramisu, schneeweiße Pannacotta oder sahniges Eis sind nur einige der Möglichkeiten.

Ganz dicht dran: asiatische Küche

Aber auch die asiatische Küche hat enorm viele Fans. „Vietnamesisch finde ich richtig lecker und auch abwechslungsreich“ schreibt ein User, ein anderer präferiert Thailand oder Korea, und wieder ein anderer wählt das Land des Lächelns: „Japan. Nur noch Fisch und Nudeln, da sehe ich mich.“ Da überrascht vor allem, dass nicht nur Sushi als Lieblingsgericht genannt wird. Auch die in den letzten Jahren immer beliebter gewordene Ramen oder Udon (Nudelsuppen) sowie Gyoza (gefüllte Teigtaschen), Okonomiyaki (eine Art gefüllter Pfannkuchen) und japanische Currys haben viele Anhänger.

„Ich mag Kohl und Bohnen“ – Deutsche Küche sehr beliebt

Aber nicht jeder schweift gleich in die Ferne: Die gute deutsche Hausmannskost, mit Rouladen, Königsberger Klopsen, Sauerkraut, diversen Kartoffelgerichten und Hering-Variationen, ist aus der Online-Diskussion erstaunlicherweise auch nicht wegzudenken.

Ich verstehe nicht, wie so viele Leute auf Hackbraten, Rouladen, Kartoffeltaschen, Eisbein, Bismarckhering, Schnitzel, Rotkohl, Bratkartoffeln, Currywurst, Klopse mit Kapernsoße, Sauerkraut, Kartoffelauflauf oder Nudelsalat verzichten können.

Auch, wenn unter den Kommentaren rund um die deutsche Küche Diskussionen entbrennen, was wirklich deutsch ist und was eigentlich aus anderen Kulturen kommt, ist man sich doch zumindest beim Backwerk einig. Deutschland hat mit das beste Brot: „Vergiss das Brot nicht. Wir haben gefühlt 1.000 Sorten. Sobald man die Grenze nach Frankreich überschreitet, gibt es nur noch Weizenbrot. Mal lang und mal kurz, aber im Grunde immer dasselbe …“

Indien: Schmelztiegel aller Kulturen

Ja, Indien gehört im Grunde auch zu Asien, hat aber einen eigenen Absatz verdient. Denn die Küche Indiens ist bekannt und bietet besonders viel Abwechslung und Potenzial – besonders für Vegetarier und Veganer, meinen viele User:

„Clever. 1,3 Mrd. Menschen. Multiethnisch, multikulturell … Indien ist mega divers und das Essen überall extrem unterschiedlich. So hast du dein Leben lang eine riesige Auswahl …“

„Soooooo viele vegane Möglichkeiten!“

„Das ist auch immer meine Rettung beim Reisen, irgendwo gibt es bestimmt ein indisches Restaurant, in dem man was findet“

„Kurkuma ist nebenbei auch Boss fürs Immunsystem.“

In Indien wird besonders gerne mit Hülsenfrüchten wie Linsen oder Kichererbsen gearbeitet und die Aromen sind scheinbar unendlich vielseitig. Mit Salz wird vergleichsweise selten gewürzt, dafür kommen aber zahlreiche Gewürze (teilweise sogar im Ganzen) zum Einsatz. Darunter etwa Knoblauch, Kreuzkümmel (Cumin), Safran, Kurkuma, Koriander- oder Senfsamen – alle mit positiven Gesundheitseffekten. Einziger Nachteil für manche Menschen hier: Die Küche ist an vielen Stellen zwar ausgesprochen lecker, aber leider auch ziemlich scharf.

Deutsche Reddit-User haben viele Favoriten

Mexiko, China, Äthiopien, Niederlande, Kroatien, Spanien, Griechenland, Israel, Russland … – die Nennungen und Regionen waren vielzählig und die meisten Autoren haben gleich noch ihr jeweiliges Lieblingsgericht mit aufgeführt. Klar wird, die eine Lieblingsküche gibt es nicht. Und ist es nicht schön, dass wir in einer Welt leben, wo man sich allein kulinarisch fast einmal um den Erdball bewegen kann? Zugegeben, die größeren Städte mögen vielleicht mehr Auswahl haben, aber im Zweifel muss man halt einfach selbst ran und das Lieblingsgericht nachkochen.

