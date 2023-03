Zehn Lebensmittel, die lange haltbar sind – Sie sollten im Angebot zugreifen

Sparfuchs?

1 von 10 Mozzarella oder Hartkäse wie zum Beispiel Cheddar lassen sich gut einfrieren, wenn man sie danach schmelzen möchte. © agefotostock/Imago 2 von 10 Dosentomaten halten jahrelang, daher ist es immer gut, genug davon in der Vorratskammer zu haben. © agefotostock/Imago 3 von 10 Butter ist ein Luxusgut geworden. Wer sie in Stücken oder im Ganzen einfriert, hat bis zu neun Monate etwas davon. © Steinach/Imago 4 von 10 Getrocknete Bohnen im Angebot kosten so viel wie die aus der Dose, liefern gegart aber viermal so viel Menge. © agefotostock/Imago 5 von 10 Zitronen und Limetten lassen sich kühl und trocken ein paar Wochen lagern. Tiefgekühlt lassen sie sich leichter reiben und aufgetaut einfach entsaften. © agefotostock/Imago 6 von 10 Scheuen Sie auch bei Eiern nicht zuzugreifen. Im Kühlschrank halten sie sich drei bis fünf Wochen – und im Zweifel prüfen Sie einfach mit dem Wassertest, ob sie noch gut sind. © Bihlmayerfotografie/Imago 7 von 10 Zu Bällchen geformt und flach gedrückt, kann man Hackfleisch auch roh einfrieren. Oder man brät es vor. © Felix Jason/Imago 8 von 10 Auch bei Tiefkühlgemüse und -obst sind die Preisunterschiede groß. Da es sehr frisch eingefroren wird, ist die Qualität in der Regel hoch. © MiS/Imago 9 von 10 Cornflakes sind wirklich nicht günstig. Greifen Sie im Angebot also zu, denn ungeöffnet sind sie mindestens ein Jahr lang haltbar. © Cavan Images/Imago

Um in Zeiten der Inflation Geld zu sparen, lohnt es sich laut der „New York Times“ bei einigen günstigen Produkten besonders, zum Schnäppchenjäger zu werden.

Selbst die Angebote im Supermarkt sind nicht mehr so günstig, wie sie es einmal waren. Dennoch sollte man bei einigen Lebensmitteln zugreifen, wenn sie heruntergesetzt sind und diese in Maßen auf Vorrat kaufen. Wer gut haushaltet, kann damit langfristig Geld sparen, berichtet die New York Times – schließlich weiß man auch nicht, ob die Preise nicht noch mehr steigen.

Was gehört zur Katastrophen- und Krisenvorsorge? Von Notvorräten bis zur unabhängigen Energieversorgung liefert der Krisenvorsorge-Newsletter von Merkur.de viele Tipps, die jeder kennen sollte. Hier abonnieren!

Einige Lebensmittel lassen sich außerdem über kurz oder lang gut lagern, vor allem ein Tiefkühlfach ist viel wert. Manchmal bietet es sich auch an, die Produkte fertig zuzubereiten, beispielsweise als Nudelsauce, und diese dann einzufrieren. Diese Bildergalerie zeigt, bei welchen Lebensmitteln es durchaus sinnvoll ist, zuzugreifen – und warum.

Rubriklistenbild: © Steinach/Imago